El fallido intento de la industria salmonera para amedrentar a alcaldesa de Puerto Natales

La alcaldesa de Puerto Natales Antonieta Oyarzo frente a las continuas denuncias de los vecinos y organizaciones ciudadanas de la presencia de plaga de roedores, malos olores, ruidos nocturnos molestos, y uso no habilitado del perímetro urbano, aplicó la normativa sanitaria y ambiental vigente, fiscalizando y sancionando a las bodegas de acopio de alimento al aire libre de la industria del salmón, lo cual a gatillado una dura campaña comunicacional de desprestigio de parte de la patronal salmonera en la Patagonia.

La Comunidad Kawéskar Familias Nómades del Mar señaló su apoyo al accionar de la Alcaldía Ciudadana de Puerto Natales, al representar un ejercicio de probidad funcionaria que obedece el dictamen de la Contraloría General de la República del 2020. Esta muestra de transparencia municipal debiese ser seguida por los otros alcaldes y alcaldesas de la región de Magallanes, afirmó la comunidad indígena.

La industria salmonera se encuentra en plena campaña comunicacional de rechazo al proceso de cambios constitucionales que ocurren en Chile, pero también contra la fiscalización y control que autoridades regionales y locales realizan a los impactos ambientales y sanitarios que generan compañías chilenas y multinacionales que se están expandiendo en la Patagonia y zonas subantárticas.

Esta estrategia de marketing, impulsada por la mega empresa salmonera AquaChile, propiedad del consorcio Agrosúper (Familia Ariztía), intenta involucrar a sectores de las comunidades locales, pueblos originarios y organizaciones sociales. Para esto, ocupó al futbol infantil para criticar a a Alcadía de Puerto Natales.

Esto fue parte también de la declaración de la nueva y peculiar organización de pescadores Kawésqar, que se opuso a que los contaminantes centros de cultivo industrial de salmón salgan de la Reserva Nacional Kawésqar. Esta información fue difundida en la prensa local y publicaciones de la industria salmonera.

A esto se suma que hace unos días un cuestionado dirigente de la pesca artesanal de Puerto Montt y de la organización CONDEPP, Jorge Bustos, declaró, junto a un representante de la empresa salmonera y criadora de cerdos AquaChile, su rechazo al proceso Constituyente. Bustos y Agrosuper Critican el enfoque de Estado plurinacional de la nueva Constitución y la Ley Lafkenche de Espacios Marino-Costeros de los Pueblos Originarios.

Bodegas de acopio de pellets: Algo huele mal en la Patagonia

En Puerto Natales la industria salmonera ha ocupado diversos lugares del espacio urbano para acopiar materiales de construcción, maquinarias, y por sobre todo alimento para salmones.

La Alcaldesa de Puerto Natales, entonces aplicó fiscalización sanitaria y ambiental a estas infraestructuras ante las permanentes denuncias de las Juntas de Vecinos por los malos olores, ruidos nocturnos, plagas de roedores y otros vectores sanitarios provenientes de las diversas bodegas de acopio de alimento de la industria salmonera.

Estos recintos operan de facto en el espacio urbano hace una década, sin que tengan permisos de edificación, o presenten el pago correcto de sus patentes municipales, entre otros diversos cuestionamientos de organizaciones ciudadanas.

¿Futbol y salmón?: No existen donaciones salmoneras gratuitas

La publicación local ZonaZero ha implementado sucesivos artículos caracterizando a la alcaldesa Antonieta Oyarzo como una «fundamentalista verde», y «fanática obsesiva». Acusan, falsamente también, que la Alcadía ha dejado a mas de 600 niños y familias sin acceso a canchas y recintos municipales, debido a un supuesto rechazo del pago de arriendo de las canchas de fútbol.

El artículo apócrifo se basa en la versión de «una vecina y empresarios locales» que no identifican como la fuente de información y de la afirmación que intentaría crear «una ciudadanía de primera y otra de segunda», dejando de lado » no sólo a los clubes deportivos de niños y niñas, también a sus padres y madres que de un modo u otro se relacionan con el sector pesquero y de servicios».

Paradojalmente, el 8 de junio, la Corporación de Educación y Deportes municipal había firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Escuelas de Fútbol de Puerto Natales para garantizar el funcionamiento de las siete escuelas de fútbol infantil.

Patronales contra la fiscalización municipal y ciudadana en la Patagonia

Curiosamente, la publicación Zona Zero al finalizar el artículo informa sobre la creación de una coalición de apoyo a la industria salmonera local, incluyendo a las pequeñas empresas de servicio, indicando que «hace unas semanas se formó la Asociación Gremial de Prestadores de Servicios a la Industria Acuícola de Última Esperanza AG (APSIA AG), representando a unas 30 empresas, la que abarca a más de 1000 trabajadores de Natales (…), y suma a los más de 3 000 empleados que de modo directo trabajan en la salmonicultura».

A modo de advertencia, el artículo concluye que «se podría incluir en esta lista a los pescadores artesanales y sus familias, que ya están brindando servicios al sector para complementar su actividad tradicional».

Esta campaña de presión política y desprestigio de personas y organizaciones, que es impulsada por la gran salmonera de capitales chilenos AquaChile, está generando tensiones al interior del Consejo del Salmón, ya que una de las compañías transnacionales habría señalado su rechazo por que estas acciones acentuaban la mala imagen pública de este polémico gremio exportador.

El lapidario informe sobre la industria del salmón de la alcaldía de Puerto Natales

El «Informe N° 7 MA/2022 sobre la industria salmonera en Puerto Natales», elaborado por la Municipalidad de Puerto Natales fue publicado hace un mes. Allí se identifican los principales impactos que provocan las operaciones de las concesiones de la industria de salmónidos al afectar a bienes públicos, territorios tradicionales de los pueblos originarios, y los valiosos ecosistemas y biodiversidad de la Patagonia, los cuales son parte de los compromisos del Objetivo N° 14 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2020 de Naciones Unidas.

En relación a los diversos impactos sobre la calidad de vida y el medio ambiente de las zonas urbanas de Puerto Natales, el informe deja en evidencia la existencia de residuos industriales sólidos en las áreas costeras -provenientes mayoritariamente de las empresas AquaChile y Australis Mar. A ello se unen los efectos de los pontones industriales ubicados en seno Obstrucción, en la planta procesadora Dumestre, y los de la empresa AquaChile ubicados al norte de la ciudad.

El reporte documenta los impactos sanitarios-ambientales provenientes de los galpones de almacenamiento de alimento que operan en el espacio urbano de Puerto Natales, detallando la emanación de malos olores, proliferación de vectores (insectos, roedores, gaviotas), ruidos molestos a altas horas de la madrugada, contaminación lumínica en la zona peri-urbana de la comuna de Natales, contaminación visual del patrimonio turístico, los efectos de las operaciones de los muelles utilizados por la industria del salmón, y su interacción letal con la fauna regional protegida (cetáceos).

Comunidad Kawesqar apoya Probidad de Alcadeza Antonieta Oyarzo y dictamen de Contraloría

Frente a esta situación «la comunidad Kawesqar Familias nómades del mar» apoyó el rechazó que la alcadesa Antonieta Oyarzo realizó a los aportes realizados por la industria del salmón. Esta comunidad de Pueblos Originarios afirmó además que la acción de la Municipalidad de Puerto Natales «representa un gran ejercicio de PROBIDAD de parte de la alcaldía ciudadana, lo que obedece a un dictamen de la contraloría general de la República del año 2020, con esta acción se demuestra la transparencia del municipio y un gran ejemplo que debieran seguir otros alcaldes de la región de Magallanes».

Por otro lado la comunidad Kawesqar Familias nómades del mar repudió «las noticias que pretenden extraviar a la audiencia, como las emitidas por www.zonazero.cl/ las que están claramente sesgadas y que apuntan a jugar con las necesidades de la ciudadanía en favor de la industria Salmonera que devasta nuestro territorio».

ACUE: Llama al ejercicio responsable del periodismo y evitar desinformar

Por su parte Loreto Vásquez de la Asamblea Ciudadana Ultima Esperanza (ACUE) señaló que «La prensa es un medio que no sólo debe servir para informar, sino también para educar. Cuando los medios de comunicación deciden hacer un uso abusivo de la pantalla en favor de una industria, están des-educando y generando violencia. Este tipo de periodismo es irresponsable al no citar fuentes, hablar generalidades, no individualizar a quienes son sus opinantes, y no tener el respaldo de una firma individualizada, todo lo cual constituye una cobardía».

La representante de ACUE destacó que «Un dictámen de la Contraloría del 9 de junio señaló que las municipalidades no pueden recibir dineros de privados a los cuales dentro de sus competencias, evalúa ambientalmente. Esto es lo que sucedía en la administración de Fernando Paredes (exalcalde) entre la municipalidad de Puerto Natales y las empresas salmoneras».

Loreto Vásquez indica que «después de finalizar la administración de Paredes se comprobaron muchas irregularidades de corrupción. Sin embargo nadie escribió una nota con este tono respecto a la gestión de Paredes. Llamamos al ejercicio responsable del periodismo y de la educación, evitando desinformar. Si existen personas a favor de esta industria, que lo señalen abiertamente y no mediante el ataque, la tergiversación de los hechos, y el abuso de la dignidad de las personas»

Centro Ecocéanos: Alerta internacional para detener campaña salmonera que desprestigia a defensores de los territorios

Por su parte, el Centro Ecocéanos alertó sobre «la implementación de una campaña de amedrentamiento contra autoridades locales, personas y organizaciones que defienden al medio ambiente, la salud pública, los derechos de la ciudadanía y pueblos originarios». Todo esto como parte de la realidad del «Far West Salmonero» existente en la Patagonia chilena».

La organización ciudadana llamó a los movimientos sociales, organizaciones feministas, ecologistas y los consumidores internacionales a estar alerta y coordinados para denunciar y detener esta amenazante situación.

