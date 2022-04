El ‘Enano Maldito”, insuperable enemigo de la derecha chilena

Arturo Alejandro Muñoz

En nuestro Chile “centroderechista socialdemócrata” un personaje como el Enano Maldito hace mucha falta, pero se requeriría contar con diarios al estilo de lo que fueron aquellos históricos Puro Chile, Clarín y Última Hora

Nunca ha existido en nuestro país un personaje de caricaturas más amado, odiado y controvertido que el otrora famoso “Enano Maldito”, cuya singular cara y filosa ironía formaban parte habitual de las portadas del diario ‘Puro Chile’.

A ese enano se le idolatraba o se le detestaba…sin términos medios. Querámoslo o no, debemos reconocer que en los trazos y líneas de aquel dibujo se encontraba plenamente representado el Chile de entonces, un país dividido en dos bandos irreconciliables que se odiaban con apasionada inquina, y el “enano” agudizaba el problema diciendo ser la voz del bando del pueblo, a la vez que reconocía en sí mismo al enemigo número uno del lote adversario.

Allendista hasta los huesos, izquierdista consecuente y ardiente, el personaje apareció en las primeras planas del ‘Puro Chile’ desde 1970 a 1973; por cierto, sólo hasta el día 11 de septiembre de este último año, fecha que fue la punta de rieles para sus andanzas en nuestro país, pues mses más tarde debió exiliarse junto a su creador y marchó a España donde -para su desgracia y su ego- pasó desapercibido largas décadas.

¿Cómo nació este singular personaje de las tiras satírico-políticas? ¿De dónde procede su extraño e irreverente apodo? El 24 de enero de 1968, una buenamoza prostituta llamada Marta Irenia Matamala, de jóvenes 23 años y oriunda de Palmilla, Sexta Región, fue brutalmente asesinada en una pieza del Hotel ‘Princesa’, en la santiaguina calle Londres, a una cuadra de la Alameda. El victimario era un hombre de muy baja estatura (un metro y 50 centímetros), tímido, algo cabezón y piel oscura. La prensa lo bautizó con el mote de “enano maldito”.

De este truculento hecho, Jorge Mateluna Muñoz (Orsus), dibujante y caricaturista de larga trayectoria en revistas picarescas como “El Pingüino”, y creador del famoso suplemento infantil “Icarito” del diario La Tercera, extrajo el ‘modelo’ físico para su nuevo personaje, el que apareció publicado por primera vez en el mes de abril de 1970, casi coetáneamente con el nacimiento del diario ‘Puro Chile’.

Sobre el inefable ‘Enano Maldito’, en el sitio virtual http://www.ergomics.cl opinaron: “El sarcástico personaje, chico, feo y cabezón, era el máximo ejemplo de la politización de esos años. El personaje tiene su origen en una sugerencia de Carlos Ossa basado en el retrato del asesino del Hotel Princesa, aunque algunas malas lenguas hablan de un conocido político DC. Se publicó como tira de primera página en el ya citado diario (Puro Chile) y los guiones eran escritos por su propio director, Eugenio Lira Massi.”

El Enano Maldito atacó con dura alevosía a la derecha durante la campaña electoral de 1970, apoyando la candidatura de Salvador Allende y dándole “con todo” a Jorge Alessandri. Una de las más famosas caricaturas de este personaje se publicó al día siguiente del triunfo de Allende y de la Unidad Popular, en septiembre de 1970: “Les volamos la ra …ja, ja…je, je… ji, ji…”.

Jorge Mateluna, a través de su personaje El Enano Maldito, ilustró el libro “RELATO DE UN BRIGADISTA” de Miguel García, “el Güito”, que contaba la experiencia de la brigada “Venceremos” cuando esta viajó al Norte Grande, en el verano de 1970, para colaborar en la campaña presidencial de Salvador Allende. El libro fue publicado por la Editorial de la Universidad Técnica del Estado (1971), y fue prologado por el insigne escritor Francisco Coloane, Premio Nacional de Literatura.

Durante los años de la Unidad Popular, el ‘Enano’ se constituyó en un personaje bestial para la derecha, que fue el blanco de sus principales ataques. Tampoco se le escaparon los jueces y los tribunales de justicia, los que en más de una ocasión ordenaron clausurar el diario Puro Chile por “ofensas al poder judicial”. El periódico siguió publicando al personaje pero este aparecía con el rostro oculto por una máscara, lo que ilustraba claramente la radicalización de su propia postura política, exigiendo al resto de la izquierda un mayor compromiso con el cambio social liderado por Salvador Allende.

En el mes de abril de 1973, se generó una ácida polémica cuando Jorge Mateluna deja su casa en el diario Puro Chile y se traslada con monos y petacas al periódico Última Hora, perteneciente al partido socialista, llevándose su personaje con él. Así, «El enano maldito» empezó a aparecer simultáneamente en ambas publicaciones, con los consiguientes problemas en cuanto a la autoría y propiedad intelectual de la caricatura.

Su última aparición se registró el 12 de septiembre de 1973, en el diario Última Hora, el que junto con otros medios de comunicación fue clausurado por la dictadura y sus bienes confiscados ilícita e inmoralmente.

NUESTRO PERSONAJE, 48 AÑOS DESPUÉS

Jorge Mateluna, luego de esporádicos trabajos en publicidad para Polla Chilena de Beneficencia, emigró al Perú por temor a las represalias que se avizoraban merced a amenazas directas y seguimientos constantes, viajando luego a Londres y, finalmente, a España, donde se estableció. En el hermoso balneario de Ibiza se dedicó a vender acuarelas a los turistas, hasta que en 1980 consiguió publicar en la afamada revista “Playboy” española una página de chistes a color.

Regresó a Chile en 1984, radicándose en la Región de Valparaíso, realizando trabajos para diferentes empresas, lo que no impidió que continuara dibujando para la “Playboy” española hasta 1992.

En una entrevista concedida al diario Las Últimas Noticias en su edición del 19 de mayo de 1996, Mateluna autorizó a ese periódico la publicación de un Enano Maldito más picaresco, y esa caricatura consta como la última aparición mediática del personaje de la que se tiene referencia (siendo además la única ocasión en que el Enano mostró sus colores, pues siempre le habíamos conocido sólo en blanco y negro).

El ‘monito’ está en una playa nudista de Ibiza, España, aireando sus atributos y desafiando a quien se cruce en su camino, como siempre. Pero, también como siempre, usando y abusando de una asertividad que ni siquiera en la tan civilizada y moderna Europa cuenta con total aceptación.

En el año 2005, Jorge Mateluna fue premiado en el Quinto Día de la Historieta, evento organizado por ‘Ergocomics’ en honor a los guionistas y dibujantes de historieta o caricatura política. Recién allí, junto a otros grandes dibujantes de humor político, muchos de los cuales se reencontraron después de más de 30 años, Mateluna fue consciente de cuán importante había sido su participación y aporte en los hechos de la contingencia política de los años anteriores al golpe de estado.

Pensé que este personaje podría estar ya semi ahogado bajo el polvo del olvido, algo que tipifica a nuestra sociedad chilena, más aún en estos tiempos de consumismo desatado, farándula televisiva e individualismo a concho. Me equivoqué, gracias a Dios. Navegando en la Red logré dar con algunas opiniones respecto de este controversial personaje, emitidas por jóvenes de hoy en el sitio http://www.trutruka.cl. Helas aquí:

1.- Roberto Javier V.: <<El “Enano maldito” fue una más de las muchas expresiones de la guerra informativa de aquellos tiempos. Ante todo, fue un contestatario y un denunciante de la doblez santurrona de la reacción. Fue un transgresor y, a la vez, un exhibidor de su pacatería y de la falsedad de sus “buenas costumbres” y de sus “valores democráticos”. Desde el humor fue capaz de azorrajarles a la cara sus peores verdades, exhibir su miseria moral, su vileza y su hipocresía sin límites.

<<A la violencia de la derecha ultrareaccionaria y de los golpistas demócratacristianos (Carmona, por ejemplo) el Enano Maldito opuso la franca, mordaz e incisiva violencia verbal del roto chileno. Su lenguaje era ácido, irónico, provocador, insultante incluso, pero siempre franco, directo y veraz. Era grosero, sí, pero desde la verdad y la franqueza.

<<Fue expresión del sarcasmo y de la altivez del roto chileno. Enano, roto, mal encarado, pero igual parado en sus hilachas, choro, tieso de mechas, contestatario y valiente.

<<Creo que ha sido la única caricatura capaz de decir las verdades a la pitucancia nacional, a los señoritos de corbatas de seda y a las viejas pitucas, cacatúas empingorotadas que hacían sonar sus ollas para azuzar a los gorilas, veterrugas grotescas, esperpentas pechoñas, beatas, muy beatas ¡claro!, pero no menos crueles y sádicas.

<<El Enano Maldito supo exhibir en plena plaza de armas las vergüenzas, miserias y vilezas de la oligarquía chilena. Los mostró tal como eran, como son y como serán, a poto pelado, sin hojita de parra y a plena luz del día. Bendito “Enano Maldito”. >>

2.- Anabella G.: ¡¡¡Me acuerdo que salía en “un pasquín de izquierda” que en mi casa ni se mencionaba, salía en las portadas: era chico, no muy agraciado, puntudo y saca roncha, además muy ingenioso. No me voy a disculpar por no opinar más, pero comprenderán que mi edad era mucho menos entonces y mi capacidad de entender menor!!!

3.- Pepe H.: “”Lo único que recuerdo es que se parecía a Porky; me caía mal, debo reconocer, por ese parecido. Memoria infame la mía: se me ha quedado pegado un grito de las manifestaciones fascistas: “Enano Maldito, cacha este grupito”. No es el más feliz personaje dibujado de esa época. Me quedo con los dibujos y la inteligencia de Palomo y las aventuras del Supercauro.“”

4.- Víctor G.: <<Fue una caricatura sólo entendible en el contexto político de la época. Representaba, a mi juicio, la pachorra del hombre pícaro que no se medía en poner el dedo en la llaga ante cualquier tema sensible de la sociedad nacional e internacional. Simbolizaba la postura del hombre que se sentía orgulloso de lo que estaba haciendo y se sentía capaz de desafiar a los poderosos de la época. (Hablaba en grande versus el típico diminutivo acostumbrado del chileno del tecito, la empanadita, el perrito).

Mirado en perspectiva, se podría criticar que su acento estaba puesto en la confrontación más que en el buscar entendimiento y muy lejos de la tolerancia. Debe entenderse en el contexto específico de los medios de comunicación de la época (el angelito del canal 13 a escobazos con el perrito de TVN, etc.) o el Supercauro apoyando las causas justas, etc.>>

Sandra L: “”Lo único que se me ocurre decir es que el triunfo moral y político del enano maldito es el responsable de que ya no encontremos casi a los amigos/as.””

¿Y yo, qué opino? Termino estas líneas asegurando que en nuestro Chile “Concertacionista Binominal Duopólico”, un personaje como el Enano Maldito hace mucha falta, aunque para ello se requiere contar con diarios al estilo de Puro Chile, Clarín o Última Hora.

Pero, también reconozco que de existir esos medios y esa caricatura, lo más seguro es que tanto el dibujante como los editores vivirían concurriendo diariamente a Tribunales para responder a las decenas de querellas interpuestas por estos actuales demagogos nuestros, vale decir, los parlamentarios que llegan a quedar afónicos gritándole a las masas que “son defensores a ultranza de la libertad de prensa y de expresión..

Permítanme al menos esbozar brevemente una leve e irónica sonrisa.

