El ABC de un verdadero ciudadano, leelo, es muy resumido y sabrás si la Constitución de la Dictadura es mejor que la de la Convención Constitucional

Por Jorge Lavandero

1°- El Estado no puede ser subsidiario, porque de esta manera se produce la injusticia social y, por tanto, no puede defenderte y quedas sujeto a la voracidad de los grupos económicos y los bancos.

2°.- La constitución es la ley fundamental que te protege a ti y a la sociedad. Por cierto, no puede ser cambiada a cada rato, pero tampoco puede ser inamovible, no puede tener candados y cerrojos que impidan modificarla, cuando con ella se produce la injusticia social y sobre todo cuando los trabajadores, empleados, profesionales y pymes son explotados, obteniendo malos sueldos y salarios o cuando a los pequeños y medianos son estrujados por los grandes y poderosos grupos económicos

3°- La mejor riqueza que le puedes dejar a tus hijos, es la educación para desenvolverse en el mundo del futuro, si no la logran, se quedarán postergados, por tanto, la única manera de conseguirlo, es mejorar la educación pública, a la cual acceden millones de chilenos, entre ellos tus hijos. Busca en que constitución se mejora esa educación Pública.

4°- Para ti, lo importante es que la salud pública sea buena, porque es, la que continuamente usas. Lo mismo en previsión. Independiente que tengas ahorros en una AFP, debes valorar lo que significará una buena previsión pública, a la que de una u otra forma llegarás con los años y la necesitarás. ¿En qué constitución se establecen los derechos sociales que para ti y tu familia son muy importantes?

5°.- El gasto social para beneficiar a tu grupo familiar, requiere de grandes recursos y más que dudosas reformas tributarias, solo con los grandes recursos naturales, los que nos pueden entregar el dinero suficiente para cumplir con lo que la inmensa mayoría espera, recursos como son el Cobre, el Litio y la Pesca, sin ellos todo lo que se escriba y se diga, son palabras al viento, ilusiones y palabras sin contenido real. ¿Con cuál constitución se logra recuperarlos de manos extranjeras, porque tú sabes que además no pagan, ni los debidos impuestos, ni el Royalty verdadero? Esto es muy importante para ti tu familia y para millones de chilenos, por tanto, de ti depende que escojas bien, y como lograrlo al votar bien y en conciencia en el plebiscito de salida.

6°- Ahora repentinamente los medios de comunicación y la TV, están gastando fortunas en connivencia con periodistas y comunicadores, para evitar que les quiten sus monumentales privilegios. Por ejemplo, incesantemente SQM – SOQUIMICH – te señala que contribuyen tecnológicamente al bienestar mundial, pero no te dicen, que lo hacen en su negocio con enormes utilidades, lo hace llevándose nuestro litio a un valor ínfimo y a penas como un subproducto, para darle ningún valor agregado en nuestro país y solo buenos salarios en el extranjero en el valor agregado y para más remate, se lo llevan gratis, porque no pagan el royalty, que es el valor del producto. Que no te engañen, además, porque los impuestos se pagan por una actividad o utilidad. El royalty es el precio del recurso, cobre, litio o lo que sea, que le pertenece al país, no son un impuesto, máxime si son recursos no renovables, que se agotan hacia el futuro, recuerda las lecciones del salitre.

7°.- En el Cobre pasa lo mismo, salvo solo, que es una riqueza mucho más grande que el Litio y la Pesca juntos. No pagan los debidos impuestos, tampoco el valor del cobre que sacan, royalty, y lo peor también en el cobre, que no solo no le dan ningún valor agregado en Chile, por el contrario, se lo llevan como concentrados de cobre, donde van de contrabando, los valiosísimos subproductos y tierras raras, que valen más que el cobre que se llevan. Esta es la verdadera razón por la cual no quieren fundir y refinar el cobre en Chile y tenebrosamente y subrepticiamente, quieren terminar con las fundidoras y refinadoras en Chile. Piensa un poco, si no se funde el cobre en Chile, el otro paso serás cerrar las refinadoras, porque sin concentrados de cobre, las refinadoras no funcionan y así se pueden llevar libremente, los valiosos subproductos y tierras raras. ¿No te parece muy extraño, para no ser grosero al calificarlo, que no se funda y refine en Chile, porque según ellos no es negocio hacerlo aquí y si se traslade el concentrado de cobre en 1000 barcos anuales a miles de kilómetros al otro lado del Pacífico y que allí, sí sea negocio fundirlo y refinarlo como un buen negocio, pero por cierto, en el extranjero y no aquí en Chile? En los concentrados de cobre va un 30% de cobre, más los valiosos subproductos y tierras raras, el resto, alrededor de un 70%, son piedras y humedad y los seguros y fletes caros, se hacen por ese material estéril que va en los concentrados. Tu que eres una persona con sentido común y no eres especialista, pero con esa lógica del sentido común podrás preguntarte, ¿Por qué mejor no enviar el cobre fundido y refinado en Chile, dar buenos trabajos y ahorrarse los 1000 barcos anuales con concentrados y enviar solo 300 barcos con cobre fundido y refinado en Chile, para ahorrarnos el costo de 700 barcos y seguros caros hasta el otro lado del pacífico? ¿Por qué, los periodistas y comunicadores de TV no se hacen la misma pregunta que tú? ¿Son tontos, al no hacerse la misma pregunta que tú, o hay algo mucho más grave como lo que te he descrito?

Esto es lo que está en juego, cuando tengas que escoger con cuál constitución te quedas, con la de la dictadura o con la nueva constitución, recuerda que gastarán millones, porque los tienen, y para afirmar, que lo blanco es negro. No puedes dejar de pensar, en el por qué, la derecha se ha unido férreamente para defender esa opción que no es la tuya, vale la pena que pienses un poco más y se lo cuentes a otro

