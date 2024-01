EEUU – ¿UN AVANCE PARA EL MOVIMIENTO OBRERO?

Grupo Socialista Independiente EEUU

3 de enero

por Jeff Booth

Boston, Massachusetts

AFSCME Local 3650 (a título personal)

Recientemente terminaron cuatro luchas sindicales importantes y de alto perfil. Se mejoraron los salarios, los beneficios y las condiciones laborales de cientos de miles de trabajadores gracias a la campaña contractual en UPS, la huelga de la UAW contra las “3 grandes” compañías automotrices, la mayor huelga de trabajadores de la salud en la historia de Estados Unidos encabezada por SEIU-UHW en Kaiser. Permanente y las huelgas de larga data SAG-AFTRA y WGA en la industria cinematográfica. Estas batallas mostraron a millones de trabajadores un movimiento laboral más activo, a la ofensiva contra las grandes corporaciones por primera vez en décadas.

Las huelgas aumentaron en una amplia gama de industrias, incluidas la logística, la manufactura y los servicios. Además de las conocidas acciones laborales, hubo muchas otras huelgas en 2023, incluidas las de los trabajadores de las fábricas de Mack Trucks y del fabricante de locomotoras Wabtec, de los maestros en Los Ángeles, Oakland y Chicago, de los trabajadores de hoteles en California y de los trabajadores de Starbucks que continuaron luchando contra los sindicatos. -reventando.

Hasta octubre, 312 huelgas involucraron al menos a 453.000 trabajadores. Estas huelgas costaron a las empresas 7,4 millones de horas de trabajo perdido, la mayor cantidad en 23 años (Oficina de Estadísticas Laborales). A mediados de noviembre, había 366 acciones laborales en 616 lugares de trabajo (Labor Action Tracker, Universidad de Cornell).

El aumento de las huelgas es una tendencia a que más trabajadores se declaren en huelga después de una profunda disminución de las huelgas en las últimas cuatro décadas. Desde mediados de la década de 1930 hasta principios de la de 1980, entre 1 y 4 millones de trabajadores se declararon en huelga anualmente en Estados Unidos. La participación anual en huelgas cayó drásticamente durante las décadas de 1990 y 2000, y finalmente alcanzó un mínimo histórico de 12.500 trabajadores en 2009. En los últimos cinco años, hay una tendencia general de más huelgas y un mayor número total de trabajadores en huelga, pero las cifras siguen siendo bajas. en comparación con mediados de los años 1930 y principios de los 1980.

Múltiples huelgas importantes en 2023 han atraído un nuevo interés en los sindicatos, especialmente de muchos trabajadores más jóvenes que desean salir de la rutina de los bajos salarios, las largas horas de trabajo, vivir de sueldo en sueldo y deudas interminables. “… La Generación Z es la generación más prosindical que existe hoy en día, pero también tanto la Generación Z como los Millennials son más prosindicales que las generaciones anteriores a su edad”. (Americanprogress.org, agosto de 2023).

La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) informó de un aumento del 3 % en las peticiones electorales sindicales en el año fiscal 2023, tras un aumento del 53 % en las peticiones electorales en 2022. La NLRB también reveló una tasa de victoria del 80 % en las elecciones sindicales en 2023, la más alta jamás registrado a mitad de año. “Los sindicatos siguen gozando de un gran apoyo en Estados Unidos, con el 67% de los estadounidenses aprobándolos” (Encuesta anual sobre trabajo y educación de Gallup, agosto de 2023).

La mala noticia es que un mayor número de trabajadores afiliados a sindicatos no resultó en un mayor porcentaje de trabajadores sindicalizados. La densidad sindical (la tasa de afiliación sindical) cayó a 14,3 millones de miembros o el 10,1% de la fuerza laboral en 2022, la más baja registrada. Sólo uno de cada diez trabajadores está afiliado a un sindicato.

No existe ninguna ley laboral en Estados Unidos que obligue a las corporaciones a aceptar contratos sindicales. Las corporaciones utilizan tácticas antisindicales, enfrentan sanciones mínimas y nunca tienen que firmar un contrato. Un estudio reciente de los sindicatos que intentaron firmar acuerdos de primer contrato entre 2005 y 2022 mostró retrasos crecientes y “… el tiempo promedio para firmar un contrato es bastante superior a un año (465 días). … En 2020-2022, el tiempo medio para la ratificación del contrato fue de más de 500 días”. (Ley Bloomberg, junio de 2021 y Americanprogress.org, agosto de 2023). Después de dos años, el 43% de los sindicatos recién organizados no tienen contrato (Instituto de Política Económica, mayo de 2023).

Las campañas de organización sindical más conocidas de los últimos dos años ocurrieron en Amazon y Starbucks. Ni el Sindicato de Trabajadores de Amazon ni el Starbucks Workers United (SEIU) tienen primeros contratos.

A pesar de las fuerzas corporativas y gubernamentales alineadas contra la organización sindical, existe la posibilidad de que en 2023 se registre un aumento neto de la afiliación sindical basado en el aumento de las peticiones electorales. En 2024, es posible un gran impulso en la organización sindical si los dirigentes del UAW cumplen su anuncio de organizar 13 empresas automotrices no sindicalizadas y si los Teamsters intensifican sus esfuerzos para organizar a Amazon.

Los acuerdos contractuales entre UPS Teamster y UAW “Big 3” lograron ganancias cruciales en salarios y beneficios. Los miembros del ISG organizaron solidaridad para los trabajadores de UPS en cuatro ciudades y formaron piquetes con los trabajadores del UAW (ver Reuniones de lanzamiento: ¡Construir comités de solidaridad para apoyar a los trabajadores de UPS!). Hablar con los trabajadores de ambos sindicatos confirmó salarios tan bajos como $15,50/hora para los trabajadores a tiempo parcial de UPS (más del 60% de los Teamsters de UPS) y $15,78/hora para los trabajadores de UAW. Los trabajadores de UPS y del sector automotriz describieron condiciones laborales extremadamente difíciles, y ninguno de los nuevos contratos mejoró sustancialmente las condiciones laborales.

Los acuerdos contractuales de ambos sindicatos fueron insuficientes en parte debido a que partieron de una posición débil (bajos salarios en una economía con alta inflación). El plazo ampliado de ambos contratos no permitirá las mejoras necesarias a medida que cambien las condiciones (5 años para UPS, frente a 4,5 años para UAW). Teamsters y UAW también perdieron la oportunidad de hacer una huelga juntos. Una huelga conjunta podría haber ayudado a ambos sindicatos a luchar por más tiempo y obtener mejores resultados, incluido un aumento del salario base, aumentos más altos en general, restaurar y aumentar las pensiones, lograr mejores condiciones laborales y no aceptar el cierre de plantas en Stellantis, etc. Ver página 12 para leer más sobre la huelga del UAW.

Un gran avance para los sindicatos sería que millones de nuevos trabajadores se organizaran rápidamente, que los sindicatos aprendieran nuevamente a utilizar acciones de huelga coordinadas y contratos lo suficientemente fuertes como para establecer estándares mucho más altos en materia de salarios, beneficios y condiciones laborales. Esto requerirá combinar dinero y otros recursos de la AFL-CIO y otros sindicatos y unificar el movimiento laboral a través de huelgas solidarias y ocupaciones de lugares de trabajo. Un verdadero avance para los sindicatos también tendrá que ser político.

El movimiento sindical necesita liderar el camino en la organización de un partido de los trabajadores y dejar de desperdiciar recursos sindicales apuntalando a los partidos Demócrata o Republicano, que nunca están del lado de la clase trabajadora.

​

Me gusta esto: Me gusta Cargando...