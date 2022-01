Dirigente sindical Nolberto «Cachorro» Díaz renuncia a la DC

Carta de Nolberto «Cachorro» Díaz con sus motivaciones:

«Hermano ya oficial mi renuncia al PDC. No es no fácil ni motivo de alegria es pura pena pero no me quedaba otra. Lo otro era seguir mintiéndome No quiero me que junten con Perez Yoma y Arriagada porque obvio me voy por razones distintas a ellos. Yo caminare por el humanismo cristiano pero como independiente de izquierda y mi única militancia será el sindicalismo. El partido por años por no decir por décadas ni me pesco y siempre excluyéndome. No puedo estar donde no me quieren y donde ya no me represento.

Hasta el 18/10/2018 la DC fue la columna de paralelismo a la oposición y al margen del resto trató de arreglarse con Piñera apoyando sus proyectos de Ley. No más. Suficiente. Honre a la DC en el sindicalismo por 18 años. Idem en el movimiento estudiantil en los 80. Estamos a mano y en paz.

La DC fue mi casa y de alguna manera mi familia, me dio hasta hoy mis mejores amigos y una razones porque luchar, a cambio le di mi corazón y mi testimonio pero fue un amor no correspondido Me engañe solo por años y esto es muy duro y triste para mi, me recuerda mi adolescencia en Magallanes cuando me fui de casa, no es fácil es muy triste pero como dice Gibran “hoy no es cualquier vestimenta la que me saco…es la propia piel que arranco con mis manos”

Abrazos compañero. Me llevo a los amigos en el corazón para siempre.»

Nolberto Diaz

