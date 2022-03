Declaración de los ingenieros asociados en llMCH

por Jorge Lavandero

¿Cómo un conjunto de ingenieros privilegian sus puestos de trabajos en la minería extranjera sabiendo a ciencia cierta que la minería extranjera le produce un daño enorme a todos los Chilenos?

Baste decir que en el 2021, la minería extranjera le aportó solo US. 3 mil 700 millones dólares, explotando más de los 2/3 de nuestro cobre y Codelco con la tanda de robos que mantiene y explotando solo 1/3 del cobre chileno, le aportó US. 7 mil 400 millones de dólares, lo que demuestra dos cosas, la primera que es más eficiente que las mineras extranjeras, la segunda que como robaran en las mineras extranjeras que, al explotar los 2/3 del cobre, le declara aportare a Chile, menos que Codelco que solo explota 1/3 del cobre chileno.

No pueden ignorar los ingenieros de la declaración que las empresas extranjeras, no traen capitales a Chile, sino créditos en sus filiales en paraísos tributarios y que mediante el subterfugio legal, la amortización acelerada, lo pagan con la producción de cobre. Utilizaron la Amortización Acelerada, para no pagar impuestos en Chile, pero ahora si se les nacionaliza el cobre , prácticamente tienen amortizado todo su capital y lo que habrá que pagarles es a penas lo que no este amortizado u obsoleto, tal como lo ha señalado el Doctor en economía de la U. de Cambridge y de rango internacional, José Gabriel Palma que ha señalado que, en el peor de los casos, las indemnizaciones se pagan, con lo que se llevan en un solo año.

Codelco tampoco necesita dólares frescos para sus inversiones, puesto que con su producción anual tiene demasiados recursos disponibles, para cubrir con las necesarias inversiones y lo demostró ante el país, ya que después de la Chilenización de Edo. Frei Montalba y la nacionalización de Salvador Allende, no solo se pudo asumir el total de la producción, sino aumentarla de inmediato en 600 mil toneladas. Las mineras extranjeras, se llevan nuestro cobre en un 67% solo como concentrado un subproducto, sin siquiera refinarlo en Chile. ¿Porque?

Porque en el concentrado, se llevan los valiosos subproductos y tierras raras, los que al explotar Codelco algunos de ellos, explican el 20% de las utilidades de la empresa estatal Codelco.

Por tanto un organismo compuesto por Ingenieros chilenos no puede mentir tanto, para llegar a favorecer a empresas extranjeras en contra de los valores patrios

