Debilidades de Occidente para una guerra híbrida contra Rusia… y China

Rómulo Pardo Silva

Occidente no tiene fuerza para una guerra militar con Rusia sin ser destruido, las armas nucleares de Moscú son imparables. El objetivo entonces es un cerco económico a los pueblos ruso y chino. Las potencias han dicho que aplicarían muy duras sanciones a los rusos, advirtiendo que se extenderían a China su aliada estratégica.

La administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, hizo pública este viernes su primera estrategia para el Indo-Pacífico. Tiene como objetivo principal frenar a Pekín mientras «busca convertirse en la potencia más influyente del mundo». La nueva estrategia sostiene que «ninguna región será más vital para Estados Unidos en el futuro y que la seguridad y la prosperidad estadounidenses dependen fundamentalmente del Indo-Pacífico» indicó un alto funcionario de la Casa Blanca. RT

La OTAN necesita una guerra ruso-ucraniana por los rusohablantes del Donbass.

El más decidido en esta política de choque es Estados Unidos. Sus aliados europeos no parecen estar convencidos de que les dé los resultados esperados.

El presidente croata, Zoran Milanovic, expresó: “La OTAN ha llegado suficientemente al este de Europa, lo estoy viendo toda la vida, toda mi maldita vida: ¡Basta ya!”. Tras rechazar las ampliaciones de la OTAN “en cualquier dirección”, el mandatario ha insistido en la importancia de detener tales movimientos hacia Ucrania y Georgia, pues estas actitudes no son parte de los intereses de la Alianza Atlántica y sus miembros, asevera. Croacia es miembro de la OTAN desde 2009. Hispantv

Los poderes occidentales antes dominantes actualmente viven un proceso de debilitamiento.

A muchos países del sur una guerra híbrida les significaría graves crisis económicas, sociales y políticas porque sus negocios están conectados a China. Occidente que no está en condiciones de mantener ese comercio tendría que obligarlos a participar en el bloqueo.

Mientras el enfoque internacional se ha centrado en la presencia de las empresas de China en África y Asia “No es ningún secreto que China ha estado invirtiendo recursos en América del Sur este siglo, socavando el dominio histórico de EE.UU. y convirtiéndose en el socio comercial número uno del continente”, indicó el portal estadounidense Bloomberg en un artículo publicado el jueves. China ha comprado tanto cobre, carne de cerdo y soja, y ha construido tantas carreteras, trenes, redes eléctricas y puentes, que ha superado a EE.UU. como el mayor socio comercial de América del Sur y ahora es el mayor comerciante individual con Brasil, Chile, y Perú. Su presencia en la zona está únicamente para hacer negocios y para ofrecer tratos que otros no ofrecen. Estados Unidos tendrá dificultades para superar a China. Hispantv

Argentina es la primera gran economía del subcontinente en sumarse al mega plan de inversiones chino de las Nuevas Rutas de la Seda. Un proyecto que abarca a 145 países. RFI

Algunos países que tienen vínculos políticos y militares con Rusia podrían convertirse en bases de armas sofisticadas antioccidentales.

El vice primer ministro ruso Yuri Borísov visitará esta semana Venezuela, Nicaragua y Cuba, para continuar los intercambios intergubernamentales con esos países sobre cooperación comercial y económica, informó hoy el Ejecutivo de la nación euroasiática. PL

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, informa del aumento de la cooperación militar con Rusia con el objetivo de defender la soberanía de ambos Estados. Rusia confía en elevar su “cooperación técnico-militar” con Venezuela. Hispantv

Varios gobiernos actúan hoy con independencia o crítica abierta frente a Washington cuando antes la regla era el acatamiento.

El presidente de El Salvador rechaza la injerencia de Washington en los asuntos internos de su país, tras críticas de senadores estadounidenses sobre el bitcóin. “Manténgase al margen de nuestros asuntos internos. No traten de controlar algo que no pueden controlar”, afirmó el miércoles Nayib Bukele. «OK boomers… No tienen ninguna jurisdicción sobre una nación soberana e independiente. No somos su colonia, su patio trasero ni su patio delantero. Manténganse fuera de nuestros asuntos internos», escribió. Hispantv, Sputnik

López Obrador: «Toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencias, empresarios y el Gobierno de EE.UU.» El mandatario mexicano dijo que, de ser necesario, plantearía este tema a Joe Biden, al tratarse de un asunto «injerencista». RT

Bolsonaro visita a Putin y expresa su «solidaridad» con Rusia y disposición a «colaborar en varias áreas». «Tengo la seguridad de que este encuentro será muy productivo para nuestros pueblos», dijo el Mandatario en Moscú. Rusia y Brasil defienden el orden mundial multipolar basado en el derecho internacional. El encuentro fue precedido por la reunión entre los ministros de Exteriores y de Defensa de ambas naciones. Emol, RT

Internamente el poder estadounidense sufre una crisis política que ha dividido radicalmente a la población. Paralelamente la economía funciona con un endeudamiento gigantesco.

La situación de la economía de EE.UU. ha caído a un mínimo histórico durante la presidencia de Joe Biden, según el índice de libertad económica anual de la Fundación Heritage. La puntuación obtenida este año, valoró el presidente de la fundación, Kevin Roberts, «pinta un panorama inquietante, tanto en el país como en el extranjero». Parte de esta caída se debe al «declive de la libertad económica» en EE.UU., que es «motivo serio de alarma y tiene consecuencias reales y tangibles para todos los estadounidenses, especialmente para las familias de bajos ingresos y la clase trabajadora», sostuvo Roberts. RT

Hasta ahora Occidente insiste en continuar su política militar permanente de expansión de la OTAN.

La revista alemana Der Spiegel se hizo eco este viernes del descubrimiento de un documento confidencial que confirma que la OTAN incumplió las promesas de no expandirse hacia el este. «La OTAN no se extenderá ni formal ni informalmente hacia el Este», cita el documento las palabras del representante de EE.UU., Raymond Seitz en 1991. RT

La oligarquía de Wall Street busca aplastar a Rusia y China por amenazar la hegemonía mundial de EE.UU. Así ha respondido el presidente del EKAI Center, Adrian Zelaia, al analizar la creciente tensión entre Occidente, liderado por EE.UU., y Rusia por Ucrania. Lo que está sucediendo al final es una consecuencia de una estrategia de muy largo plazo. Estados Unidos ha puesto por escrito que su gran objetivo internacional es aplastar a Rusia y China como potencias independientes, recalca Zelaia. Hispantv

Lo que parece más probable es que ante la negativa de Occidente a aceptar las exigencias de seguridad rusas, Putin ordene una respuesta enérgica.

“Nuestras ‘líneas rojas’; nuestros intereses clave de seguridad y el derecho soberano de Rusia a defenderlos siguen siendo ignorados”, dijo el ministerio, y agregó que Moscú tendría que responder con “medidas militares y técnicas”. RT

Kinzhal, Iskander, Tsirkón, Sinevá: Rusia pone a prueba sus misiles balísticos y de crucero en los ejercicios dirigidos por Putin desde su puesto de mando en el Kremlin, observando su desarrollo junto con el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko. El objetivo principal fue poner a prueba la preparación de las fuerzas de disuasión estratégica y la fiabilidad del armamento de las fuerzas nucleares y no nucleares.

Además de la preparación de los órganos de mando militar, los militares rusos comprobaron las dotaciones de lanzamientos, así como el estado de las tripulaciones de buques de guerra y de portamisiles estratégicos. Todos los misiles impactaron contra los blancos asignados, confirmando sus características, detalló el Kremlin en un comunicado.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, ha detallado que el objetivo ha sido «practicar las acciones de las fuerzas estratégicas ofensivas para infligir una derrota garantizada al enemigo». RT

No pocos advierten cambios mundiales oscuros y peligrosos, el inicio de la guerra híbrida buscada por los poderes fácticos occidentales.

Fuente: http://malpublicados.blogspot.com/

