Daniel Pauly, el científico especializado en pesqueras más citado del mundo: “La salmonicultura es una aberración”

El francés, doctor en biología marina, cuenta con más de mil publicaciones científicas, es autor de teorías revolucionarias en su campo y creador de la mayor base de datos sobre peces del planeta. En conversación con INTERFERENCIA luego de participar en el Congreso Futuro 2022, Pauly es tajante: “Decir que las salmoneras son sustentables es una contradicción”.

Podría decirse que, en su vida, el biólogo marino francés, Daniel Pauly, ha sido un servidor en dos ocasiones. Primero, por obligación: una pareja adoptiva lo arrebató de su madre biológica desde París siendo un niño, transformándolo en su sirviente personal en Suiza. Segundo, de forma voluntaria y apasionada: desde hace cinco décadas, el Dr. Pauly sirve al océano y su protección.

El francés escapó de la pareja suiza en su adolescencia, llegando a Alemania. Allá trabajó para subsistir al mismo tiempo que estudiaba y se acercaba al mundo científico. “Escapé hacia la ciencia porque donde crecí existían muchas razones para caer en un hoyo, ya que la familia que me crió eran delincuentes”, asegura.

El resto, en el campo de la biología marina, es historia: es cocreador de una de las mayores bases de datos de peces, FishBase, donde se incluye información de 34.700 especies; ha publicado más de mil artículos científicos; es el especialista en pesqueras más citado en el mundo de la ciencia; y es autor de teorías y conceptos revolucionarios en el área, como la Teoría de Limitación de Observación de Branquias (GOLT, por sus siglas en inglés).

Después de exponer en Chile para la nueva versión 2022 del Congreso Futuro –exposición que tituló «Aguacalipsis»–, el Dr. Pauly conversó con INTERFERENCIA sobre el océano y la crisis climática, el impacto de la industria pesquera y acuicultura en la vida marina y sus teorías aplicadas en relación al calentamiento global. “La salmonicultura es una operación global para llevar proteínas de países en desarrollo hacia países ricos”, asegura en relación a la creciente industria salmonera en Chile y el mundo. (Revise acá el sitio del Congreso Futuro 2022).

Daniel Pauly dice “básicamente” seguido, pero lo que describe está lejos de ser algo básico. A pesar de los tecnicismos y de la dificultad de los temas que trata, el biólogo se da a entender. Define el explicar como tomar un tópico complejo y transformarlo en algo más simple, tarea que una de sus teorías más polémicas y relevantes pareciera cumplir.

Es el científico detrás de la Gill Observation Limitation Theory (GOLT), publicada hace ya 40 años. Hoy, con los efectos del calentamiento global cada vez más latentes, ha comenzado a ganar adeptos. El nombre es nuevo: antes la llamaban “la locura de Pauly” (en inglés, Pauly’s folly).

Pauly desarrolló la GOLT para explicar por qué los peces dejan de crecer. Y como el nombre lo dice, las branquias tienen mucho que ver al ser el limitante del crecimiento, el cual depende, en parte, del suministro de oxígeno que tenga el pez.

“La demanda de oxígeno es un volumen, y un volumen crece en tres dimensiones”, las cuales son determinadas por el cuerpo del pez, el que “tiene un largo, un ancho y una altura”. Sin embargo, las branquias no comparten las mismas variables. “Entonces cuando algo crece al doble de su tamaño, ¿cuánto más pesado es? Es ocho veces más pesado. Pero el área de las branquias [desde donde se obtiene el oxígeno] se multiplica por menos variables, por lo que es menor”, explica.

La relación de esto con el calentamiento global es compleja, pero la explica a continuación junto al por qué llama a terminar con la pesca industrial y combatir la acuicultura desenfrenada. Sus razones son varias.

LOS EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL EN EL MAR Y LA PESCA INDUSTRIAL

Durante el Congreso Futuro usted dio a entender que, a causa del aumento de la temperatura en el planeta y el mar, los peces dejarán el trópico para trasladarse a los polos en un plazo de 50 años.

En el largo plazo encontrarás que el oceano será cada vez más inhabitable.

-Sí y ya empezaron a hacerlo. En el largo plazo encontrarás que el oceano será cada vez más inhabitable. En los trópicos, esto hará que los peces que son más sensibles a la temperatura dejen áreas que se han tornado más cálidas.

Si no existe un cambio de regulación a futuro que frene esto, ¿podríamos pensar que las pesqueras de la zona también dejarán el trópico y se irán a los polos, como los mares de Chile?

-Esto ya está ocurriendo. Por ejemplo, las pesqueras españolas de atún han modificado sus áreas de operación a latitudes más altas. Estos efectos están comenzando a manifestarse y se harán muy potentes en las próximas décadas. Pero el gran cambio no ocurrirá en los trópicos, sino en las áreas de temperaturas frías; donde se puede ver a todo tipo de peces venir de áreas subtropicales. Por ejemplo, en Nueva York se ven peces de Florida, en Chile se verán peces Perú o Ecuador. En los trópicos lo que tendrás será un lento declive de abundancia de diversidad de especies. La gente realmente no lo notará tan claramente. Además, cuando una pesquera colapse en Ecuador o Indonesia, no sabrás si es porque las especies dejaron ese lugar o si es porque la pesquera sacó todos los peces.

¿Qué deberían hacer los gobiernos y entidades internacionales para proteger la vida marina y garantizar también que exista pesca?

Lo único que podemos hacer para mitigar el daño en los mares es dejar ahí la mayor cantidad de peces posible. […] Mientras más haya, más variabilidad habrá en sus propiedades y características, y mientras más variabilidad haya mejor será la habilidad de la fauna marina de resistir temperaturas más altas.

-El monitoreo de las actividades extractivas es necesario, porque si no las empresas mienten, hacen trampa y no respetan la ley. El monitoreo es algo necesario, independiente del calentamiento global. Lo que será prioritario es que los países se tomen en serio la emisión de gases de invernadero. Deben reducirlos hasta llegar a una emisión neta de cero. Ahora mismo seguimos teniendo mayores emisiones año a año.

-Lo único que podemos hacer para mitigar el daño en los mares es dejar ahí la mayor cantidad de peces posible. Eso se puede hacer mediante la protección de áreas marinas, algo que Chile ha hecho en muchos lugares. ¿Por qué dejar a los peces en el agua? Porque mientras más haya, más variabilidad habrá en sus propiedades y características, y mientras más variabilidad haya mejor será la habilidad de la fauna marina de resistir temperaturas más altas.

¿Está hablando de evolución y las chances de los peces de lograr adaptarse?

Por otro lado, si dejas sólo unos pocos en el agua, tienes menos variabilidad en sus características y menos resistencia al cambio. Sabemos que especies con baja población no resisten bien a las enfermedades, porque no hay variabilidad. Entonces lo mejor que puedes hacer contra el calentamiento global es dejar peces en el mar.

-Sí, y como no puedes controlar las mutaciones o predecir cuando aparecen en peces u otros organismos, si tienes una población grande habrá más variabilidad y más cambios; permitiendo que haya más peces que logren resistir temperaturas más altas. Entonces estos peces son los que se transformarán en el ancestro de la próxima población. Por otro lado, si dejas sólo unos pocos en el agua, tienes menos variabilidad en sus características y menos resistencia al cambio. Sabemos que especies con baja población no resisten bien a las enfermedades, porque no hay variabilidad. Entonces lo mejor que puedes hacer contra el calentamiento global es dejar peces en el mar.

Algo que probablemente no le guste escuchar a buena parte de la población, incluidas las pesqueras.

-Cuando le dices esto a cierta gente, muchas veces responden que hay que atraparlos antes de que se vayan a otro país y desaparezcan en ese. Básicamente nos encontramos ante una situación absurda. Deberíamos haber actuado en los años 80, cuando ya era claro para la comunidad científica el calentamiento global, y haber movido gradualmente nuestra economía hacia la neutralidad. Habría sido barato y fácil de hacer. Ahora requerirá sacrificios e inversiones inmensas, por lo que probablemente no se hará a tiempo…

Anteriormente mencionó que las pesqueras mienten, algo que ha probado a través de estudios que han comprobado discrepancias entre lo que las pesqueras dicen que pescan y lo que realmente extraen. ¿Cómo mejorar esto en los grandes países pesqueros?

La noción de que eres libre de acumular, de minar, de matar o de pescar de forma libre y sólo intervienes cuando hay una catástrofe está equivocada. La noción de que alguien puede ser dueño de una mina, por ejemplo, en Chile, y decidir arruinar una bahía, es completamente absurda porque involucra a miles de personas para el beneficio de pocos.

-No tienes que hablar de países grandes. Un país pequeño tendrá una pequeña diferencia entre la pesca reportada y la real, pero esto es porque es un país pequeño. China hace la misma tontera que el resto, pero es un país grande. Básicamente tenemos en nuestra sociedad un modelo de adquisición de recursos que va a individuos privados, por lo que esta adquisición de recursos no necesariamente está orientada hacia el bien común. Entonces la comunidad debe controlar esta adquisición de recursos. La noción de que eres libre de acumular, de minar, de matar o de pescar de forma libre y sólo intervienes cuando hay una catástrofe está equivocada. La noción de que alguien puede ser dueño de una mina, por ejemplo, en Chile, y decidir arruinar una bahía, es completamente absurda porque involucra a miles de personas para el beneficio de pocos. Esto ocurre en todo el mundo, y hay que deshacerse de esta noción.

¿Y qué pasará si eso no ocurre y esa noción continúa imperando?

-Debemos repensar nuestra economía, y si eso no pasa, si sólo intervenimos cuando estamos al borde de una catástrofe, efectivamente viviremos la catástrofe.

LA SALMONICULTURA, UNA PRÁCTICA «ABERRANTE»

En ese orden de cosas, usted ha dicho que hay que alejarse de la pesca industrial.

-Sí, porque esencialmente, en la mayoría de los países, los botes industriales compiten contra los pescadores artesanales, quienes perfectamente podrían pescar en la costa los peces que son llevados por los industriales. Algunos creen que esto dejaría a los peces alejados de la costa sin pescar, pero los que están mar afuera, como el atún, sí se acercan a la costa cuando hay muchos de ellos, y sí se pueden atrapar. No necesitamos la pesca industrial. Si tuviéramos sólo pescadores artesanales que pescan por día, estaríamos bien. Pero reformar y cambiar esto requerirá que nos hagamos cargo de los subsidios a la gran pesca. En todos los países, los contribuyentes y el gobierno les dan dineros a las operaciones industriales, mucho más que a los pescadores de menor escala. Hay una enorme diferencia en la tasa de subsidio entre pescadores y pesca industrial.

¿Y qué pasa con la acuicultura, específicamente con la salmonicultura?

Entonces básicamente se está transfiriendo la proteína del jurel al salmón y luego fuera de Chile a Europa. Esta forma de acuicultura se está esparciendo como una enfermedad por el mundo, con África oeste también subsidiando estas prácticas. Esencialmente, es el sur alimentando al norte.

-La salmonicultura es una aberración. Esto porque para producir el salmón debes conseguir grandes cantidades de pescado. Por ejemplo, en Chile se ha usado el jurel en cantidades enormes, devastando el stock de este pez, para alimentar al salmón. Entonces básicamente se está transfiriendo la proteína del jurel al salmón y luego fuera de Chile a Europa. Esta forma de acuicultura se está esparciendo como una enfermedad por el mundo, con África oeste también subsidiando estas prácticas. Esencialmente, es el sur alimentando al norte.

-Por otro lado, en Filipinas, por ejemplo, la acuicultura es artesanal. Alimenta a la gente común en ese mismo país. La salmonicultura por el contrario es una operación global para sacar proteínas de países en desarrollo hacia países ricos.

¿Qué opina de que la industria salmonera, particularmente en Chile, se describa a sí misma como una sustentable? ¿Puede la salmonicultura ser sustentable?

-Eso no significa nada. En este contexto, ser sustentable no significa nada. ¿Qué es ser sustentable? Sustentable implica que algo se puede hacer a largo plazo, por un largo tiempo. ¿Qué es sustentable en la industria salmonera? Requiere cantidades enormes de alimento proveniente de pesqueras no sustentables, por ejemplo. La huella de la acuicultura se expande porque los recursos utilizados para alimentar los peces la expanden. Eso no es sustentable. Decir que son sustentables es una contradicción, un oxímoron.

Pero estas empresas tienen sus certificaciones de sustentabilidad, medallas…

-Por supuesto que las tienen. Es propaganda sin sentido. Y mucha gente lo cree.

¿POR QUÉ LOS PECES SE IRÁN ACHICANDO A MEDIDA QUE SUBEN LAS TEMPERATURAS? LOS HALLAZGOS CIENTÍFICOS DEL DR. PAULY

Su teoría Gill Observation Limitation Theory es actualmente discutida y utilizada en distintos estudios sobre la vida marina, pero la presentó hace muchos años. ¿Tuvo el mismo impacto cuando la publicó?

Lo que pasó es que el calentamiento global la hizo relevante.

Cuando publiqué la primera versión de mi teoría, hace cuatro décadas, no hubo reacción. Silencio total. Pude ver que no había interés en una conclusión lógica derivada de la observación general. El ambiente en ese tiempo era que había que tener cosas concretas para escribir. El 2013, mi colega William Cheung [actualmente director de la IOF], publicó un estudio donde uso la teoría para predecir que los peces se irán achicando por el aumento de temperaturas. Lo publicamos y fue criticado públicamente por un puñado de colegas noruegos que decían que esto era una locura al estar basado en mi teoría sobre las branquias. Ahí me enojé y comencé a defender una teoría que antes no había sido defendida porque a nadie le interesaba. Lo que pasó es que el calentamiento global la hizo relevante.

¿En qué sentido?

-En que básicamente, si estudias el mar, notarás que los peces se están haciendo más pequeños y se están moviendo. Puedes publicar observaciones como esas hasta que te aburras, pero ¿qué une a estas dos observaciones? Necesitas una teoría que lo haga, y GOLT -que antes la llamaban la «locura de Pauly»- busca eso. Entonces comencé a trabajar en una respuesta a las críticas, la cual fue publicada en la revista Science Advances, para refutarlas. Fue interesante porque yo al menos no había visto un paper científico que hiciera algo así, listar una serie de críticas y refutarlas una a una. Ahora, la teoría se ha transformado en lo que debería haber sido cuarenta años atrás, cuando la publiqué. Hay un grupo creciente de personas interesadas, pero es netamente por el calentamiento global. Es una explicación para algunos sucesos, siendo que hay explicaciones que parece que comprendieran sucesos, pero no lo hacen. (Revise acá el artículo científico de Daniel Pauly de 2021, publicado en Science Advances, respondiendo a las críticas a su teoría).

¿Cómo cuáles?

-Existe la eficiencia de conversión, que es la conversión de alimento a crecimiento. Cuando los peces crecen y llegan a cierto tamaño, ya no crecen más. No convierten el alimento en crecimiento. Entonces la eficiencia de conversión llega a cero. Sí buscas la explicación para este fenómeno, la mayoría dicen que el pez está envejeciendo. Pero envejecer y crecer es lo mismo. Entonces no es una explicación, ya que esta debe llevar algo complicado a algo más simple. Y envejecer es algo complicado, al igual que crecer. Debes encontrar algo más que debe explicar el fenómeno, pero también otras cosas.

¿La GOLT entonces explica esas cosas? ¿En qué consiste su teoría?

-Es bastante simple. El crecimiento es concebido a través de dos elementos: uno, que el pez se agrande y dos, que éste demande recursos: una variable positiva [crecer] y otra negativa [demanda de recursos]. El crecimiento, la variante opositiva, está relacionado al suministro de oxígeno, una variante negativa, porque necesitas oxígeno para hacer cosas. El suministro de este elemento, por otro lado, está limitado por una superficie, ya que las branquias tienen una superficie. La demanda de oxígeno, en tanto, es un volumen, y un volumen crece en tres dimensiones, cuando las branquias crecen en menos dimensiones. El cuerpo del pez tiene un largo, un ancho y una altura; pero las branquias no. Entonces cuando algo crece al doble de su tamaño, ¿cuánto más pesado es? Es ocho veces más pesado. Pero el área de las branquias [desde donde se obtiene el oxígeno] se multiplica por menos variables, por lo que es menor.

Haciendo que haya menos oxígeno.

-Claro, y si necesitas cierta cantidad de oxígeno para vivir, lo recibes, pero si creces más, no lo obtienes. Entonces eso limita el tamaño que puedes alcanzar [ya que las branquias no crecen al mismo ritmo que el cuerpo del pez].

¿Cómo se relaciona la GOLT con el calentamiento global y con su postulado de que los peces serán cada vez más pequeños?

Sabemos que el oxígeno limita el crecimiento de los peces. Los peces, contrario al humano, tienen una temperatura que varía con la temperatura exterior. Nosotros nos mantenemos a 37,5; sino tenemos fiebre. Los peces aguantan una diferencia de 10° en su temperatura, porque su temperatura es la misma que la exterior. Un pez, a mayor temperatura, necesitará más oxígeno.

-Sabemos que el oxígeno limita el crecimiento de los peces. Los peces, contrario al humano, tienen una temperatura que varía con la temperatura exterior. Nosotros nos mantenemos a 37,5; sino tenemos fiebre. Los peces aguantan una diferencia de 10° en su temperatura, porque su temperatura es la misma que la exterior. Un pez, a mayor temperatura, necesitará más oxígeno. Entonces si necesita más oxígeno, requerirá branquias más grandes; pero esto no puede ocurrir así que tiene que ser más pequeño. Básicamente, la tensión entre el área de superficie de las branquias con el volumen corporal, el suministro por un lado y la demanda por otro, son tales que cuando la demanda sube a causa del calentamiento global, el suministro no puede seguirle el ritmo y los peces se achican. (Revise acá el estudio del Dr. Pauly y el Dr. Cheung sobre la disminución en tamaño de los peces a causa del calentamiento global).

