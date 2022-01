Daniel Jadue: “La gente eligió un gobierno de izquierda, pero va a tener un gobierno de centroizquierda”

La Red 30 de Enero 2022

Uno de los rasgos del futuro gabinete de Gabriel Boric es lo jóvenes de sus ministros. Sin embargo, para el ex precandidato presidencial del Partido Comunista el número en el carnet lo tiene sin cuidado. “Hay un programa de transformaciones comprometido que atiende a las necesidades de la gente y esto es lo que nos permite tener esperanza. Yo no tengo ninguna inclinación ni por lo joven ni por lo viejo”, afirma. También se refirió al regreso de la ex Concertación a La Moneda. “La gente eligió un gobierno de izquierda, pero va a tener un gobierno de centroizquierda”, dice en entrevista con La Red.cl.

Por Felipe Avendaño

Desde su sillón en la Municipalidad de Recoleta, Daniel Jadue afirma que no le interesa dar entrevistas porque reconoce que se ha sentido maltratado por muchos medios de comunicación.

No habla todos los días con la prensa, pero cada vez que lo hace causa revuelo y sus palabras incomodan a más de alguno. De hecho, esta semana dijo que el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel “es un defensor del credo neoliberal”, lo que provocó la inmediata respuesta del presidente del Banco Central, quien se definió como “socialdemócrata”.

En esa línea, al ser consultado sobre su opinión especto al futuro gabinete de Gabriel Boric, el ex precandidato presidencial dice que sería injusto y un prejuicio evaluar a personas del gabinete antes de que asuman.

“Yo no evalúo nombres, porque creo que eso es muy injusto y es un prejuicio. Yo evalúo acciones. Uno es lo que hace no lo que dice, por lo tanto, las evaluaciones del gabinete yo creo que Chile entero las va a hacer a partir del 11 de marzo”, dice en conversación con La Red.cl.

Eso sí, confía en el presidente electo y que no ha renunciado al cumplimiento del programa y que todas y todos los ministros se han comprometido con ese propósito. Sin embargo, advierte que “lo único que no queda es espacio para defraudar de nuevo a la ciudadanía”.

Una de las características que se ha destacado respecto al gabinete presentado por Boric, es la edad de sus integrantes, la que en promedio no supera los 50 años, un aspecto que rompe con la tendencia de la política del último medio siglo.

No obstante, a Jadue el número en el carnet de identidad lo tiene sin cuidado. “El reino de las ideas es el reino de lo permanente. No hay ideas nuevas ni idea viejas”, señala.

“He escuchado a mucha gente que dice ‘por fin gente joven’. La verdad es que hay jóvenes por los cuales no votaría jamás en la vida porque sus valores y principios no me permiten votar por ellos. Por lo tanto, voy a partir diciendo que no me compro que lo que le genera esperanza a Chile sea el cambio de generación. Acá hay un programa de transformaciones comprometido que atiende a las necesidades de la gente y esto es lo que nos permite tener esperanza. Si son mayores, si son menores yo no tengo ninguna inclinación ni por lo joven ni por lo viejo”, afirma.

“No soy un consumidor compulsivo, por lo tanto, no me ando comprando cosas nuevas todos los días ni hago de lo nuevo un fetiche y creo que aquí lo que importa es la capacidad que demuestren tener para cumplir un programa que se comprometió ante la ciudadanía”, agrega.

La gente eligió un gobierno de izquierda, pero va a tener un gobierno de centroizquierda

La primera mayoría obtenida por José Antonio Kast en la primera vuelta de las elecciones presidenciales puso en alerta a un sector de la sociedad, ya que el líder del Partido Republicano se había transformado en una posibilidad real de que la ultraderecha llegara al poder. En ese escenario, Boric recibió apoyo trasversal en donde figuras históricas de la ex Concertación se cuadraron desde el primer momento con el candidato de Apruebo Dignidad.

Sin embargo, eso también significaba dejar de lado algunos de los cuestionamientos y críticas que se levantaron tras el estallido social de 2019 donde una de las consignas era “no son 30 pesos, son 30 años”, en directa referencia a los gobiernos que profundizaron el modelo neoliberal y las políticas heredadas de la dictadura.

Es así como figuras de la ex Concertación están teniendo presencia en el futuro equipo político de Gabriel Boric, como es el caso de Mario Marcel, Carlos Montes en el Ministerio de Vivienda, Manuel Monsalve (PS) como subsecretario del Interior, Miguel Crispi (Revolución Democrática) como subsecretario de Desarrollo Regional y Eduardo Vergara (PPD) como subsecretario de Prevención del Delito, quienes acompañarán a Izkia Siches en el Ministerio del Interior.

Estos nombres tienen cercanía con Mahmud Aleuy, ex subsecretario del Interior de Michelle Bachelet, uno de los responsables políticos del montaje de la Operación Huracán, lo que ha levantado suspicacias sobre qué tanto poder e injerencia tendrá la ex Concertación en el futuro gobierno del fundador de Convergencia Social.

“Aleuy no está entrando al gobierno. Hay gente que trabajó con él y la verdad es que mucho se teje sobre estos mitos. Porque no sé si todos los que trabajan en un gobierno se llevan bien y son cómplices digamos y comparten todas las decisiones. Hay una estructura de mando, hay una estructura además de poder, donde el que más poder y más mando tiene de una u otra manera impone y obliga a los que están abajo y no es que lleguen a acuerdo y que dialoguen. Por lo menos no pasaba así con Aleuy. Por lo tanto, no creo que sea justo colgarle a los que hoy día están ingresando la historia de ellos”, señala Jadue.

“Efectivamente sí, a más de alguien le puede generar dudas, pero lo vuelvo a reiterar, conozco el caso de Eduardo Vergara. Con él comparto la visión de la seguridad humana, por lo que no me parece mal porque sé cómo piensa, porque además sé qué representaba dentro del PPD en esta discusión, pero te lo reitero, a mí me preocupa lo que empiecen a hacer a partir del 11 de marzo, por lo tanto, mis cercanías como mis lejanías con algunos las pongo en segundo plano porque lo que aquí importa es darle cumplimiento al programa”, complementa.

Sin embargo, el alcalde de Recoleta reconoce que hay condiciones que obligan a llegar a acuerdos, debido a la compleja configuración del Congreso, donde ninguna fuerza tiene mayoría. Eso sí, aclara que la configuración del futuro gobierno tiene sus diferencias con lo que la gente eligió en las urnas.

“La gente eligió un gobierno de izquierda, pero va a tener un gobierno de centroizquierda. Ahí ya hay una diferencia que vamos a tener que administrar y que efectivamente va a estar sometida a tensión”, señala Jadue.

En ese sentido, el referente comunista marca diferencias con lo ocurrido con la Nueva Mayoría, donde necesitó incorporar a sectores de izquierda para llegar a La Moneda.

“La gente castigó en el proceso presidencial al centro y por lo tanto su incorporación no implica que la izquierda se mueva hacia el centro sino que el centro se mueva a la izquierda y se comprometen con un programa de transformaciones”, afirma.

Según Jadue, esto es lo que hace que la experiencia del pacto Apruebo Dignidad “sea significativamente distinta a la experiencia de la Nueva Mayoría”.

“Parte de la izquierda se movió hacia el centro para poder tener una ampliación y comprometer un programa en un gobierno que estuvo en permanente disputa y que hubo gente que incluso dijo que no se había leído el programa y por lo tanto nunca tuvo la mínima intención de darle cumplimiento al programa. Entonces eso hoy día yo espero que no pase y si pasa claramente lo manifestaré porque no es lo que comprometí y vuelvo a reiterarlo, lo único que no hay es espacio para volver a defraudar a la ciudadanía”, recalca.

Revuelta popular vigilante y movimientos sociales que llegaron para quedarse

Las expectativas y esperanzas que hay depositadas en el gobierno de Gabriel Boric no son pocas, como tampoco las desconfianzas que genera en una parte de la población, precisamente por lo que plantea Jadue respecto a que la gente eligió un gobierno de izquierda, pero que va a tener un gobierno de centroizquierda.

“Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste, vamos a tener una revuelta popular aquí al lado mirándonos todo el rato. Entonces cuando uno ve las propuestas, porque hay que entenderlo: la gente eligió un gobierno de izquierda, pero va a tener un gobierno de centroizquierda”, señala el alcalde de Recoleta.

Sin embargo, confía en que Boric tenga las capacidades y el criterio para iniciar las transformaciones que la ciudadanía demanda. “Va a estar precisamente sometido a un proceso de vigilancia ciudadana permanente y esto es parte de la ampliación de la democracia”

“Este nuevo mapa incorpora a los movimientos sociales y los movimientos sociales llegaron para quedarse”, asegura, pese a que aclara que “la historia no comienza con los actores actuales y el que así lo piense comete un error que lo puede llevar un pésimo camino”.

“Este nuevo ciclo, para mí, constituye la verdadera transición de la salida formal de la dictadura ¿Por qué? Porque también en el primer programa de la Concertación había una promesa de superar el modelo neoliberal, de restituir derechos sociales y nada de eso se hizo sino que se profundizó”, señala.

“Hay una reconfiguración completa y esto da pauta para pensar que se inicia un nuevo ciclo político”, afirma.

Fotos: Flickr/Shutterstock/Wikipedia

