CRIMEN MEDIOAMBIENTAL

Luis Galvez, Perú

El afán de lucro del capitalismo, que es lo que mundialmente está generando las mayores crisis medioambientales en el planeta desde la contaminación de nuestros mares con plásticos, la deforestación de la selva amazónica, el incremento de las temperaturas por las combustiones a grandes escalas principalmente los países industrializados, la contaminación de los ríos por los relaves mineros, la contaminación de nuestros mares por petróleo como lo acontecido ahora último en el Perú en las playa de Ventanilla (Callao-Lima), y qué curiosamente cómo les mencione la empresa vinculada es la gran transnacional Repsol de capitales españoles, que sería la mayor responsable pues oculto la verdad al decir que esto era una cantidad mínima de barriles de petróleo que habían sido derramado (7 barriles de petróleo).

Sin embargo, después de unos días con las verificaciones y ante los reclamos de las poblaciones locales que observaban que la marea negra se extendía a lo largo del litoral, es que esta empresa tuvo que admitir que no solamente eran 7 barriles como mencionaban, sino eran casi 7000 galones de petróleo. Esto lleva consigo no solamente un conflicto socio ambiental, no solamente es la la destrucción puntual de un sitio, sino es la destrucción de la vida, fauna, flora del lugar, y la afectación de los pueblos originarios y/o comunidades en su modo de vida. Los Pescadores por ejemplo ya no van a poder llevar el producto de la pesca a su casa y no solamente eso, ya que esta situación va a durar por semanas o meses hasta que se pueda remediar totalmente, pero ahí está pues, el afán de lucro del capitalismo.

Esta empresa transnacional que mintió desde un inicio con la cantidad, que quizás si se hubiera advertido antes esta gran tragedia se hubiera podido remediar, pero no se hizo. Ahora nosotros como Colectivo Socialista Anticapitalista siempre nos vamos a movilizar en contra de todas esas acciones “sobre extractivas” (ya que en realidad todas las actividades que ejecuta el ser humano tiene un impacto) pero no estos crímenes que generan una destrucción del ambiente con contaminantes, son un crimen. Nosotros siempre vamos a manifestarnos en contra de ese tipo de acciones sobre todo porque creemos como colectivo en la construcción de una sociedad diferente en donde no prime el lucro y los beneficios particulares sino los beneficios en comunidad, y en ese sentido nos vamos a movilizar estos días a las calles a protestar y en plantones contra esa compañía, levando pancartas y haciendo sentir nuestra voz. Un saludo para todos esos luchadores sociales que no solo en Perú sino en toda Latinoamérica y el mundo protestan contra esas empresas y Estados capitalistas, que solamente miran sus beneficios y no el beneficio de la población. Saludos a los compañeros en Chile que también siguen luchando contra el estado capitalista burgués de Piñera, los Luksic-Fontbona, Ponce-Lerou y los Paulmann.

Aquí el gobierno de izquierdas de Pedro Castillo después de un par de días tomó la iniciativa de sobrevolar la zona, sin embargo su premier Mirtha Vásquez el día de hoy 20 de enero da un discurso en el cual abandona sus ideales socio ambientalistas y se contenta con decir que “recibirán canastitas de alimentos de parte de la empresa Repsol los afectados”, eso no puede ser posible! ¿Dónde están aquellos que hablan del rol social del Estado? Puras habladurías… El gobierno debe exigir que se cumplan las normas y se remedie a los señores afectados, y que se den todas las investigaciones por estos 7000 galones de petróleo derramados, (¿acaso no hubo ninguna persona a cargo del control de la operación?); estas transnacionales se han acostumbrado a contaminar nuestros mares, nuestros ríos, nuestra selva, como la contaminación de nuestro mar en Marcona por una empresa China. Una contaminación así en algún puerto de España (de donde es Repsol) sería un escándalo.

¡No señores! acá haremos respetar nuestra voz de protesta!! ¡Aquí nos haremos escuchar!! ¡Viva la Cuarta Internacional! Saludos combativos desde Perú.

