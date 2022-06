COSTA RICA – la jornada laboral 4 x 3: una contrarreforma para sobreexplotar a los trabajadores

El Socialista Centroamericano

Por José René Tamariz

El gobierno de Rodrigo Chaves impulsa la aprobación del proyecto de ley 21.182 que pretende cambiar la jornada de trabajo de 8 horas diarias a 12 horas y la presenta como un gran “avance” y prioridad de su gestión gubernamental. El gobierno presentará a finales junio la nueva redacción de ese proyecto con cambios de forma, pero no de contenido. La imposición de dicha jornada por parte de Chaves es para congraciarse con todas las cámaras empresariales. En ese “nuevo modelo”, en el papel que aguanta todo lo que le pongan, los trabajadores trabajarían 4 días de 12 horas para un total de 48 horas semanales y tendrían, en apariencia, 3 días de descanso. Por otra parte, los trabajadores que trabajen en las jornadas nocturnas trabajarían 3 días de 12 horas para un total de 36 horas semanales. Este proyecto presenta varios graves problemas en diferentes ámbitos. Veamos.

Un Proyecto Inconstitucional

Ese proyecto de jornada 4 x 3 viola de forma abierta y flagrante del artículo 58 de la Constitución Política el cual señala que “La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.

Entonces, la reforma de la jornada laboral de 8 horas diarias por una de 12 horas es imponer en los hechos una “reforma constitucional”, mediante la aprobación de una ley ordinaria, lo cual es violatorio del orden constitucional. Además, lo que constituye una “excepcionalidad muy calificada” en la Constitución Política ese proyecto de ley lo convierte en “derecho”, haciéndolo normativo y normalizado. En el fondo y contenido, el proyecto de jornada 4 x 3, es una regresión e inversión de los derechos y garantías sociales consignados en la Carta Magna.

Incrementará las Enfermedades y Muerte de los Trabajadores

De acuerdo con el Semanario Universidad “Una nueva metodología le permitió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud determinar que las largas jornadas de trabajo provocaron 745 mil muertes por cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares en el 2016, lo que representa un aumento del 29% con respecto al 2000”. (Semanario Universidad, 7 de junio de 2022). Y más adelante señala ese semanario que “En Costa Rica cerca del 10%… de las personas trabajadoras estarían expuestas a este tipo de jornadas, estima el estudio, que entre sus fuentes cita las Encuestas Continuas de Empleo (ECE) y Encuestas Nacionales de Hogar (Enaho) entre los años 2010 y 2018”. (Ídem). Por tanto, es muy probable que con la implementación ese porcentaje de trabajar 12 horas diarias aumentará del 10% a mayores porcentajes del 20% o 25%.

Con base en los datos anteriores obtenidos por la investigación de la OIT y OMS sobre las largas jornadas de trabajo se puede deducir que, ese proyecto de jornada 4 x 3, lejos de mejorar la salud de los trabajadores la va a empeorar, lo que también incrementará las presiones sobre el sistema de la seguridad social de la CCSS con más enfermedades y muertes. Por otra parte, según esos mismos estudios de la OIT “… De 2000 a 2016, el número de muertes por cardiopatía por trabajar muchas horas aumento un 42% y las de ictus un 19%”. (Ídem).

En síntesis, la imposición y extensión de la jornada de trabajo de 8 horas diarias a 12 horas definitivamente incrementará tanto diversas enfermedades como cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares, ictus, estrés, otras enfermedades físicas y mentales, más accidentes laborales y más muertes de los trabajadores.

En Contra de las Mujeres Trabajadoras

Actualmente existen 480 mil familias que son jefeadas por madres. Si a las miles de mujeres trabajadoras se les impone la jornada de trabajo de 12 horas diarias ya no podrán realizar el cuido de sus hijos, así como las diversas actividades domésticas que deben hacer diariamente, ya que tendrían que invertir unas 16 horas diarias entre el desplazamiento de su casa al trabajo y viceversa y la jornada de 12 horas. Por ejemplo, si una mujer trabajadora debe entrar a las 6 am o 7 pm a la empresa, tendría, dependiendo del lugar de trabajo, que levantarse a las 4 o 5 de la mañana y llegar a su casa a las 8 pm o 9 pm. Esta trabajadora, llegaría reventada tanto por esa larga jornada de trabajo de 12 horas diarias, así como del tiempo invertido en el desplazamiento de su hogar-empresa y empresa-hogar.

Es decir, no tendría tiempo para atender a sus hijos. ¿qué institución pública podría cuidar los hijos de esas mujeres durante semejante cantidad de horas? Sencillamente no existen esas instituciones. Entonces, desde todo de punto de vista esa jornada es inviable para miles de mujeres jefas de hogar. Al respecto, el Semanario Universidad señala que “La otra cifra con la que tropieza este proyecto es que el presupuesto que el Estado destina a la Red de Cuido está estancado desde su creación en el 2014 y los centros de cuido no pueden estirar la cobija para la atención nocturna el IMAS que solo alcanza a atender a menos de 500 niños… por la imposición de la regla fiscal”. (Semanario Universidad, 1 de junio de 2022). Entonces, ¿qué harían -harán- los empresarios cuando una o varias mujeres trabajadoras de sus empresas les digan que no pueden laborar esa jornada 4 x 3? Simple y sencillamente la despedirán sin responsabilidad patronal por negarse a trabajar la nueva jornada de trabajo que se convertirá en ley de la República cuando sea aprobada, contra viento y marea, por los diputados neoliberales de la Asamblea Legislativa.

En Contramarcha de la Modernidad Laboral

El gobierno de Costa Rica y los capitalistas criollos que representan al capitalismo salvaje y la más descarnada explotación de los trabajadores con el proyecto de la jornada 4 x 3, van en la dirección contraria a las jornadas que adoptan muchos países en el mundo. En diversos países, los gobiernos y empresarios adoptan jornadas de trabajo de 36 horas o 35 horas semanales. En países como Reino Unidos, Nueva Zelanda, Islandia, España, Portugal y otras naciones se trabajan jornadas laborales 4 x 3, pero a diferencia de Cosa Rica, en esos países se disminuyeron las horas de trabajo semanales para los trabajadores. En esos países se trabajan 9 horas diarias por 4 días para un total de 36 o 35 horas semanales con tres días de descanso.

Al referirse a esa jornada laboral que reducen las horas semanales de trabajo, algunos empresarios europeos, señalaron que “Estamos haciendo esto para mejorar la vida de nuestro personal y ser parte de un cambio progresivo en el mundo que mejorará la salud mental y el bienestar de las personas”. (www.eltiempo.com, 6 de junio de 2022).

Más Horas de Trabajo y Menor Productividad

Todas las investigaciones disponibles en el mundo demuestran que las largas jornadas de trabajo como las de 12 horas diarias, lejos de aumentar la productividad de los trabajadores la disminuye y contraproducente con la reactivación económica que pregona el gobierno. Referente a ese tema la experta de la OCDE, Chloé Touzet, en una entrevista al diario La Nación frente a la pregunta de la periodista de que si ¿Este tipo de jornadas largas, con la promesa de más días libres, mejora el equilibrio entre el trabajo y la vida? Respondió de que “Esta es una pregunta empírica. Si bien el concepto de equilibrio entre el trabajo y la vida personal es difícil de definir y medir objetivamente, la investigación existente se centra en el efecto sobre la salud y la productividad, y tiende a concluir que las jornadas más largas conducen a una disminución de la productividad, un aumento de los accidentes laborales, y tienen consecuencias negativas para la salud de los trabajadores”. (La Nación, 15 de junio de 2022).

Por otra parte, es importante señalar que “… datos de la OCDE del 2020 ubican a Costa Rica se ubica como país el tercer lugar con menor balance entre vida y el trabajo y el segundo que más horas trabaja, solo después de México, según datos del 2019”. (Semanario Universidad, 7 de junio de 2022). Asimismo, es necesario mencionar que la productividad en Costa Rica es baja y con la imposición de las largas jornadas de trabajo de 12 horas diarias tenderá a disminuir aún más.

Las Falacias del Gobierno de Chaves y de los Empresarios

A ese fatídico proyecto contra los trabajadores del sector privado se le asignan un conjunto de supuestas “bondades” la cuales son falsas y engaños hacia los proletarios. Se dice falsamente que aumentará el empleo y, por ende, disminuirá el desempleo; se plantea falazmente que los trabajadores tendrán más tiempo para estar con la familia; de forma vil se señala que la jornada 4 x 3 es una supuesta “modernización” del mundo del trabajo; también de forma descarada los empresarios y el gobierno, en el papel de ese anti obrero proyecto, plantean que los trabajadores podrán negociar voluntariamente con los capitalistas o jefaturas si se incorporan o no a las largas jornadas de trabajo de 12 horas diarias. Todas esas puras y viles falacias.

No existen datos concretos que demuestren que esas largas jornadas de trabajo de 12 horas diarias incremente el empleo y disminuya el altísimo desempleo. Ni el gobierno ni los empresarios han dado cifras que demuestren lo anterior. Es totalmente falso que, con esas largas jornadas laboral, los trabajadores, ya sean hombres o mujeres, tendrían más tiempo para compartir con sus familias, ya que más bien después de esas jornadas de los 4 días es muy probable que los trabajadores tengan que trabajar horas extras, laborando hasta 60 o 72 horas a la semana y se niegan a hacerlo, serían despedido, sin responsabilidad patronal, por los empresarios. Es un vil engaño decir que los trabajadores podrán “negociar” de tu a tu con los capitalistas o sus siervos, jefes o capataces, puesto que la relación entre los trabajadores, al no existir ninguna organización sindical, es como la de un “burro amarrado contra tigre suelto”, es decir, una desventaja total. La mentira de la “modernización” en realidad es lo contrario: es una regresión a los albores del capitalismo en donde las jornadas de trabajo eran muy largas de 14, 16 y 18 horas diarias. Por tanto, es un terrible retroceso en los derechos de los trabajadores e instaurará un salvaje nivel de super explotación de los trabajadores en diversas áreas como la manufactura tecnificada, implementos médicos, call center (centros de llamadas), zonas francas y otras actividades productivas.

