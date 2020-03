Confirman muerte de Cristian Valdebenito, nueva víctima de impacto craneal de presunta lacrimógena de Carabineros

“De acuerdo a lo referido por el SAMU que lo trasladó a la posta, y el relato de testigos, habría sido un impacto de bomba lacrimógena, todo lo cual es parte de la investigación de la fiscalía. Seguiremos recabando antecedentes a fin de evaluar las acciones que procedan”, escribió esta tarde el INDH en un hilo refiriéndose a la muerte del hombre.

Por Fresia Ramírez Sábado 07 de marzo de 2020, a las 16:28

Un hombre de 48 años, identificado como Cristian Valdebenito. Esta es la nueva víctima de los enfrentamientos con Carabineros en las cercanías a la Plaza Baquedano.

El adulto ingresó con riesgo vital a la ex Posta Central, donde fue llevado por voluntarios del SAMU. Los funcionarios de la salud aseguran, al igual que testigos, que el daño fue producto del impacto de una bomba lacrimógena de Carabineros. “De acuerdo a lo referido por el SAMU que lo trasladó a la posta, y el relato de testigos, habría sido un impacto de bomba lacrimógena, todo lo cual es parte de la investigación de la fiscalía. Seguiremos recabando antecedentes a fin de evaluar las acciones que procedan”, escribió esta tarde el INDH en un hilo refiriéndose a la muerte del hombre.

Anoche en el contexto de la observación en la ex posta central tomamos conocimiento que una de las personas ingresadas, un hombre adulto, de 48 años, estaba muy grave y con riesgo vital. Con profundo pesar nos.hemos enterado que se ha declarado la muerte de esta persona

CRISTIAN VALDEBENITO: NUEVA MUERTE EN MEDIO DE MANIFESTACIONES

Aún no se determina cuál fue el objeto contundente lanzado a la cabeza del fallecido. Así también lo dijo Rubén Nissin, urgenciólogo de la ex Posta Central . “Ingresó con lesiones graves, entre ellas una contusión craneal. Fue entubado y se encuentra siendo tratado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Fue un elemento contundente. Nos referimos al mecanismo, pero no sabemos el origen. Se encuentra grave, con riesgo vital”, indicó.

“El INDH lamenta este fallecimiento y el aumento de lesiones e impactos oculares y otras heridas de gravedad. Esto nos impone el deber de recordar a las fuerzas policiales que el control del orden público debe ser siempre respetando los estándares internacionales de DD.HH”, postearon.

Desde el observatorio de Derechos Humanos, Sutra, también confirmaron la información. “Informamos ahora que tenemos certeza y el respeto correspondiente a la familia que a las 15:00 horas falleció Cristian Valdebenito. Manifestante que recibió impacto de lacrimógena en la Ex Posta Central”, escribieron a través de su cuenta de Twitter.

