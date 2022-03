por Jorge Palma

Que más da, debo hacer una seria y muy grave declaración, si yo, me confieso soy abogado y defensor de delincuentes, aquellos delincuentes que luchan por los Derechos Humanos, los que hicieron posible saliera este gobierno, esos delincuentes que luchan por la justicia social y por la verdad, también defiendo delincuentes que quieren un Mundo mejor, los delincuentes más consecuentes, hermosas y hermosos, los delincuentes que se preocupan por los trabajadores, delincuentes que no quieren más SENAME, definiendo delincuentes que están dispuestos a los mayores sacrificios por ver una sonrisa en los niños, a veces cuando tengo algo de tiempo, marcho y me uno a esos delincuentes, mi defensa es a precios módicos por muy por debajo del mercado.

Eso sí debo precisar y aclarar que jamás voy a defender Fascistas, asesinos, criminales, conspiradores, aquellos responsables de la dictadura, tampoco en mi vida voy a defender a los responsables de las desapariciones y de los fusilamientos, no se molesten en buscarme aquellos que exiliaron, encarcelaron, torturaron y fueron responsables de tanto crimen, comenzando por el bombardeo a la Moneda, finalmente les digo, que aunque me ofrecieran una fortuna de sus sucios billetes para defenderlos y representarlos, va a ser en vano, porque no tengo precio, porque tengo principios e ideales, los que jamás van a poder comprar.

Un saludo combativo y rebelde de este profesor y abogado.

Jorge Palma (Tomado de su Facebook)

