Confederación Palestina Latinoamericana Caribeña COPLAC condena brutal asalto a la Mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, capital de Palestina

A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A LOS GOBIERNOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



Ante los graves acontecimientos que se están produciendo en los Territorios Palestinos Ocupados en Palestina por parte del Estado de Israel, y ante el brutal e inhumano asalto a la sagrada Mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, capital de Palestina y otros hechos aberrantes, nosotros, la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe venimos a manifestar lo siguiente:



Que condenamos la cobarde y brutal agresión de la que fueron objeto los fieles de la Mezquita de Al Aqsa, en momento de la oración que pone término al ayuno del día, tal como lo marca el sagrado mes de Ramadán.

Que condenamos la violencia y el ataque a la Iglesia del Santo Sepulcro, lugar sagrado para los fieles cristianos.

Que condenamos los asesinatos que sin pausa están cometiendo a diario las fuerzas de ocupación israelí por órdenes de su gobierno en contra de jóvenes palestinos, sumados los allanamientos y los arrestos de los jóvenes que concurren a protestar legítimamente en contra de la ocupación.

Mientras Europa y varias naciones en América latina y el caribe se rasgan las vestiduras y vociferan clamando en contra de Rusia por su invasión a Ucrania, no les vemos asumir una pública condena a un régimen represor que ocupa ilegalmente el territorio palestino.

Esto una vez más, nos permite constatar la existencia de una doble moral para juzgar a terceros países. Porque en un mes se han levantado sanciones en contra de Rusia como no existe precedente y que hasta ponen en riesgo la paz mundial, pero no existe sanción moral ni real para un país que como Israel, ocupa Palestina desde hace décadas, en violación abierta de todas las convenciones internacionales, en contra de las resoluciones de la ONU y que ha sido reiteradamente acusado con pruebas claras de imponer un régimen de apartheid en contra de la población palestina por connotadas organizaciones internacionales de Derechos Humanos. Incluyendo a la israelí, B´selem.



La actitud grotesca e inhumana del régimen israelí, pone en evidencia que Israel no promueve ni tolera la libre profesión de fe de cristianos y musulmanes, Israel se quiere mostrar como un estado tolerante y democrático, pero reprime cualquier opinión divergente con la ideología que lo sustenta.

Es hora de que la comunidad internacional actúe en preservación de la propia vida de los palestinos, que las protejan. No vale más la vida de un ser humano que de otro porque ella es en sí misma un valor sagrado. Israel es obvio que no lo entiende así

Desde aquí, exigimos a los gobiernos de América Latina y el Caribe su más enérgica condena ante estos hechos aberrantes, para salvaguardar la vida de todo un pueblo que tiene derechos consagrados y que son pisoteados a diario por la potencia ocupante.

Llamamos a nuestros gobiernos en el continente a suspender los acuerdos y convenios bilaterales con el Estado de Israel, porque su vigencia equivale a la convalidación y normalización de los actos represivos, de una ocupación impiadosa, de los asesinatos selectivos, del encarcelamiento de niños y jóvenes y de todo tipo de atrocidades en contra de un pueblo inerme.

Palestina nos necesita, la solidaridad es urgente.

Viva Palestina Libre



Rafael Araya Masry

Presidente



Emir Mouras

Secretario General



Buenos Aires, 15 de abril de 2022







Me gusta esto: Me gusta Cargando...