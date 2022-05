¿Cómo se coluden los distintos organismos del Estado bajo el control de los corruptos para perjudicar el Interés Publico de todos los chilenos?

DE CÓMO UNA MOTONAVE CONTRATADA POR COCHILCO PRESENTA UN DUS CON UN CARGAMENTO SUBFACTURADO CON GRAVE PERJUICIO PARA LOS INTERESES DEL ESTADO DE CHILE.

por Héctor Vega

En anteriores publicaciones hemos escrito acerca de la lenidad en el control de los embarques de concentrado. Esto es grave porque la razón entre cobre y subproductos que se exportan es de 30%-70% respectivamente, siendo estos últimos minerales no controlados suficientemente por los servicios de Aduana, incurriéndose en cuantiosas pérdidas para el Estado de Chile. Basta examinar los DUS (documento único de salida) de los puertos, para entender las negligencias – ¿culpables? – que se cometen. En los embarques junto a los valores FOB y CIF de los minerales se controlan los porcentajes de humedad del concentrado, las penalizaciones y lo que se debe pagar en Aduanas.

Los hechos

Estamos en la motonave Earth Ocean de 60 mil toneladas, en el primer semestre de 2016, con un cargamento de 11 mil toneladas métricas de concentrado de cobre, de una minera exportando cobre, con un valor FOB de US $12,6 millones y un CIF US $13,0 millones, con destino a Japón. 30% del mineral transportado es concentrado de cobre. El DUS correspondiente a la minera, fue presentado por Cochilco en el webex conjuntamente con el SII. La minera en cuestión tiene un contrato de exportación con Cochilco. Los minerales representan la carga parcial del barco que completa su carga en otros puertos de la costa chilena. El valor de la carga es la que señalo en el cuadro siguiente.

Valores en dólares de un cargamento de 11 mil tm. de

concentrados

Valor FOB 12,623,576.05

Seguro 2,307.81

Flete 397,328.55

Total CIF 13,023,212.41

La carga

El documento examinado fija como período de comercialización los meses de enero y junio (24/01/2016 – 30/06/2016). La contabilidad de la carga que nos interesa es la siguiente: concentrado de Cu 30,1380 %; Plata 74.0310 g/tm.; Oro 1,6960 g/tm.; humedad 9,5351%. Las regulaciones, detalla el DUS, exigen el empleo de cifras con 4 decimales.

Los no pagables

Lo sorprendente en este lote es que se reporta 1,69 g/ton de oro para indicar a renglón seguido que no hay nada que pagar como derechos de aduana – no pagable, literalmente – en la misma situación se encuentran los 74 gramos de plata reportados. Se menciona además que no existen penalizaciones.

Precisemos que 1,69 gr de oro fue reportado por el laboratorio de Aduanas, el que equivale a 602 onzas de oro en un embarque de 11 mil toneladas. La importancia de este cargamento se refleja en su valor de 1 millón de dólares en oro fino al precio de US $1925 la onza troy.

Minerales no mencionados

Precisemos que el molibdeno, no declarado en el concentrado de cobre, se refiere a un 0,67% promedio, lo que en las 11 mil toneladas del embarque en cuestión equivale a 3,3 millones de dólares valorándose el kilo a US $45.

No existe mención acerca del azufre contenido en el cargamento, 27%, que equivale a 3 mil toneladas de ácido sulfúrico.

Tampoco aparece en el manifiesto la presencia de minerales de platino y paladio. Lo que podríamos conocer si alguna universidad de la zona pudiera informarnos de la presencia del grupo PGM.

Conclusión

1. El servicio de Aduanas posee los laboratorios necesarios para informar acerca de minerales valiosos y estratégicos que se exportan en los concentrados de cobre. El cargamento que aquí se reporta, así como otros de las mismas características que siguen la ruta hacia los centros de refinamiento, el DUS debe cumplir a cabalidad el control que se espera del Servicio de Aduanas, así como del SII para el cobro de los impuestos correspondientes. Esto a nuestro juicio, en el caso comentado, no se ha producido y ambos servicios deben dar cuenta acerca de estas anomalías.

2. En el caso reportado estamos en una situación más básica aún, debemos saber no sólo lo que se embarca en puertos, sino además por qué se declara libre del pago de derechos de Aduana e impuestos a metales valiosos y estratégicos no renovables.

3. Quien refina controla el precio del cobre electrolítico, pues fija las condiciones del contrato en virtud del que se transa el metal. Si aún más, omitimos de incluir en los documentos únicos de salida, el conjunto de los minerales embarcados en el concentrado de cobre, incurrimos en una verdadera subfacturación del cargamento, omitiendo en consecuencia el pago de los derechos aduaneros e impuestos.

4. Instituciones fiscalizadoras como la Cámara de Diputados, así como la Contraloría deben intervenir para asegurar transparencia en la exportación de los concentrados de cobre, materia prima no renovable destinada, por su precio en el mercado mundial, al financiamiento del desarrollo del país y sus carencias de Bienes Públicos.

Santiago, mayo 21, 2022

