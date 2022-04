Cobre: las transnacionales han sub facturado sus envíos con notable perjuicio para el exportador

por Héctor Vega



CONTRIBUCIÓN A LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE DEFENSA DEL COBRE. 17/04/2022



En el caso de Chile las transnacionales han sub facturado sus envíos con notable perjuicio para el exportador. Se trata de la exportación de concentrados, con una cierta cantidad del cobre y subproductos por un menor valor de lo que realmente se embarca. Se trata de más de 30 subproductos entre ellos oro, plata, molibdeno, tierras raras, etcétera, por los que no se paga. Cálculos estimativos, en base a estudios de laboratorios en los países de extracción y comercialización del metal, cifran lo sub facturado, es decir los impagos en aduana, en 60 mil millones de dólares (datos emanados del Consejo Minero). Esto es 67% del presupuesto nacional – según un precio promedio de la época de US $2,5 y US $3 la libra (años 2014-2015).



Fuentes cercanas a las explotaciones mineras denuncian la escasa, si no nula, actividad controladora del servicio de Aduanas. “Sólo calculando la explotación de molibdeno en los concentrados de cobre, mediante la relación 1 a 3 de cobre vs. concentrados, la producción de las 5 principales mineras exportadoras de éste a saber, Collahuasi, Teck, AMSA, Angloamerican, BHP, da un valor para el molibdeno contenido en el concentrado de 17 mil millones de dólares a un precio de US $45/kg. Desde el año 2020 el precio del molibdeno crece sistemáticamente. Esta estimación no considera en el concentrado los contenidos de cobre, oro, plata y otros metales. La geología de los minerales de cobre en Chile son principalmente pórfidos cupríferos que generan sistemas de cobre-molibdeno-oro-plata de la misma naturaleza en todas las minas. Podemos decir que cada vez que una minera exporta concentrados de cobre, este, contendrá molibdeno, oro y demás metales en la misma proporción ya que las plantas concentradoras usan el mismo principio para extraer el concentrado. Las leyes serán diferentes pero los rangos de metales en el concentrado de cobre siempre serán los mismos desde Tarapacá a El Teniente a saber 0.5% de molibdeno fino, 0.5 a 1g/Ton de oro, >300g/Ton de plata, 30% de azufre, 27% de hierro entre otros. El molibdeno es un metal que se usa en aleaciones para darle dureza al acero, en lubricantes sintéticos, farmacia, etc. Dado el avance en tecnologías en esta década su precio ha aumentado mucho por la necesidad de cambiar a energías verdes, electro movilidad, carrera espacial y motores más eficientes. Dado el desarrollo de la industria farmacéutica y química también ha aumentado su demanda. En décadas venideras será mayor. Su valor y demanda es directamente proporcional al avance tecnológico como todos los metales y tierras raras. China figura como principal productor de molibdeno, porque justamente es el destino de los concentrados de Chile y donde lo recuperan en sus plantas de flotación”.



En definitiva, con estas consideraciones la estimación de US $60 mil millones no se corresponde con la realidad. Es mucho mayor. Nótese que las ventas a China representan la mayor cantidad de subfacturaciones para el período 2006-2016.



Tres conclusiones. (1) los servicios de Impuestos Internos y de Aduanas deben ser intervenidos pues no cumplen la tarea de fiscalización que les otorga la Ley. (2) debe prohibirse la exportación de concentrados con contenido de molibdeno así como de renio. Este último se encuentra asociado a la molibdenita, la que a su vez es un subproducto del cobre. El renio se obtiene mediante procesos de limpieza y tratamiento de concentrados de molibdeno. (3) Basados en la ley 16624 que define la Gran Minería del cobre y el Decreto Ley 1349 de Cochilco del año 1976 que otorga al Presidente de la República la facultad de declarar el estanco del cobre por razones extraordinarias, se prohibirá la exportación de concentrados. Con ello se eliminará el negocio de los subproductos que dado el alza en el precio del molibdeno US $46,50 kg/molibdeno permite afirmar (supra) que el monto de los impagos de 60 mil millones de dólares calculados por laboratorios británicos señalados más arriba, es una pequeña parte de lo que en realidad se saca del país sin pagar los debidos derechos de aduana. El precio de la sal de renio, es de US $2.000 Kg/sal de Renio. Los sub productos justifican la expansión en refinerías en Chile y plantas de flotación para molibdeno. El costo de ellas se paga con menos de un año de producción y recuperación.



El tema preocupa por sus consecuencias en las cuentas externas de los países así como la credibilidad en las relaciones comerciales. Si este fraude sigue, adquirirá proporciones incalculables cuando el precio del cobre en los mercados internacionales se transe entre US $5 y US $5,50 la libra según las estimaciones de Goldman Sachs.[17/4 7:59 p. m.] Hector Vega: Disposiciones Transitorias de la nueva ConstituciónContribución a la reunión del Comité de Defensa del Cobre del día 18 de abril de 2022

1° En Disposición Transitoria se derogará la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM enero 1982) cuyo texto consagra la ‘concesión plena’. Esta observación va en concordancia con el numeral 5° más abajo.

2 Se declarará en la nueva Constitución que el cobre, al igual que el litio, es una sustancia no concesible.

3 El trámite de constitución de la concesión de exploración o de explotación es de carácter administrativo es decir ante el gobierno de Chile. El Ministerio de Minería, asesorado por Sernageomin y departamentos de geología y minas de las universidades otorgará las concesiones de exploración y explotación.

4 La concesión de explotación tendrá una duración definida máxima de 20 años, sin perjuicio de las causales de nulidad, abandono, renuncia, adjudicación en remate por falta de amparo previstas en el Código de Minería. El concesionario podrá solicitar una extensión de la concesión de explotación la que deberá presentarse ante la autoridad administrativa y ser otorgada por ésta.

En el caso de un mineral no concesible, caso del cobre, litio, etc., el Contrato de Operación Especial (CEO) establecerá el plazo de la concesión.

5° En el título de concesión la autoridad administrativa deberá establecer la reserva explotable en relación al recurso total (15%, 20%, 25%…), lo que permitirá establecer el stock de capital de la mina.

6 Todas las sustancias mineras no concesibles podrán gozar de un Contrato de Operación Especial (CEO). Una ley especial permitirá crear, modificar, eliminar las disposiciones actuales del Código de Minería en contradicción con el espíritu del CEO.

7° La exportación de concentrados estará sujeta a disposiciones administrativas emanadas del Presidente de la República en virtud de la ley 16624 que define la Gran Minería del cobre y el Decreto Ley 1349 de Cochilco del año 1976 que otorga al Presidente de la República la facultad de declarar el estanco del cobre por razones extraordinarias. La supervisión de las operaciones estarán a cargo de los servicios de Aduanas e Impuestos Internos, los que rendirán cuentas de sus operaciones al Presidente de la República.



NOTA TÉCNICA

Debe prohibirse la exportación de concentrados con contenido de molibdeno así como de renio. Este último se encuentra asociado a la molibdenita, la que a su vez es un subproducto del cobre. El renio se obtiene mediante procesos de limpieza y tratamiento de concentrados de molibdeno. Con esta política se eliminará el negocio de los subproductos que dado el alza en el precio del molibdeno US $46,50 kg/molibdeno nos permite afirmar que el monto de los impagos de 60 mil millones de dólares calculados por laboratorios británicos es una pequeña parte de lo que en realidad se saca del país sin pagar los debidos derechos de aduana. El precio de la sal de renio, es de US $2.000 Kg/sal de Renio. Los sub productos justifican la expansión en refinerías en Chile y plantas de flotación para molibdeno. El costo de ellas se paga con menos de un año de producción y recuperación.

Para apreciar lo que se reporta en el n° 7 debe considerarse que cada vez que una minera exporta concentrados de Cobre, el concentrado contiene Molibdeno, Oro y demás metales en la misma proporción ya que las plantas concentradoras usan el mismo principio para extraer el concentrado. Unas con mejor ley que otras, pero al final siempre el concentrado de Cobre tendrá los mismos rangos de metales desde Tarapacá a El Teniente a saber 30% de Cobre fino, 0.5% de Molibdeno fino, 0.5 a 1g/Ton de Oro, >300 g/Ton de Plata, 30% de Azufre, 27% de Hierro, entre otros. El molibdeno es un metal que se usa en aleaciones para darle dureza al acero, en lubricantes sintéticos, farmacia, etc. Dado el avance en tecnologías en esta década su precio ha aumentado mucho por la necesidad de cambiar a energías verdes, electro movilidad, carrera espacial y motores más eficientes. Dado el desarrollo de la industria farmacéutica y química también ha aumentado su demanda. En décadas venideras será mayor. Su valor y demanda es directamente proporcional al avance tecnológico como todos los metales y tierras raras. China figura como principal productor de molibdeno, porque justamente es el destino de los concentrados de Chile y donde lo recuperan en sus plantas de flotación.