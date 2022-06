Cierre fundición Ventanas: el gobierno al no considerar a los trabajadores abre una paralización sin precedentes, “el cobre debe refinarse en Chile”

Cierre fundición Ventanas: el gobierno al no considerar a los trabajadores abre...

360 Noticias – Junio 18, 2022

Tras la decisión de Gabriel Boric de cerrar la fundición Ventanas de Codelco, los trabajadores han iniciado un paro a nivel nacional. La medida unilateral del gobierno no consideró ningún dialogo con los trabajadores, esto podría abrir un conflicto sin precedente a nivel de todo el país. El gobierno rechazó modernizar la fundición de Codelco, que implicaba una inversión de unos 54 millones de dólares, y opta difusamente construir una nueva planta en otro lugar sin especificar, que significaría no menos de 500 millones de dólares.

El presidente de la Federación de Trabajadores de Codelco, Amador Pantoja se refirió a la reunión que tuvieron con el gobierno “Estamos saliendo de una reunión importante con el gobierno, una reunión que nos deja en las mismas condiciones de cuando llegamos, que no tiene avance. Confiábamos y esperábamos un gesto del gobierno y no lo vimos”.

En tanto en una declaración publica, el Consejo Directivo Nacional de la Federación de los Trabajadores del Cobre, FTC, este sábado 18 de junio, emitió un comunicado donde señalan que, «Ante el anuncio del cierre de la Fundición Ventanas por parte del Gobierno nacional y del Directorio de Codelco, manifestamos que (…) nuestro país requiere con urgencia una política industrial que agregue valor a nuestros recursos y así podamos iniciar un camino al desarrollo económico que permita terminar con las desigualdades estructurales de nuestro país que genera el actual modelo económico basado en la exportación de nuestros recursos naturales. Nuestro principal recurso que es el cobre, debe de dejar de ser exportado como concentrado; al contrario, debe ser fundido y elaborado en nuestro país», y agregan que, «Apoyamos al alcual Gobierno porque se comprometió con los trabajadores del cobre para potenciar la industrialización de nuestro país y de manera particular fomentar y desarrollar las fundiciones y refinerías públicas. Hoy estamos en contra de sus decisiones y pelearemos, no sólo por nuestros empleos y familias, sino que también por cada una de nuestras divisiones y en particular, por la Fundición Ventanas».

Asimismo, la FTC enfatizó que, «Lamentamos que sea Codelco quien asuma la exclusiva responsabilidad de los episodios ambientales en la zona de Puchuncaví y Quintero. Solidarizamos con las comunidades afectadas y, por lo mismo, exigimos al Gobierno los recursos necesarios para realizar inversiones que permitan que Ventanas pueda mejorar sus actuales estándares de captación de gases. Normas que actualmente estamos cumpliendo y que, no obstante estar detenida la fundición durante toda esta semana, ha habido nuevos incidentes ambientales, los cuales seguramente se han producido por las otras empresas instaladas en la zona».

También los trabajadores del cobre expresaron que, «El Gobierno enviará al parlamento un proyecto de Ley que exima a Ventanas de la obligación legal de fundir los concentrados de la pequeña minería y así facilitar su cierre definitivo. Así, intenta endosar al parlamento la responsabilidad del cierre definitivo de la fundición», y sumaron que, «En virtud de lo anterior, y atendiendo el acuerdo adoptado por nuestras Bases Sindicales, comenzaremos a preparar desde este momento el PARO NACIONAL en todas las divisiones de Codelco. Nuestro movimiento continuará mientras el Gobierno y el Directorio de Codelco insistan en el cierre de Ventanas y no autoricen los recursos para las Fundiciones de Codelco, como unidades competitivas y sustentables. Las y los trabajadores de Codelco defenderemos la propiedad 100% estatal de la principal empresa de nuestro país».

