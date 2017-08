Chile – zarpazos de puma y de oso: hipótesis complementaria

Igor Parra

http://observarypensar.blogspot.cl/

Recientemente en Chile un gran revuelo se ha organizado entre antiguos (ex) militantes del políticamente extinto Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), a causa de un libro en el que se identifica con nombre y apellidos a personas que habrían actuado al servicio de la inteligencia militar pinochetista, infiltrados muy profundamente en las estructuras de dirección. Es lo que el autor de ese libro denomina “guerra sucia contra el Mir”.

Al margen de la opinión que pueda inspirar la poco cuidada edición de ese documento, y del hecho que no se aportan pruebas que sostengan tales acusaciones, daremos por sentado que desde un plano especulativo es posible y legítimo plantear esa hipótesis de la infiltración profunda en el MIR por parte de la policía política de Pinochet, ayudada, según este autor, por la inteligencia de los EEUU.

Denominaremos a esa hipótesis como ” la hipótesis del zarpazo de puma”, pues efectivamente tal mamífero existe tanto en el norte como en el sur de nuestro gran continente.

Por las razones que aduzco más abajo de forma muy sintética, creo que igualmente hay espacio conceptual para formular una hipótesis complementaria, no excluyente de la anterior, a la que denominaré “la hipótesis del zarpazo del oso”.

En efecto, esta hipótesis se sustenta en el hecho cierto que la inteligencia cubana conocía con precisión todos y cada no de los militantes del MIR que actuaban contra la dictadura en Chile desde mediados de los 70 hasta finales de los 80.

Este dato cronológico no es menor, pues nos sitúa en un momento muy crítico de la guerra fría, del enfrentamiento de los dos bloques geopolíticos, dependientes de los EEUU y de la ex Unión Soviética.

En ese contexto pues podemos proponer que ninguna acción de fuerza organizada contra el régimen cívico militar de Pinochet formulado tanto por el MIR como por el Partido Comunista de Chile pasaba desapercibido a Moscú, pues la dependencia de los cubanos del bloque oriental fué operativa hasta la caída del Muro de Berlín.

Si consideramos el contexto específico de los ex soviéicos en su nido de avispas en Afganistán como un modulador de su política internacional de ayuda a la insurgencia continental latinoamericana, podemos ver, contrastando hechos con calendarios concretos, que lejos de apoyar efectivamente los movimientos rebeldes antidictatoriales, una serie de movimientos y acciones rebeldes se volatilizan paulatinamente a través del intervalo de tiempo que va desde finales de los 70 hasta la caída del Muro.

Aquí es donde podemos hipotetizar sobre el hecho que algunas, bastantes o muchas caídas de militantes antipinochetistas son digitadas certeramente a lo largo del tiempo desde Moscú, no sólo en dirección del MIR sino también del Frente Patriótico Manuel Rodriguez (FPMR). Sobre esto último, quizás sea una coincidencia, o quizás no, que hacia 1986, en un momento agónico de la URSS en Afganistán, el PC chileno comienza a formar cuadros militares no ya en Cuba, como se había hecho hasta ese momento, sino en suelo ruso directamente, preparando con antelación los acontecimientos ulteriores, durante los cuales, una vez fracasado el atentado militar contra Pinochet, se crean las condiciones para el fraccionamiento del FPMR. Quizás, hipotéticamente, esto ocurre contra la voluntad de muchos cubanos de la inteligencia militar orientada a los movimientos rebeldes latinoamericanos, porque es claro que lo que hasta un momento era territorio del famoso Departamento América de los cubanos, pasa a depender del Ministerio del Interior, y en el caso particular chileno del FMPR la formación militar como se ha dicho antes, muta territorialmente hacia Rusia.

En el contexto de la guerra fría este tipo de problemas tiene un encaje, hipotético, pertinente con el arte de guerra de los soviéticos, quienes nunca dudaron en usar y quemar militantes probados por mor de las circunstancias estratégicas. Un caso antiguo pero muy conocido de inteligencia-contrainteligencia y contra- contrainteligencia es el destino de la red comunista denominada Orquesta Roja, durante la última guerra contra Alemania.

Igualmente podemos apuntar, siempre hipotéticamente, que el destino de la columna del Che en Bolivia precedió ya este tipo de juegos estratégicos en las que la ayuda específica, operativa, se esfumaba en los momentos más críticos para los guerrilleros.

En resumen, creemos que si hubo un zarpazo de puma contra el MIR y el FPMR también se puede proponer como ejercicio conceptual que hay elementos suficientes, por el escenario generalizado de la guerra fría entre bloques, para modular, controlar y atajar de forma eficiente desde Moscú, los eventos que les podían significar respuestas de los EEUU que rompiesen los importantes acuerdos geopolíticos de Yalta, donde al finalizar la Segunda Guerra Mundial se realizó una delimitación de las áreas de influencia geopolítica de cada bloque.

Afanarse en acusar a diferentes personas como el gran topo, tanto en el MIR como en el FPMR, quizás, digo quizás, sea una forma de esquivar un escenario alternativo, quizás complementario, en el que más que topos pinochetistas haya que buscar los poderosos brazos tanto de los pumas….pero también de los osos.