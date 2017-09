Chile- Declaración de la Brigada S.O.S Huasco sobre el Plan de latencia de la comuna de Huasco 2017

OLCA Alertan por graves desaciertos y omisiones del Plan de latencia de la comuna de Huasco

Ante la entrada en vigencia del plan por concentración anual del material particulado respirable MP10 declaramos y dejamos constancia que: – El anteproyecto del Plan de latencia difiere del aprobado recientemente, en el cual se advierten medidas extremadamente permisivas y ajustadas para beneficio de las empresas, en desmedro de la población, por las siguientes razones:

2) Algunas medidas solo se concretaran en 5 años y la plena implementación del Plan es a 10 años, plazos demasiados extensos, considerando la grave situación de salud de los habitantes de Huasco. 3) El Gobierno sigue entregando toda la responsabilidad a las empresas para medir e informar sobre sus emisiones, entregar Informes de cumplimiento de las medidas. Tal situación debería ser asumida y fiscalizada por el Estado. 4) En la elaboración del Plan se consideraron las emisiones del año 2013 entregadas por las mismas empresas, las cuales que no son completas ni reales.

6) No hay medidas de mitigación para los 3 puertos de embarque de las empresas de CAP y Guacolda. 7) No hay medidas de mitigación para el vertedero de cenizas de la empresa Guacolda. 8) Una de las medidas para CAP era encapsular las canchas de pre- concentrado de hierro y carbón con tecnología de domos, pero se cambio la medida por plástico para tapar pilas inactivas. 9) Se elimina la medida de encapsular canchas de carbón y petcoke de la empresa Guacolda. 10) No se establecen sanciones a las empresas en caso de no cumplir con las medidas propuestas. No permitiremos que autoridades que gobiernan y legislan para proteger los intereses de grandes empresas sigan mintiendo y aniquilando nuestras vidas, nuestra historia y el futuro de nuestros hijos. Como siempre seguiremos atentos, informados y organizados, evaluando las acciones a seguir con esta nueva estafa ambiental. Brigada S.O.S Huasco

Huasco, septiembre 2017

Vocero: Juan Carlos Labrín

+56 9 9882 1275