Chile – Boric hace suyo parte del discurso conservador

https://blogs.mediapart.fr

Sobre el conflicto en el sur que tiene tensionada a la comunidad mapuche, las grandes empresas madereras y los empresarios con maquinaria quemada y violencia policial, Boric aseguró: “Perseguiremos de forma implacable los delitos que se cometan” y sobre la Coordinadora Arauco Malleco —agrupación mapuche que ha tomado una opción violenta para recuperar sus tierras— el candidato dijo: «Les digo que la violencia no es el camino, y que frente a ella el Estado tiene el deber de restablecer el orden público».

”Esto explica por qué, Boric, no toco lo de la militarización del wallmapu en su discurso del domingo por la noche. Ahora sí que está claro. El «orden», no es de la exclusividad de Piñera o Kast.

¿Cómo se explicará a las comunidades mapuche en resistencia, y en particular a los militantes de la CAM, que Boric amenaza, que existe una diferencia entre ser atacados por militares, mandados por Piñera, Kast o Boric? Por otra parte, todavía no se conoce la respuesta de Boric a la interpelación de la Senadora Fabiola Campillai Rojas, respecto a la liberación, o no, de los presos políticos. Recuerden, el 31 de diciembre de 1970 todos los presos políticos miembros del MIR fueron amnistiados por el presidente Allende. No por parafrasear Allende, en su último discurso antes de morir, que Boric podrá arroparse de su herencia política. Solo los actos cuentan.

Del 52,66% que se abstuvo y que son partidarios de la desmilitarización del Wallmapu et por la amnistía de lxs presxs de la rebelión, va a ser difícil hacerlos votar en la segunda vuelta, con el giro de Boric.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...