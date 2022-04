Cecilia Toro: La militante Socialista que hace temblar a la elite del Partido Socialista.

Cecilia Toro: La militante Socialista que hace temblar a la elite del PS



Nació en el exilio y regresó a Chile en los años 90’ junto a su familia para seguir la lucha de su padre, quien le traspasó el amor por el partido de Salvador Allende. Mientras muchos de sus correligionarios veían a la tienda de Calle París como una agencia de empleos -y otros demandaban a gritos que había que rescatar a Pinochet-, Toro estaba en las marchas y organizando sindicatos. Hoy lidera una de las 3 listas nacionales



La privilegiada elite del Partido Socialista no lo pensó dos veces. Apenas se enteraron de que había surgido un colectivo de insurrectos que no apoyaría acuerdos con la democracia cristiana, el Tribunal Supremo decidió abrir un proceso en contra de su vocera, la militante Cecilia Toro, quien fue candidata a alcaldesa por la Comuna de Teno y ex presidenta sindical ¿La falta? Decir que el partido tenía que girar a la izquierda y recuperar los ideales que lo vieron nacer.



“Soy una persona de izquierda, en un partido de izquierda proponiendo que el partido se situé en la izquierda, curiosamente por ello pretendían sancionarme”, enfatizó la dirigente socialista tras un proceso engorroso vivido el año pasado tras la persecución del Partido Socialista.



¿Pero quién es esta militante rebelde que tanto incomoda al Partido Socialista?



Cecilia Toro, abogada, magister en derecho laboral y seguridad Social, iniciando su segundo Magister en Derecho Público, cuenta que “Soy hija de exiliado y perseguido político, nací en el extranjero por la historia de mi padre, que fue acusado por la dictadura de participar en el Plan Z (que no existió) y llegué a chile cuando tenía solo 14 años. A partir de los 14 años empecé a liderar como presidenta de la Juventud Socialista en el comunal de Independencia”, explica.



-Comenzaban los años 90 y la naciente democracia chilena, la llamada “transición”. ¿Cómo fueron esos primeros años de militancia luego del retorno con tu familia?



Mi papá, me dice que ‘no es el partido de Salvador Allende’. En esos años comencé a darme cuenta de que muchos compañeros del partido no tenían el mismo relato mío, yo como militante estaba en las marchas y defendiendo causas del pueblo, como las alzas en el transporte público o la lucha por una educación gratuita y de calidad. Al contrario, muchos de estos dirigentes viajaban por Europa a costas del Partido, o estaban preocupados de conseguir buenos puestos de trabajo, de ganar plata, algo que me resultaba difícil de comprender.



Has sido dirigente nacional del Partido socialista, ¿Qué tal esa experiencia para ti?

Asumí en el año 2009, la secretaria General de la Juventud Socialista, sacando la primera mayoría nacional. Durante todo mi mandato trabajamos por la formación de los jóvenes de nuestro partido, llegando a desarrollar 3 escuelas políticas en distintas zonas de Chile entre otras actividades. En aquellos años lideraba también el espacio ciudadano “conciencia en movimiento”, agrupación social que trabajaba por la dignidad de las personas, lo que nos significaba estar en las marchas contra el alza del transantiago, las instalaciones de termoeléctricas, entre otras.





Has estado conectada con los trabajadores y trabajadoras de Chile, a través de la presidencia sindical, cuéntanos ¿cómo llegaste a asumir ese rol?



En el año 2018, llegué a liderar el sindicato de trabajadores a honorarios de la ANID sacando mayoría absoluta sin voto en contra. Quise asumir ese rol tras varias vulneraciones a los derechos de los trabajadores a honorarios del sector público. Para ser honesta, me resultó extraño asumir un desafío como este completamente distinto al rol de dirigenta del PS y social que había tenido anteriormente. Aquí me jugada la dignidad, respeto y derechos de los trabajadores y trabajadoras de mi Institución. Enfrenté algunos despidos los que afectaron enormemente, no soy de las personas que el dolor de otro me es indiferente, por lo que luche hasta el final por el reintegro de esos compañeros y compañeras. En la mayoría de esos casos, con resultados positivos. Pero esto, me generó odio con la autoridad de la ANID.

En paralelo a todas las defensas que mi rol implicaba, asumí la primera demanda colectiva de trabajadores a honorarios con relación contractual vigente contra el Estado de Chile, algo que contiende mucha fuerza jurisprudencial. Esto también nos dio una esfera comunicacional que no esperábamos. Salíamos en distintos medios de prensa, lo que claramente no gusto al Gobierno de Sebastián Piñera ni quien era la directora ejecutiva de la ANID, Aisén Etcheberry.





En la administración pinochetista de Piñera, la institución decide perseguirte y te desvinculan de forma matonesca, con encerrona incluida, ¿cómo recuerdas ese proceso, fue así?



No recuerdo un momento más angustiante y doloroso en mi vida que esa semana, motivada también por la incertidumbre en plena pandemia. Cristóbal Farías quien es militante de mi partido, del partido de los trabajadores, era asesor de Aisen Etcheberry en Piñera 2 y se prestó para la peor jugarreta y triquiñuela de la que he sido víctima. No es casualidad que esto ocurra bajo un gobierno responsable de graves violaciones a los DD.HH. En mi caso, intentaron levantarme una acusación, utilizando para ello testigos falsos. Lo doloroso que detrás de este proceso estuviera un militante socialista, Cristóbal Farías.



Recibí un correo que me comunicaba mi desvinculación, tras dos meses de teletrabajo para todos. Me citaron un día. Resulto la peor encerrona. Recuerdo que Alejandra Pizarro y Jorge Carvallo, manos derechas de Aisen Etcheverry, me presionaban a firmar documentos. ¡Fue horrible! Luego me pasaron dos bolsas de basura para que me llevara mis pertenecías, de un lugar donde llevaba 12 años trabajando y en el cual llegue tras una entrevista de trabajo con quien era la fiscal. Pero acá estamos y estaremos.



Hoy eres candidata nacional para liderar el Partido Socialista. ¿cómo te enfrentas a esta elite?



El partido se ha transformado en un mero administrador del modelo neoliberal. Las organizaciones de izquierda o progresistas que no actúen en esta dirección dejaran de existir en el escenario nacional como acaba de acontecer con el APRA en el Perú. El PS buscó ahogar expresiones críticas a políticas de alianzas, que necesariamente conducen a mantener el capitalismo neoliberal. Hoy me siento feliz y llena de convicciones por haber levantado la voz en un momento crucial para el Ps y para Chile sin miedo y profundas banderas de izquierda.



¿Porque no alzaron la voz durante todos estos años de una forma mas contundente?



Lo que pasó en el Partido Socialista no es distinto de lo que vivió Chile desde el fin de la dictadura de Pinochet. Tuvieron que pasar tres décadas para que la gente reaccionara y esto algo que vivió todo el país, que quiso creer en la democracia que construíamos y en el “nunca más en Chile”, en alusión a todo lo que significaba la dictadura.

No son 30 pesos, son 30 años”, una frase que resume lo que todas y todos hemos vivido, de la mano de un sistema implantado en dictadura, que supo ocultar su verdadero rostro de múltiples formas durante todos estos años, para hacernos creer que el único camino posible era el que había sido diseñado para nuestro país desde la escuela de Chicago, un experimento neoliberal que claramente, no terminó bien. Hoy decimos basta. La militancia del Partido Socialista no ha renunciado a su inspiración, la inspiración del Partido de Salvador Allende, de Clodomiro Almeyda, de Carlos Lorca, y de tantos militantes que dieron su vida por haber creído en un país más justo, donde la construcción de un “socialismo a la chilena”, como decía el compañero Presidente, si era posible. Hoy inicio una carrera política al interior del PS sin miedo y con mucha convicción, por asumo la candidatura Nacional del PS compartiendo lista con inspiradores liderazgo como Isidro García miembro del GAP, Enzo Varens, abogado de derechos Humanos en el estallido y nuestra lista se llama “SOCIALISTA SOCIALISTA DE IZQUIERDAS”



Prensa Werken Rojo.



