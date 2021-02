Buzo salmonero muere en Aysén en medio de diversas irregularidades de seguridad

Radio del Mar

Aysén, 18 de febrero de 2021. (radiodelmar.cl)– La muerte de trabajadores en la industria del salmón en Chile continúa. El 10 de febrero se registró un nuevo fallecimiento de un buzo que laboraba en centros de cultivo de la empresa AquaChile, a través de la subcontratista Sociedad de Proyectos Acuícolas y Servicios Submarinos Limitados, en la austral región de Aysén.

La victima es Alonso Lagos Peñaillo quien falleció mientras realizaba faenas de buceo y sufrió mal de presión mientras realizaba faenas a unas 5 horas mar adentro, pero cuando llegó a tierra no había equipo médico para trasladarlo al hospital de Aysén.

«Después de su muerte nos enteramos que nadie lo acompañó, nadie de parte de la empresa, no le prestaron ayuda, la empresa dijo que había bajado a 25mts y ahora nos enteramos que lo hicieron bajar a mas de 52 mt.», publicó en facebook el sindicato de facebook, citando a un familiar del trabajador fallecido.

Este es el texto que publicaron los familiares de la victima y que publicó en su facebook el sindicato de buzos.

El día miércoles 10 de febrero mi Tio Héctor Alonso lagos Peñailillo falleció en Aysén donde el trabajaba como buzo, le dio Mal de presión, mal que afecta a los buzos cuando bajan a mucha profundidad, él se sintió mal y le pidio a su supervisor que lo esperara una ambulancia en tierra, mi tío trabajaba como a 5 horas mar adentro aprox del puerto, cuando el llegó a tierra nadie lo estaba esperando, el por sus medios pidió a una camióneta que lo llevara, llegando al hospital de Aysén no le prestaron la atención necesaria haciéndolo esperar, mi tío estaba consiente, le mando audios y videos a su familia, luego supuestamente lo ingresaron a la cámara hiperbarica por 3 a 4 horas, las personas entendidas saben que cuando a un buzo les da el mal de presión son mínimo 12 horas, cuando a él lo sacaron de la cámara el doctor se comunicó con la familia diciendo que estaba estable y estaba durmiendo esto fue aproximadamente a las 3:40 am, al otro día a las 8am nos avisan que esta en riesgo vital y que sus órganos habían reventado por todo el nitrógeno que tenía en su cuerpo, mi tío falleció a las 11:35am, no hicieron nada por el, fue negligencia de parte de la empresa por la que el trabajaba y del hospital, mi tío murió solo, toda su familia estaba acá en Lirquén a mas de 20 horas de donde estaba el.

Después de su muerte nos enteramos que nadie lo acompañó, nadie de parte de la empresa, no le prestaron ayuda, la empresa dijo que había bajado a 25mts y ahora nos enteramos que lo hicieron bajar a mas de 52 mts, mi tío era un hombre trabajador con una voluntad de oro, todos sus ex jefes lamentan la pérdida de un excelente trabajador y ser humano, estaba con todos sus documentos al día.

A mi tío lo mataron y necesitamos justicia.

La empresa y entidades públicas no nos ha dado ninguna respuesta ni siquiera se han comunicado con su familia.

Les ruego compartir este mensaje para que se pueda hacer viral.

