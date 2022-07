Boric pone en su lugar al Congreso y a la derecha

por Carlos López Dawson

Así es, lo dicho por Boric pone en su lugar al Congreso y les dice:

«Ustedes no son el *Poder Originario* (eso corresponde al Pueblo), ustedes son el «poder constituido».

Si hay que hacer una Constitución nueva, lo debe decidir *el Pueblo* y el mecanismo es una *Asamblea Constituyente* y ningún otro poder constituido (porque está contaminado con el «Orden» económico, social y político, antiguo).

En el Plebiscito anterior, el Pueblo de Chile eligió, libre y mayoritariamente *(80%)*, redactar una *NUEVA CONSTITUCIÓN* y el organismo encargado para esa tarea es la *CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL*, con el *100% de sus MIEMBROS ELEGIDOS*. Quedó claramente estipulada la VOLUNTAD SOBERANA DEL PUEBLO.

En cambio, la *Derecha* dejó clara su opción: darle aliento a la Constitución de la Dictadura. Lo cual fue desechado por los resultados del plebiscito.

La *Derecha* quería una Convención Mixta, con miembros del Congreso (a su favor) y NO 100% elegidos por la Ciudadanía. Esta opción también fue dejada de lado por la contundente votación.

La *Derecha* dificultó, trabó, muchas veces, el proceso constituyente, intentando evitar que llegara a buen puerto. El trabajo de los y las constituyentes fue impecable, cumpliendo a cabalidad su tarea, en un tiempo récord (1 año), con alto nivel de participación y deliberación democrática y con, inclusión paritaria, por primera vez en la historia de Chile y de la Humanidad.

Las diferencias son claras con la constitución de la dictadura, hecha en 7 largos años, sin democracia, a puertas cerradas por un grupito seleccionado y a espaldas del Pueblo.

La *Derecha* quería alcanzar, al menos 1/3 de lo/as constituyentes elegido/as, para poder vetar cualquier cambio importante que ofreciera la nueva constitución. Tampoco les resultó.

Como ninguna de las alternativas anteriores fueron favorables, la *Derecha* se empeñó en una nueva cruzada: «rechazar para reformar». Esta opción no ha sido creíble, a pesar de contar con un grupo minoritario llamado Amarillos y de algunos ex concertacionistas, que endilgaron su alma hacia el neoliberalismo.

Frente a este último intento de manipulación, *el presidente Boric le recuerda a la Derecha*, quien es el soberano, que ya ha decidido el camino: *El Pueblo*. El mensaje está estampado en las urnas: *Nueva Constitución* , con una *Convención 100% elegida*.

Por lo tanto, en el hipotético caso que no triunfara el Apruebo, el *proceso constituyente debiera prolongarse* por 1,5 años más. No corresponde lo publicitado por la Derecha, de «rechazar para reformar», ese no es el mandato del Pueblo.

Es importante aprender de la Derecha, que siempre se adelanta a los hechos, *instala ideas*, impone conceptos, crea la «opinión pública» o el «sentido común», formatea los cerebros, prepara «el escenario» más favorable para ellos. Antiguamente lo hacía mediante la *Religion* (culpa, miedo y postergación de los anhelos para la otra vida), o a través del *sistema educacional* (moral conservadora, prejuicios, desaparición de la historia, de la educación cívica y los ramos humanistas). Por la misma razón, siempre procuran hacerse dueños de todos los *Medios de Comunicación* (Prensa, TV, Radios), para dictar la pauta, para » *Construir la Realidad*» a su antojo. Manipulan los hechos de tal modo que aparezca, sólo, su interpretación conveniente. A los medios de comunicación, agregan *Las Encuestas* que, con su falta de método y rigurosidad hace recordar la famosa frase de Mark Twain:

«Existen las *mentiras* , las grandes mentiras y las *estadísticas*».

La Derecha siempre se prepara para manipular no sólo el presente, sino también el futuro. Es por esto que el » *Poder Judicial*» (abogados y jueces) es extremadamente importante, como penúltimo escalón antes de desatar la violencia y la brutalidad (recordar que también son dueños del monopolio de las armas, de las fuerzas armadas y de orden).

En el libro sobre Las 50 Leyes del Poder (Alberto Mayol), se lee la ley N° 49: «Abogados, Abogados y más Abogados». Es así como la Derecha nombra a ministros de la Corte Suprema, antes de dejar cada gobierno. De ese modo se resguarda ante los posibles juicios en su contra. Lo hizo Piñera en Chile, lo hizo Trump en EEUU.

En el caso de Chile, la situación es asombrosa: de los *21* miembros de la Corte Suprema, *14* fueron nombrados por Piñera (los últimos dos, justo antes de dejar el poder), 6 fueron nominados por Bachelet y sólo 1 por Lagos. El Senado es el encargado de ratificar …el Senado, otro punto de poder, que defienden con mucho denuedo.

Vale la pena meditar sobre estos puntos.

La Derecha intentará dividir al Pueblo (en este caso desprestigiando al presidente).

Hay que aprender a ver bajo el agua, con más profundidad y no responder automáticamente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...