Boric: el programa ofrecido al pueblo, no se pueda cumplir por falta de recursos que proporciona el cobre

Según la ministra de minería del actual gobierno, Marcela Hernando, ha declarado al Mostrador. «Discutir una mayor tributación del sector». «Así es que esta es una noticia en desarrollo sobre la cual pediría que tuvieran confianza, porque ni al Gobierno ni al Presidente Boric le interesa, no está en nuestro programa, ni nacionalizar, ni expropiar, ni ahuyentar la inversión», subrayó la ministra.

Como comentario, solo diré que se arrepentirá de sus palabras, que contradicen lo que ya había declarado al Mercurio, recién el 10 de febrero del año en curso. Verá que no podrá financiar el programa prometido al pueblo, por falta de recursos. Se dará cuenta de que en la Constitución vigente el cobre está nacionalizado, porque la dictadura militar no se atrevió a privatizar el cobre y se colocó la nacionalización del cobre de Salvador Allende en la constitución del 80, junto al Artículo transitorio 3°. «Que señala en el artículo 19 N.º 24 «que el estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas» (Textual)Por tanto, la ministra coloca a su gobierno, el de Gabriel Boric, por debajo de la dictadura de Pinochet.

En cuanto a nuestra principal riqueza, el cobre, que significa que la dictadura no se atrevió a privatizarlo y el gobierno de Gabriel Boric que no le interesa el cobre, como ha dicho, ni está en su programa, por lo cual, sí se atreverá a privatizarlo. Más adelante veremos como se tendrá que retractarse cuando reaccione, y la no aprobación del programa ofrecido al pueblo, no se pueda cumplir por la falta de recursos que le proporciona el cobre. En todo caso que le recuerdo que recuperar nuestro cobre es una tarea de dignidad nacional, como lo estableció Salvador Allende, a quien Don Gabriel Boric, antes de entrar a la moneda, le hizo un una venia a la estatua del presidente mártir

Me gusta esto: Me gusta Cargando...