Bajo el capitalismo no existe el derecho a elegir

Por Cunche del Campo

La derecha y los empresarios hablan mucho sobre el derecho a elegir, que la gente tiene derecho a elegir quien administra sus fondos de pensiones, donde deberían educarse sus hijos y elegir dónde quieren recibir atención de salud.

Algo que no puede estar más lejos de la realidad bajo el capitalismo, especialmente bajo la versión neoliberal. Lo primero que hay que decir es que nunca nos dieron la posibilidad de elegir si queríamos o no que nuestras platas fueran administradas por las AFP, todo ese proceso fue violento, a punta de bayonetas y no teníamos alternativa.

Ahora con respecto al derecho a elegir a donde deberían estudiar nuestros hijos, eso es completamente irreal para el 90% de la población que no tiene la plata para pagar donde les gustaría que estudiaran sus hijos y se tienen que conformar con el colegio municipal o un privado “subvencionado” que solo es un gran negocio para los sostenedores de esos establecimientos, pero no para los alumnos que deben estudiar en ellos y menos para los profesores que tienen que soportar los abusos de los empresarios de la educación que lucran con este “negocio”.

Ahora con el derecho a elegir donde recibir atención medica es una broma todavía más cruel que las anteriores, dado que un 80% de la población esta obligada a tener que atenderse en un hospital público, lo que te condena a recibir una mala atención, dado el enorme déficit de inversión que tienen estos servicios públicos. Los que no tienen los recursos para atenderse en alguna de las clínicas privadas que son extremadamente caras para los ingresos miserables que tiene la mayoría de los trabajadores de este país están condenados a pasarlo muy mal. Enfermar de algo grave en Chile significa, que vas a morir o quedar extremadamente endeudado por el resto de tu vida.

Entonces la pregunta que surge es ¿De qué libertad de elegir hablan la derecha y los empresarios? Cuando eso no existe para la amplia mayoría de la población trabajadora de este país. Esta es otra de las grandes mentiras de la elite y la burguesía chilena con la que nos bombardean a través de sus medios de comunicación todos los días, para tratar de convencernos de las bondades de su sistema.

