Autorización frenteampliasta  para la presencia de militares yanquis en Uruguay

Revista Claridad, Uruguay

Entrevista de Claridad a dirigentes de “Izquierda en Marcha”, realizada por Eduardo Aparicio

Claridad, está cubriendo las alternativas de la presencia de contingentes militares estadounidenses en Uruguay y la aprobación a nivel parlamentario por parte del FA de dicha presencia se propuso, en esta oportunidad, recabar la opinión de dos mujeres dirigentes de Izquierda en Marcha, Daniela De Polsi su Secretaria General que a la vez es responsable de las RRII de la FEUU y Lucia Gutiérrez, representante de ese sector en la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. Ambas respondieron en forma llana y directa, sentando una posición muy clara donde se combina el rechazo y la preocupación. Las entrevistas se realizaron antes que todos los senadores del FA, (1) presentes en sala, votaran la tercera autorización en lo que va de este año.



Daniela De Polsi

-¿Cómo han visto desde Izquierda en Marcha, la autorización votada recientemente (1) por los parlamentarios del FA, para el ingreso de misiones militares a Uruguay en lo que va del 2022?

-En primer lugar, nos resulta sumamente preocupante que en estos últimos 2 meses el parlamento haya votado en 3 ocasiones proyectos de ley que implican el ingreso de tropas de EEUU a nuestro país, con supuestos fines de seguridad y entrenamiento militar. Creemos que este tipo de políticas atentan contra nuestra soberanía nacional y nuestra independencia, ante un Estado imperialista. En segundo lugar, es aún más preocupante, que el Frente Amplio haya votado estos proyectos de ley. Sin embargo no es una discusión nueva dentro de nuestra fuerza política, ni es la primera vez que el Frente Amplio vota ingresos militares, en el 2018 por ejemplo se votó la instalación de una base militar en Uruguay en el marco del G20. Estamos en contra del ingreso de contingentes yankees teniendo en cuenta que Estados Unidos ha tenido a lo largo de la historia y tiene hasta el día de hoy una política de injerencia, de guerra, de ocupación y de saqueo.

– ¿Qué opinión le merece el rechazo por parte de la bancada, del pedido de libertad de acción impuesto en la segunda votación a los diputados socialistas y del Pvp?.

– Es bastante complejo, sin una discusión de fondo dentro de nuestra fuerza política sobre estos temas y teniendo en cuenta que en una primera votación se habilitó esto, se haya presionado para que esto se vote. No resulta ni lógico, ni propio del funcionamiento que debería tener una fuerza política que desde sus principios y fundación tiene como característica la discusión democrática desde todos los ámbitos que la componen. Sumado a que no es un tema de carácter urgente para ser votado, no estamos en la actualidad a nivel nacional bajo ningún tipo de situación de catástrofe que habilite y mucho menos justifique la urgencia de votar esto desde una fuerza política que levanta las banderas del antiimperialismo.

-¿Cuándo y cómo el FA tiene que canalizar un debate sobre el tema de la cooperación militar, con EE. UU, Inglaterra, Israel?, ¿Uds tienen una posición sobre la reciente propuesta del PS en el Secretariado del Fa, para que estos temas ingresen en la consideración de toda la estructura del FA?

-Como dice el diputado y Sec. General del PS :“ Para no reincidir en asumir determinadas posiciones de forma automática, sino dar un debate de fondo”. La realidad es que el Frente se debe un profundo debate sobre estos temas. Este tipo de posicionamientos tocan principios históricos que nuestra fuerza política ha defendido. En este sentido es clave que el Frente Amplio se encamine hacia una discusión de fondo sobre la coyuntura internacional y en particular los temas referentes a la cooperación militar, que sin duda repercuten en otros ámbitos, como por ejemplo en la política económicas y de acuerdos comerciales. Como fuerza política no podemos seguir pateando esta discusión para el costado, sacándola por la tangente. Creemos claramente que estos temas son de principios, esto implica que toda la fuerza política desde toda su estructura debe discutir y resolver el posicionamiento del frente amplio ante estos temas. Entendemos que ante situaciones de tal trascendencia para la fuerza política es necesario que se ponga a consideración de su estructura el posicionamiento, somos una fuerza política compuesta por movimiento y coalición y la coalición no puede dejar atrás al movimiento en estas decisiones.

– La presencia de contingentes militares norteamericanos en suelo uruguayo, ¿afecta compromete, mella el antiimperialismo del Frente?

-Preocupa que el Frente Amplio siga votando este tipo de proyectos. Como fuerza política históricamente hemos defendido las banderas de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, esto no puede ser un título bonito que quede en los papeles y en las declaratorias. Nos definimos como Antiimperialistas desde nuestra fundación, defendemos los principios de la Paz, la libertad, la justicia social y la democracia. Y hoy estamos votando acuerdos militares con una potencia imperialista que no ha hecho otra cosa a lo largo de la historia que oprimir, saquear e invadir países. No podemos olvidar el Plan Cóndor que fue un plan organizado y orquestado por EEUU en todo nuestro continente, en donde desde su aparato militar y su inteligencia apoyaron y diagramaron el terrorismo de Estado que mato, torturo y desapareció a millones de personas en América Latina. Si olvidamos eso, estamos olvidando parte de nuestra historia y estamos perdiendo principios y banderas que hemos defendido como fuerza de Izquierda. Creemos que el Frente Amplio hoy más que nunca debe recalcar su carácter antiimperialista y su lucha por la construcción de un mundo con igualdad y justicia social.

Lucia Gutiérrez

-¿Qué opinión te merece el voto del FA (1) de sendas autorizaciones para que misiones militares norteamericanas colaboren en el entrenamiento de las FF.AA de Uruguay?.

– La votación, o sea: la aprobación de este tipo de prácticas de adoctrinamiento estadounidense desde su aparato militar en nuestro territorio no son algo nuevo. No estamos de acuerdo desde IEM con estas reiteradas entradas y no entendemos el motivo por el cual la bancada del FA aprueba este ingreso sin dar pelea. La discusión incluso podría abrirse pensando si es necesaria esta capacitación teniendo el gobierno y mayor control sobre las operaciones, algo que igualmente no está saldado en nuestra interna, pero en este contexto donde tenemos un gobierno neoliberal que tiene el control del aparato militar y que se viene posicionando en apoyo al intervencionismo de la OTAN, es aún más peligroso. Sabemos que EEUU tiene la política de intentar decidir la interna de otros países y cuando no lo consiguen mediante la presión económica y política utilizan la violencia de sus fuerzas represivas. Podría plantearse que es necesaria la formación, pero ¿qué formación militar necesitamos? ¿para qué? y en quién confiamos esa formación o en quienes? ¿ a que le damos acceso en estas misiones a los militares? Estas son algunas de las preguntas que nos hemos planteado. No encontramos estratégico este ingreso para nuestro proyecto como izquierda y hasta ahora las respuestas que hemos obtenido no nos han hecho cambiar de opinión.

Sin duda entiendo que merece una discusión más profunda, que debería haberse dado antes de la de votación, por supuesto. Así además lo han planteado algunos sectores en el parlamento y apoyamos esa forma de construcción que es en la que se ha forjado históricamente el Frente Amplio.

Las líneas sobre las cuales el FA se posiciona en temática internacional tienen que ver con la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía. Esta discusión trata sobre eso, sobre la defensa de esos principios que promúlganos.

-La cooperación, la asistencia material, la recepción de consejeros militares de potencias imperialistas por parte de las FF.AA uruguayas, la relación bilateral en materia de defensa con potencias “imperialistas”. ¿hace parte de los temas que discute y trata la CARIFA?

-Entiendo que tiene la posibilidad de hacerlo en general, pero en este período, sobre estos últimos ingresos no se ha discutido. El tema es que al parecer tampoco se ha discutido en otros espacios según las actas y los relatos de miembros del parlamento. El FA actualmente está en un proceso donde, justamente uno de los planteo que sostenemos algunos grupos, así como las bases, apuntan a la toma de definiciones como síntesis de una discusión colectiva en los ámbitos que tenemos para ello. La CARIFA discute y analiza los temas de implicancia geopolítica y cómo repercuten en nuestro país. Además se ha planteado la necesidad de centrarse más en los temas internos, entiendo que la relación bilateral de cooperación es un eje bastante trascendente para discutir allí.

-Para el relacionamiento internacional del Uruguay en clave de Izquierda,¿ tiene sentido, es pertinente, que el país participe en Misiones de Paz?

– Lo necesario realmente son las prácticas de solidaridad internacionalista. Acuerdos como la «Operación Milagro», en la que Cuba nos permitió desarrollar un centro de intervenciones de altísima calidad y de forma gratuita para las personas, como es el «Hospital de ojos». Son ese tipo de misiones de solidaridad más bien las que tendríamos que generar.

Hay que ver con qué objetivo se realizan las misiones de paz realmente. Controlar militarmente otros estados y generar los problemas para luego decretar las soluciones no es una política a la que Uruguay deba sumarse.

(1) El senador Daniel Olesker no entró a Sala en el momento del voto de la autorización.

(2)1) Las autorizaciones fueron para:,1) el ingreso de 12 militares estadounidenses con su armamento individual para entrenar a personal de las Fuerzas Armadas (FFAA) uruguayas y, 2) por otro, la entrada al país de una aeronave de transporte HC130-J, mejor conocida como Hércules, y 25 efectivos pertenecientes a la Fuerza Aérea de Estados Unidos para realizar actividades de “capacitación e intercambio” con la Fuerza Aérea Uruguaya en el ámbito de operaciones de búsqueda y rescate.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...