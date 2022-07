Auge y caída de las salitreras chilenas, una saga increíble

Las condiciones de aislamiento de las oficinas salitreras permitía que cada una de ellas fuera una población, en la que todo, alojamiento, suministro de agua y de alimentos, dependía de la empresa. En particular, especialmente entre 1880 y 1920, el pago de los salarios se realizó en una gran proporción mediante fichas, las que solamente tenían validez en la tienda de la empresa, llamada Pulpería, pues esas empresas no utilizaban moneda de curso legal ni permitían la existencia de comercio que no perteneciese a la misma empresa. Esas fichas salitreras, de las que se conocen más de 2.000 diferentes, constituyen uno de los conjuntos de numismática minera más interesantes a escala mundial. Mediante el sistema de fichas las compañías ataban a sus trabajadores hasta extremos increíbles. Algunas por ejemplo, representaban una suerte de vale que sólo podía cambiarse por mercaderías y sólo eran válidas en las pulperías de las mismas empresas. Era dinero circulante, que, en cambio, no era aceptado por ninguna entidad bancaria ni comercio ubicado en las ciudades, e incluso el estado chileno tampoco las consideraba legalmente válidas. Estas fichas tenían poder adquisitivo solamente dentro de los límites de la Oficina, situación que obligaba a los trabajadores a pagar precios abusivos por los artículos de consumo diario, mientras que la Compañía, por su parte, se beneficiaba en todos los frentes.