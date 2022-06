Atacama, desértico territorio de culturas ancestrales y de cielos límpidos y únicos￼

Arturo Alejandro Muñoz

A lo largo del norte chileno descansa el desierto más árido del mundo – Desierto de Atacama- el que se extiende por todo el Norte Grande y gran parte del Norte Chico, abarcando las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Copiapó y el extremo norte de la región de Coquimbo. Son ciento siete mil (107.000) kilómetros cuadrados de un inmenso territorio que los chilenos en ciertas ocasiones llaman “la pampa”.

El desierto de Atacama es el desierto no polar más seco del mundo. También es el único desierto verdadero que recibe menos precipitación que los desiertos polares y el desierto de niebla más grande del planeta. Ambas regiones se han utilizado como sitios de experimentación en la Tierra para simulaciones de expediciones a Marte. Según estimaciones, el desierto de Atacama ocupa 107.000 km2 o 128.000 km2 si se incluyen las áridas laderas bajas de los Andes. La mayor parte del desierto está compuesto por terreno pedregoso, lagos salados (salares), arena y lava félsica que fluye hacia los Andes.

A pesar de las duras condiciones climatológicas, desde los inicios de su poblamiento los seres humanos lo han usado de alguna manera. Hace 12.000 años una colonia de la cultura Huentelauquén trabajó en una mina de óxido de hierro en Taltal, en la Región de Antofagasta, y ella es la primera mina trabajada por humanos descubierta en todo el continente americano. Años más tarde, hacia el 7.000 a.C., los miembros de la cultura Chinchorro comenzaron a momificar a sus muertos, y de acuerdo con la investigación de sus restos arqueológicos, esta cultura tuvo especial cuidado en el tratamiento que recibían sus muertos, aplicando hábiles técnicas de momificación más de dos mil años antes que los egipcios. El trabajo de este grupo fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que este martes incluyó a los asentamientos y momificación artificial de la cultura chinchorro en la Lista de Patrimonio Mundial.

De acuerdo con la organización internacional, esta cultura presenta «la evidencia arqueológica más antigua conocida de la momificación artificial de cuerpos», lo que refleja el «papel fundamental» de los muertos en esta sociedad.

Digamos además que también la magnífica civilización inca se desarrolló en este extenso territorio, el cual hoy día es el lugar idóneo para que la humanidad aprenda más sobre las culturas prehispánicas, la astronomía y pueda disfrutar también del deporte todoterreno. Y por cierto, en las alturas de la ‘pampa’ se encuentran algunos de los principales yacimientos que ostenta Chile como enorme productor de salitre, azufre, litio y cobre a nivel planetario. Es el enigmático desierto de Atacama, que encierra historias increíbles y lugares únicos en el mundo.

El ‘Longino”

Así le llamaban los chilenos del siglo veinte al Tren Longitudinal Norte, que corría dese La Calera (región de Valparaíso), hasta Iquique (región de Tarapacá) devorando un tramo de 1.880 kilómetros, cruzando de norte a sur el desierto de Atacama sobre líneas de trochas angostas y remontando las alturas de añeja y hermosa cordillera de la Costa que cierra el paso hacia el litoral del Pacífico.

El Longino (el ’Longi’) devino –para esa amplia zona- en vital y estratégico medio de transporte cuando aún no funcionaban las empresas de autobuses, de aviones y tampoco existían carreteras asfaltadas. La llegada del tren Longino a los pequeños pueblos del Norte cambió profundamente la fisonomía de todos ellos, pues creó polos de desarrollo regional y activó vivamente zonas de cultivo agrícola, así como talleres variopintos y, por cierto, trasladó elementos propios de la vida citadina al ámbito rural y minero.

Pero, en lo que nos convoca, en ese mítico de trocha angosta tren de trocha angosta que demoraba casi cuatro días en recorrer 1.800 kilómetros, hubo historias fascinantes, únicas, muy propias de películas de ficción. En aquellas largas travesías de aquel convoy que cruzaba impertérrito el desierto no polar más árido del planeta, hubo nacimientos, defunciones, e incluso peleas a muerte navajas en mano.

Una de las historias más espeluznante ocurrida en aquellos años a bordo del Longino es la que usted leerá a continuación.

El “empampado”

En la tarde del jueves 2 de febrero de 1956, Julio Riquelme Ramírez, funcionario del Banco del Estado de Chillán, se subió al tren Longitudinal Norte (el Tren Longino), en La Calera con destino a Iquique. Iba al bautizo de uno de sus nietos, así que llevaba una gran maleta y algo de comida para el camino, pues estaba al tanto que el viaje en ese medio de transporte duraba tres días y tres noches. Sin embargo, Riquelme jamás llegó a Iquique. Los familiares que fueron a la estación a esperarlo jamás lo encontraron, aunque posteriormente si hallaron sus maletas. Tras hacer las debidas averiguaciones, se enteraron que la última vez que alguien lo había visto fue arriba de uno de los vagones del Tren Longino, cerca de la estación Los Vientos, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Antofagasta. A partir de entonces nada más se supo de él.

Tuvieron que pasar 43 años para que por fin se ubicara su paradero. En enero de 1999, unos geólogos que se encontraban haciendo unas prospecciones mineras encontraron el esqueleto asombrosamente bien conservado de una persona, tendido de cara al sol, con uno de sus pies sobre su sombrero, en medio del desierto de Atacama, solitario y abandonado junto a sus pertenencias.

Las teorías para explicar los motivos que llevaron a Julio Riquelme a bajarse del Tren Longino e internarse en medio del desierto fueron numerosas. Algunos pasajeros que lo vieron en el tren aseguraron que el hombre se emborrachó y cayó en el desierto. Otros, en tanto, afirmaron que se bajó voluntariamente del Tren Longino y decidió irse caminando a Bolivia, quizás intentando buscar una vida nueva.

El profesor y cronista ferroviario Julio Ortega Ilabaca, autor del libro “El maravilloso Viaje del Longino”, todavía conserva un recuerdo muy nítido de su paso por la estación Los Vientos cuando viajó por primera vez a bordo del Tren Longino en 1973, cuando sólo tenía 15 años. Un lugar, a su juicio, imposible de olvidar, por cuanto, tal como describe en una de las páginas de este libro, “su nombre se debe a las continuas ventoleras que lo azotan, tan fuertes que cuesta mantenerse de pie y el aire es tan achicharrante, que parecía como si hubieran abierto de par en par las puertas del infierno”.

Respecto del caso del “Empampado” Riquelme, Julio Ortega aventura una hipótesis muy personal para explicar su desaparición y posterior hallazgo en el desierto, basada en su propia experiencia como pasajero del Tren Longino, cuyo servicio de pasajeros se suprimió para siempre en junio de 1975. “Creo que Julio Riquelme se bajó del tren cuando era de noche, en una de las breves paradas de uno o dos minutos que hacía el ferrocarril en las estaciones pequeñas, para hacer sus necesidades fisiológicas en el desierto, ya que en esa época los baños del Tren Longino estaban siempre ocupados o, derechamente, se encontraban muy desaseados. Y mientras se encontraba en esos menesteres se le fue el tren y se quedó solo en el desierto. Posiblemente en la noche en que él se bajó no había luna, y la noche estaba muy cerrada, con mucha oscuridad. Y este señor caminó y caminó, y se terminó perdiendo en el desierto. Si hubiera habido luna quizás hubiera podido ver las siluetas de los cerros o el brillo de las vías, que en ese tiempo estaban brillantes. Quizás cuando amaneció caminó hacia el oeste, pero terminó falleciendo de insolación o hipotermia. Y como no hay animales en ese vasto territorio, su cuerpo quedó tendido intacto en el desierto y no se desintegró por efecto del intenso calor”.

Astronomía y los cielos más límpidos del planeta

El desierto chileno pose el cielo más límpido y diáfano del planeta; por ello, las principales centros de observación astronómica se encuentran ubicados en él. “El Tololo”, “La Silla”, son ejemplos claro de lo mencionado, pero a no dudar el principal de esos observatorios es A.L.M.A. (Atacama Largue Millimeter Array), una asociación internacional entre Europa, Norteamérica y Asia del Este, en colaboración con la República de Chile, que constituye el mayor proyecto astronómico conocido.​​

Actualmente ALMA es el proyecto astronómico más ambicioso del mundo. Funciona como un solo telescopio compuesto por 66 antenas de alta precisión ubicadas en el Llano de Chajnantor, Desierto de Atacama, a 5000 metros de altura en el norte de Chile. Gracias a su alta resolución y sensitividad, ALMA abre una nueva «ventana» al universo, permitiendo a los científicos aclarar antiguos e importantes misterios, explorando nuestros orígenes cósmicos.

Se espera que el ALMA permita vislumbrar la formación de las estrellas en los albores del universo y obtener imágenes extremadamente detalladas de estrellas y planetas en proceso de nacimiento. ALMA comenzó las observaciones astronómicas durante el segundo semestre de 2011 y las primeras imágenes se publicaron en la prensa el 3 de octubre de ese mismo año. La inauguración del proyecto se llevó a cabo el 13 de marzo del 2013.

No obstante existir allí enormes y modernos centros de observación astronómica, ninguno de ellos ha reportado la presencia de naves extraterrestres ni visitas de personajes extraños.

Pero lo habitantes de aquellos lugares (y de sitios como San Pedro de Atacama, y más al sur, en el Valle del Elqui), aseguran haber sido visitados e incluso contactados por seres venidos de planetas distantes. Los ufólogos no trepidan en afirmar que esa extensa zona del inhóspito desierto chileno es lugar de visitas y prospecciones habituales de OVNIS.

Atacama, el desierto más árido y seco del planeta, como bien es posible deducir luego de leer estas apuradas líneas, siempre ha tenido vida propia… mucha y variada, desde hace 12.000 años a la fecha actual.

