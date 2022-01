ASSA 2022: segunda parte – los heterodoxos

the next recession

Michael Roberts Blog

En este segundo post sobre la conferencia anual de economía de la ASSA, examino las ponencias y presentaciones realizadas por economistas radicales y heterodoxos. Estas presentaciones están en su mayoría bajo los auspicios de las sesiones de la Unión de Economía Política Radical (URPE), pero la Asociación de Economía Evolutiva también proporcionó un paraguas para algunas sesiones.

La corriente principal se centró en si la economía estadounidense y mundial se recuperaría con fuerza o no tras la COVID; si el aumento de la inflación acabaría por remitir o no y qué hacer al respecto. Las sesiones heterodoxas se centraron más, como era de esperar, en las fallas de las economías capitalistas modernas y en por qué ha aumentado la desigualdad de la riqueza y los ingresos.

Curiosamente, este año la mayoría de las ponencias heterodoxas procedían del marco postkeynesiano y no de la economía política marxista. La ponencia más interesante fue la de Al Campbell, de la Universidad de Utah, y Erdogan Bakir, de la Universidad de Bucknell. Bakir examinó la dinámica de las recesiones estadounidenses desde 1945 a través del prisma del modelo de beneficios kaleckiano (Bakir y Campbell (AFEE 2022).pdf )

Ahora bien, he discutido la diferencia entre los modelos de beneficios de Kalecki y Marx en muchas ocasiones en mi blog. El documento de Bakir y Campbell esboza las macroidentidades del modelo de Kalecki. Pero en pocas palabras, ambos modelos agregados pueden reducirse a esta simple fórmula

Beneficio = Inversión + Consumo capitalista

Pero se trata de una identidad: el beneficio total debe coincidir con el gasto total de los capitalistas (invertir y consumir) por definición. Se supone que los trabajadores gastan y no ahorran sus salarios. Como dijo Kalecki: «los trabajadores gastan todo lo que ganan, mientras que los capitalistas ganan todo lo que gastan».

Esto resume la diferencia con Marx. Kalecki sostiene que la dirección de la causalidad en la identidad es de la inversión al beneficio, mientras que Marx sostiene que la dirección de la causalidad es del beneficio a la inversión. Kalecki parte de la inversión como algo dado y los capitalistas invierten para «realizar» beneficios. Marx comienza con los beneficios como algo dado y los capitalistas invierten o consumen esos beneficios. Kalecki, al más puro estilo keynesiano, considera que las economías capitalistas son impulsadas por la demanda agregada y que la inversión capitalista es parte de esa demanda, por lo que los beneficios son simplemente el «residuo» o el resultado de la inversión. Por el contrario, Marx considera que las economías capitalistas son impulsadas por el beneficio, que proviene de la explotación de la fuerza de trabajo, proporcionando los beneficios para la inversión. Kalecki elimina de su modelo cualquier atisbo de la ley del valor y la explotación de Marx, que para éste es primordial.

En mi opinión, esto supone una diferencia fundamental porque la teoría marxista de las crisis en el capitalismo depende de lo que ocurre con el beneficio, en particular, con la tasa de beneficio. Para Marx, las crisis son causadas por la falta de plusvalía extraída del trabajo; para Kalecki, son causadas por la falta de demanda de bienes de inversión por parte de los capitalistas y de bienes de consumo por parte de los trabajadores.

Pero sigue siendo cierto que la macroidentidad de ambos modelos es la misma. El documento de Bakir-Campbell parte de ahí y «analiza los componentes del beneficio kaleckiano, a diferencia de sus determinantes». Utilizando las cuentas de la renta nacional de EE.UU., Bakir y Campbell delinean cuánto va a los diferentes sectores de la clase capitalista, es decir, cuánto a los banqueros, a los accionistas y a los capitalistas y en intereses, dividendos y consumo capitalista.

El cuadro 2 de su documento muestra que la participación de los ingresos del propietario en los beneficios fue, por término medio, del 47,6% durante la Edad de Oro (I-IV) y se redujo al 34,4% en el período del neoliberalismo (VII-XI). La parte de los beneficios no distribuidos también se redujo bastante, pasando del 17,4% durante la Edad de Oro al 10,3% en el periodo neoliberal. La parte de los ingresos por alquileres también disminuyó del 13,8% al 9% entre estos dos períodos. Sin embargo, la proporción de los pagos de intereses netos y de los pagos de dividendos netos en los beneficios aumentó sustancialmente en el periodo neoliberal en comparación con la Edad de Oro: del 10% al 28,7% para los pagos de intereses netos y del 11,2% al 17,6% para los pagos de dividendos netos. «Los datos confirman que el neoliberalismo ha supuesto una importante redistribución de la renta de las empresas a los rentistas y accionistas. En la medida en que esta redistribución reduce el ahorro de las empresas, desalienta la inversión».

En otras palabras, hay pruebas fehacientes de que los capitalistas desviaron más de sus beneficios de la inversión productiva para obtener más beneficios de la especulación financiera en el periodo neoliberal. Esto explica la disminución del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de las finanzas. Desgraciadamente, utilizando el modelo de Kalecki, Bakir-Campbell ocultan la causa marxista de este cambio; a saber, la caída de la tasa de beneficio en los sectores productivos. Pero, como dicen, los determinantes de la rentabilidad no eran el objetivo del trabajo.

En otro documento de Bakir y Campbell, los autores consideran el papel del aumento de la deuda en la promoción y el apoyo de esa mayor tasa de beneficio. En esta ponencia, Al Campbell argumentó que las finanzas no eran un parásito del sector productivo, como sostienen economistas como Michael Hudson; ¡era peor que eso! Eso es porque frena la acumulación productiva. Si sólo fuera parasitaria, ¿por qué los estrategas del capital dejaron que la deuda en todas sus formas se expandiera durante el periodo neoliberal? El neoliberalismo no puede reducirse a la llamada «financiarización»; el neoliberalismo tuvo muchas características diferentes, todas ellas dirigidas a aumentar la rentabilidad en la que el aumento del crédito/deuda juega un papel importante, pero a expensas de la inversión productiva. Por tanto, es una ilusión reformista que el capitalismo pueda volver a la Edad de Oro del rápido crecimiento de la inversión y la producción controlando o frenando la deuda.

Otro tema de varios trabajos sobre la ralentización del ritmo de la inversión y la productividad en las economías capitalistas modernas fue la opinión de Keynes-Kalecki de que se debía a la reducción de la participación del trabajo en la renta nacional, de modo que el crecimiento de la demanda agregada se ralentizó. Thomas Michl, de la Universidad Colgate, consideraba que la cuota salarial regula el cambio técnico que ahorra trabajo y el empleo regula su sesgo de uso de capital. Así que el estancamiento secular bajo el capitalismo neoliberal ha sido impulsado por una combinación de disminución de la inversión y reducción del poder de negociación de los trabajadores más que por la ralentización del cambio técnico y el crecimiento de la población. Esto aumenta la cuota de beneficios y, por tanto, reduce las tasas de cambio técnico, de acumulación de capital y de crecimiento de la población. Nuevamente, esta es una teoría opuesta a la de Marx.

Del mismo modo, Carlos Aguiar de Medeiros y Nicholas Trebat argumentan, «basándose en la economía política clásica y en el enfoque de los recursos de poder», que «el factor clave detrás de la creciente desigualdad salarial y de ingresos de este período fue la disminución del poder de negociación de los trabajadores», más que la globalización o el cambio técnico. Seguramente es correcto que la demolición del poder sindical en el período neoliberal tuvo un efecto importante en la reducción de la participación del trabajo en los ingresos nacionales. Pero no se deduce que la reducción de la participación del trabajo fuera la causa de las crisis de la producción capitalista después de 1980, como sostienen los postkeynesianos cuando se refieren a las «economías basadas en los salarios».

Otra variante de este análisis poskeynesiano de las crisis capitalistas fue presentada por John Komlos, de la Universidad de Munich. Partiendo de la aceptación de la opinión de Keynes de que «creo que el capitalismo, sabiamente gestionado, puede ser probablemente más eficiente para alcanzar los fines económicos que cualquier otro sistema alternativo aún a la vista», Komlos consideró que la crisis pandémica fue tan grave porque la economía capitalista ya era frágil. Por lo tanto, bastó un «cisne negro» como la pandemia para que se derrumbara. La idea de los cisnes negros, o «incógnitas desconocidas» en el extremo del espectro de la probabilidad, fue ofrecida como explicación de la Gran Recesión por algunos en 2008-9 siguiendo la opinión del analista financiero Nassim Taleb de que el azar manda. En aquel momento argumenté que la explicación de los cisnes negros sobre las caídas (es decir, el azar) no podía explicar las crisis regulares y recurrentes (¿cada vez eran por azar?).

Pero qué hacer para evitar o mejorar las depresiones en el capitalismo. En los círculos heterodoxos se ha adoptado una alternativa política muy popular, a saber, más gasto público e incluso déficits presupuestarios permanentes financiados por la creación de dinero según la Teoría Monetaria Moderna (TMM). La TMM encontró cierto apoyo en las sesiones heterodoxas. Devin Rafferty, de la Universidad de San Peters, consideró que el economista heterodoxo Karl Polanyi y la TMM estarían de acuerdo en el proceso de creación del dinero y en los mecanismos que regulan su valor. Polanyi habría adoptado las medidas políticas de la TMM de «garantía de empleo» y «finanzas funcionales» -los dos elementos básicos del enfoque de la TMM- que, en su opinión, fomentarían la paz internacional, la libertad nacional y la libertad individual. Creo que esto nos dice algo sobre la forma de marxismo de Polanyi y la TMM.

Mucho más crítico con la TMM fue Brian Lin, de la Universidad Nacional de Chenghi. Lin argumentó que la inversión pública de las empresas estatales sería mucho más eficaz para evitar las depresiones que la TMM. La inversión estatal «es más una creación oportuna de las instituciones avanzadas para sostener las economías mundiales que un fenómeno político-económico como el MMT». Sería mucho mejor que un país adoptara una política decisiva de nacionalización de empresas privadas con dificultades financieras en lugar de emitir más dinero para los desempleados. La opinión de Lin fue muy criticada por algunos asistentes, que consideraron que las empresas estatales eran burocráticas e ineficientes en comparación con el sector privado y no se podía confiar en ellas. Lin no respondió con el modelo chino como historia de éxito de la inversión pública, sino, de entre todos los países, con las empresas estatales de Suecia.

Sin embargo, cuando se trató de soluciones de inversión para el llamado Sur Global, se apoyó la idea de ampliar los bancos públicos de desarrollo. Gaëlle Despierre Corporon, de la Universidad de Grenoble, consideró que tales instituciones «pueden dar un impulso positivo a las relaciones globales entre el Sur y el Norte y convertirse en instituciones dinámicas capaces de ofrecer nuevas perspectivas de financiación del desarrollo a largo plazo y garantizar la coherencia del sistema global». Así que, aparentemente, el sector público puede trabajar a nivel global pero no a nivel nacional.

Esto nos lleva a la creciente desigualdad mundial de la riqueza y la renta, un tema importante, ignorado en la ASSA de este año por la corriente principal, pero retomado en una ponencia de Víctor Manuel Isidro Luna, de la Universidad del Mar. Señaló que la mayoría de los países del mundo no están alcanzando el nivel de los países ricos. Así que la desigualdad «entre países» ha aumentado. En particular, entre los países latinos más ricos y los más pobres sigue existiendo «un abismo insalvable». Los países más pobres a nivel mundial se vieron perjudicados por la dependencia de la inversión extranjera de cartera a corto plazo y a largo plazo por la IED, que estaban controladas por los países más ricos. Esto dejó a los países más pobres en manos de los más ricos. Por tanto, los mercados abiertos no pueden ser el modelo de desarrollo para los países más pobres.

En algunas sesiones también se habló de la desigualdad «dentro del país». Algunos economistas noruegos consideraron que las rentas del trabajo son el factor más determinante de la riqueza, excepto entre el 1% más rico, donde las rentas del capital y las ganancias de los activos financieros son más importantes, más o menos como cabría esperar en una economía capitalista. Alicia Girón, de la UNAM México, también confirmó que el reciente aumento de la desigualdad está asociado al incremento de la valoración de los activos, en contraposición a la acumulación de capital, tanto a nivel mundial como dentro de los países, y no está impulsado por factores potencialmente espurios como los cambios demográficos y el crecimiento. En otras palabras, el 1% más rico gana sobre todo por el aumento de los precios de los activos inmobiliarios y financieros.

Uno de los principales activos financieros nuevos para los ricos ha sido la aparición de las criptomonedas. Utilizando la conceptualización marxista del dinero, Juan Huato, del St Francis College, argumentó que los compradores de criptomonedas no estaban obteniendo un gran activo monetario descentralizado, sino que seguían dependiendo del Estado «del que imaginan haber escapado». Edemilson Parana, de la Universidad Federal de Ceará, consideró que el Bitcoin no podrá establecerse como alternativa al sistema monetario actual, ya que no cumple los requisitos elementales del dinero. A pesar de su declarada búsqueda de sustitución del dinero mundial, de estabilidad monetaria frente al supuestamente «inflacionista» dinero estatal y de «despolitización», descentralización y desconcentración del poder monetario, lo que se observa empíricamente es precisamente lo contrario: bajo volumen y rango de circulación, gran inestabilidad frente al dinero estatal, ineficiencia transaccional (económica, ecológica, etc.) y mayor concentración relativa del poder político y económico entre sus usuarios. En definitiva, el incumplimiento de las aspiraciones neoliberales radicales del Bitcoin demuestra que el intento de sus creadores y entusiastas de vaciar el dinero de su contenido social, es decir, de «neutralizarlo», en el capitalismo, es inviable.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...