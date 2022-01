ASSA 2022: primera parte: la corriente principal

the next recession

El fin de semana pasado se celebró la conferencia anual de la Asociación Americana de Economía (ASSA 2022). Este año fue una conferencia virtual, pero aún así hubo una miríada de presentaciones y sesiones en la mayor conferencia de economía académica del mundo, con muchos de los grandes éxitos de la economía dominante en los seminarios web.

Suelo dividir las sesiones de la conferencia en dos secciones: en primer lugar, las sesiones basadas en los paradigmas de la economía dominante, es decir, los modelos neoclásicos y marginalistas de equilibrio general; y en segundo lugar, las sesiones basadas en la economía heterodoxa radical (postkeynesianos, institucionalistas e incluso modelos marxistas). Las primeras sesiones son múltiples y muy concurridas; las segundas, normalmente a cargo de la Unión de Economía Política Radical (URPE) son pequeñas y poco concurridas. Pero, por supuesto, estas últimas suelen aportar la mayor riqueza a nuestra comprensión de la economía política.

Las sesiones principales de este año estuvieron naturalmente dominadas por lo que está ocurriendo y va a ocurrir con la economía estadounidense, la economía mundial y el Sur Global a medida que las economías se recuperan de la pandemia del COVID. Sorprendentemente, en una de las sesiones la ex economista jefe de la OCDE, Catherine Mann, se mostró decididamente pesimista sobre el futuro a largo plazo de la economía estadounidense. En su opinión, EE.UU. es una economía de baja inversión y baja productividad, con una gran desigualdad y con pocas perspectivas de convertirse en una economía más igualitaria y caracterizada por una mayor inversión, unos mercados laborales fuertes y una mejor productividad. «¿Y si el auge derivado de las decisiones políticas no cataliza una actividad sostenida del sector privado, se producirá una espiral de inflación? Si es así, las políticas tendrán que recortarse, lo que llevará a un colapso», advirtió.

Mann se preguntó cómo conseguir que aumente la inversión. Al parecer, en las encuestas, un mayor número de directores generales de las principales empresas esperan que continúe el bajo crecimiento económico anual del 1,5-2,0%, en lugar de las expectativas oficiales más optimistas de más del 4%. Y las previsiones de aumento de la inversión sólo llevarían los niveles de capex a los de 2019. Las empresas estadounidenses están atesorando hasta 3,17 billones de dólares en efectivo y se preparan para recomprar aún más sus propias acciones, mientras duplican las fusiones, en lugar de invertir productivamente. Un mayor número de fusiones reduciría la propia competencia necesaria para la innovación en las economías capitalistas. Así que Mann calculó que el crecimiento económico de EE.UU. durante el resto de la década de 2020 sería aún más bajo que en la década anterior (que he llamado la Larga Depresión).

En cambio, fue el economista de la izquierda liberal Joseph Stiglitz quien puso una nota de optimismo. Alabando el impulso que la Bidenonomía ha dado a la economía estadounidense, es decir, el gasto fiscal en infraestructuras, Stiglitz consideró que el periodo posterior a la COVID era un posible «punto de inflexión para que la economía estadounidense» saliera de su bache de bajo crecimiento anterior a la COVID. Stiglitz consideraba que había claros indicios de un cambio en la política económica del gobierno hacia una macrogestión keynesiana y también más medidas para reducir el enorme aumento de la desigualdad de la riqueza y la renta en los últimos 40 años. Sus pruebas de este optimista punto de inflexión eran escasas en comparación con la dura realidad de los datos presentados por Mann.

El neoclásico antikeynesiano John Taylor no tuvo tiempo para la visión optimista de Stiglitz sobre la Bidenomía, argumentando las limitaciones del gasto fiscal. Sus modelos econométricos, dijo Taylor, mostraban que el aumento del crecimiento económico después de la pandemia dependería más de las «políticas estructurales» -reducción de impuestos, regulación y liberalización de los mercados financieros y el comercio- que de las políticas keynesianas anticíclicas. De hecho, en otra sesión, en una línea similar, los economistas argumentaron que la capacidad de aumentar los déficits fiscales era limitada. La verdadera manera de evitar la espiral de la deuda del sector público a partir de los déficits presupuestarios permanentes era aumentar el crecimiento del PIB real, pero si éste se mantiene bajo, se necesitarán superávits presupuestarios, es decir, austeridad fiscal para estabilizar la deuda desbocada. Los austerianos estaban muy presentes en la ASSA de este año.

Por último, Larry Summers, ex secretario del Tesoro con Clinton y otro gurú keynesiano, resumió la confusión entre los principales economistas estadounidenses, al argumentar que si bien la Bidenomía con el aumento de los impulsos fiscales era «el experimento político más audaz de los últimos 40 años», «podría conducir a un crecimiento rápido, a la estanflación o a la recesión, cada uno con más o menos la misma probabilidad». Y como dijo Jason Furman, ex asesor económico de Barack Obama, en otra sesión, «es imposible calcular cuándo se producen las crisis, ya que podrían ser sólo una casualidad, como lo fue la COVID». Eso fue útil. Lo que nadie mencionó fue que el llamado impulso fiscal de Biden estaba cayendo de todos modos y se revertiría en pocos años. Así que el «audaz experimento» no era realmente tan audaz, mientras que las «medidas estructurales» más profundas no estaban en la agenda en absoluto.

El tema de actualidad para los principales macroeconomistas en la ASSA fue el aumento de la inflación. Con una tasa de inflación anual en EE.UU. de más del 6%, la más alta de los últimos 40 años, la cuestión que se debatió fue si la Reserva Federal de EE.UU. debería acelerar su política monetaria para apagar las llamas con subidas de los tipos de interés y/o reducciones de las compras de bonos durante 2022. Dependiendo de si estos economistas pensaban que el aumento de la inflación era el resultado de los cuellos de botella de la oferta a corto plazo o el resultado de una demanda excesiva por los bajos tipos de interés y el impulso fiscal, tomaron diferentes bandos sobre si la Fed debería acelerar el «endurecimiento» monetario o no.

El debate se prolongó en varias sesiones, pero lo interesante es que se acordó una cosa: que el aumento de la inflación no estaba causado por las subidas salariales. Los datos mostraban sólo modestas subidas salariales y, de hecho, menos que la inflación de los precios, por lo que los salarios reales estaban cayendo. Así que no es culpa de los trabajadores. Lo que preocupaba a la corriente dominante era que los trabajadores reaccionaran a las subidas de precios intentando compensarlas con huelgas, etc., para conseguir salarios más altos. Eso sería desastroso para la rentabilidad del capital y podría devolver a la economía estadounidense a la espiral salarios-precios de los años 70 que condujo a la «estanflación» y, finalmente, a fuertes aumentos del coste de los préstamos y a una enorme recesión. Así que tanto los keynesianos como los neoclásicos estaban de acuerdo en evitar subidas salariales «excesivas».

Pero, ¿funciona la política monetaria para controlar la «demanda agregada» y la inflación? La evidencia para impulsar el crecimiento en la Gran Depresión de los años 30 fue negativa, e incluso Keynes estuvo de acuerdo en ese momento. Y la evidencia de los últimos 30 años de desaceleración de la inflación por debajo de los objetivos de los bancos centrales sugiere que la flexibilización monetaria tuvo poco efecto entonces. Así que la idea de que una política monetaria más estricta controlará la inflación es muy dudosa. Sin embargo, algunos postkeynesianos parecen pensar que los tipos de interés del banco central pueden controlar los tipos de interés en toda la economía y así controlar la inflación.

Mientras que la corriente principal estaba dividida en cuanto a la probabilidad de que la economía estadounidense se recupere a un ritmo más rápido o simplemente se hunda de nuevo en la depresión de bajo crecimiento anterior a COVID, había bastante acuerdo en cuanto a las débiles perspectivas para el resto del mundo, especialmente en el Sur Global. Los déficits disminuirán, pero la deuda aumentará. La actual economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart, recordó a los asistentes en otra sesión que la depresión pandémica había sido realmente global, con el 90% de las naciones del mundo en depresión. Las cosas estaban mucho peor que en la Gran Recesión de 2008-9, especialmente para las economías emergentes e incluso para China e India, dos economías que evitaron una gran recesión entonces. De hecho, el 60% de las economías de bajos ingresos, las más pobres, se encuentran en «dificultades de endeudamiento», es decir, no pueden «servir» sus deudas.

En otra sesión sobre las economías emergentes tras la COVID, el destacado economista internacional Barry Eichengreen señaló que «la relativa escasez de quiebras bancarias y accidentes financieros habla de políticas macro y microprudenciales más sólidas que también servirán a los mercados emergentes en el futuro». Pero el endeudamiento ha aumentado fuertemente y se ha interrumpido la escolarización y la formación de capital humano. Así que «los cambios en las cadenas de suministro globales y un ritmo más rápido de automatización dificultarán el camino tradicional hacia mayores ingresos para muchos países de renta media». La economista Franziska Ohnsorge realizó un estudio sobre el impacto de las recesiones profundas en el crecimiento potencial. Las recesiones dejan un legado de menor crecimiento potencial cuatro o cinco años después de su inicio. Así que la «cicatrización» de las economías tiene un impacto duradero de las recesiones. Concluyó que la pandemia «agudizará la ya esperada desaceleración del crecimiento potencial durante la próxima década».

Pero, ¿qué pasa a más largo plazo con las economías avanzadas? ¿Pueden las principales economías capitalistas dar la vuelta a su baja tasa de crecimiento de la productividad y abrir una nueva era de vida? De nuevo, en una sesión sobre el futuro de la economía mundial, Catherin Mann lo dudó. Como dijo: «Mucha gente habla de ‘volver a la normalidad’ cuando la pandemia esté finalmente controlada. Tenemos que esperar que la economía mundial no vuelva a la ‘normalidad’ anterior a la pandemia. La productividad ha sido demasiado baja, la desigualdad demasiado alta, la globalización en retroceso y el cambio climático sin control». No esperaba muchos cambios.

De nuevo, en contraste, el izquierdista liberal Joseph Stiglitz se mostró más confiado en que la productividad podría aumentar gracias a la mejora de los acuerdos globales de cooperación (¡!). Y otros ponentes de la corriente principal argumentaron que la caída de la pandemia había «acelerado el desarrollo y la adopción de soluciones tecnológicas digitales en busca de la continuidad y la resistencia empresarial y económica». Así que «hay una posibilidad razonable de que la economía mundial post-pandémica experimente un aumento de la productividad y el crecimiento, incluso mientras se adentra en una transición energética en busca de la sostenibilidad». Mary Amiti calcula que los «efectos indirectos» de la productividad de las empresas multinacionales innovadoras pueden aumentar la productividad de las empresas más pequeñas del mismo sector en aproximadamente un 10% al cabo de cinco años.

Este optimismo no fue repetido por el principal economista que estudia el impacto en la productividad de las tecnologías digitales de IA. Daron Acemoglu consideró que la IA había tenido hasta ahora poco impacto en la mejora de la productividad de las economías. La difusión no se ha extendido de los sectores tecnológicos a otros sectores ni ha habido un aumento de los beneficios. Su respuesta fue que las empresas no deberían limitarse a obtener beneficios, sino que deberían aspirar a mejorar la producción. Parece que la gran historia de la innovación de COVID sigue siendo lo que el veterano economista neoclásico Robert Solow (que ahora tiene 97 años) dijo famosamente en 1987 sobre la era de la informática: «Veo innovación en todas partes, excepto en las estadísticas».

Hubo otros dos grandes temas en la sección principal de ASSA: el cambio climático y las emisiones de carbono, y China. La corriente principal aborda el calentamiento global y el cambio climático exclusivamente desde el aspecto del mercado, es decir, cuál debe ser el precio del carbono para abarcar los «costes sociales» de las emisiones de carbono. Los economistas que participaron en la sesión de la Sociedad de Análisis Beneficio-Coste debatieron las últimas estimaciones sobre los precios del mercado del carbono para mitigar las emisiones de carbono. Todos llegaron a la conclusión de que el precio del carbono seguía siendo demasiado bajo en los mercados de carbono existentes. Los precios debían ser de al menos 100 dólares por tonelada y esa estimación no ha dejado de aumentar desde que se hicieron tales estimaciones.

Las subvenciones a la energía renovable y a otras tecnologías de mitigación del carbono tampoco servirían, porque eran demasiado pequeñas y demasiado específicas. Un factor clave para acertar con el precio es la tasa de descuento utilizada para reflejar los costes actuales para el PIB de la fijación del precio de las emisiones de carbono en el futuro. Gernot Wagner, de la Universidad de Nueva York, demostró que la tasa de descuento era demasiado alta en la mayoría de los estudios (4%), lo que llevaba a una estimación del precio social de las emisiones de carbono demasiado baja. Se requería la mitad de esa tasa y quizá menos.

Y en cuanto a la regulación de la producción de combustibles fósiles, también era inadecuada, si es que no empeoraba las cosas. El economista estadounidense Ashley Langer consideró que «los mercados eléctricos regulados de Estados Unidos han hecho la transición del carbón al gas natural más lentamente que los mercados reestructurados». A largo plazo, «las empresas de servicios públicos deciden qué centrales retiran y en qué nuevas tecnologías invierten». Así que la regulación ralentizó la transición energética del carbón al gas natural».

En cuanto a China, todas las sesiones principales parecían estar diseñadas para mostrar a China como un país que fracasa económicamente y que lleva a cabo políticas económicas nefastas en el extranjero, especialmente con otros países más pobres. Panle Jia Barwick afirmó que si las autoridades chinas desregularan la entrada de las empresas en los mercados, la productividad aumentaría de forma generalizada, es decir, que una mayor libertad para las empresas capitalistas beneficiaría a la economía. Y Jun Pan consideró que las condiciones crediticias favorables a las empresas estatales por parte de los bancos del Estado significaban que las empresas no estatales estaban perdiendo su ventaja de siempre sobre las empresas estatales en cuanto a rentabilidad y eficiencia. Es de suponer que esto es una mala noticia.

Pero otro estudio de Zheng Michael Song demostró que las empresas privadas que colaboraban estrechamente con las empresas estatales habían aumentado la «producción agregada del sector privado entre un 1,5 y un 2% anual entre 2000 y 2019». Así que el sector estatal era un factor positivo esencial para el sector capitalista. En un plano más amplio, Meg Rithmire caracterizó a China como «capitalista de Estado», pero en un sentido especial, a saber, que ha surgido un modelo de «partido-estado» resurgente, «motivado por una lógica de supervivencia política», en lugar de las «conceptualizaciones familiares del capitalismo de Estado».

En lo que respecta a la política y la actividad exterior, China ha sido objeto de un duro golpe por parte de la corriente de análisis. Los préstamos y las salidas de IED de China hacia otros países, principalmente hacia el Sur global, han sido objeto de escrutinio en los últimos años. Carmen Reinhart señaló que las salidas no sólo se producen a través de las instituciones financieras estatales, sino que cada vez más el sector capitalista chino constituye el principal canal de salida de la inversión extranjera de cartera. Christoph Trebesch realizó un análisis sistemático de las condiciones legales de los préstamos exteriores de China a través de 100 contratos entre entidades estatales chinas y gobiernos prestatarios de 24 países en desarrollo de África, Asia, Europa del Este, América Latina y Oceanía, y los comparó con los de otros acreedores bilaterales, multilaterales y comerciales. Llegó a la conclusión de que los contratos mostraban a China «como un prestamista musculoso y comercialmente hábil con el mundo en desarrollo». ¿Puede ser esto malo?

Bueno, en otra sesión, los ponentes afirmaron que China ocultó la cantidad de deuda en la que se habían metido los prestatarios. Al parecer, el 50% de los préstamos de China a los países en desarrollo no se comunican al FMI ni al Banco Mundial. «Estas «deudas ocultas» distorsionan la vigilancia de las políticas, la valoración del riesgo y los análisis de sostenibilidad de la deuda». Pero, ¿ponen a los Estados de economías emergentes prestatarios en una «trampa de la deuda» más que el FMI y el Banco Mundial y otros prestamistas del sector privado del Norte Global? En realidad, las pruebas demuestran que el servicio de los préstamos de China es mucho más manejable que el del FMI. Lo que ocurre es que las economías emergentes son tan pobres y ya están muy endeudadas, que las dificultades de endeudamiento han aumentado considerablemente durante la COVID.

Mi próximo post cubrirá las sesiones de las presentaciones heterodoxas y radicales.

