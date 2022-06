Asesinato de comunero mapuche￼

Comunicado público Lof Manquepan Nahuelpan

Fachantu sábado 4 de junio 2022

En lof Hualapulli Liumalla, es asesinado a manos de un yanakona (Mauricio Briceño) nuestro lamguen Eloy Ulises Alarcón Manquepan yem quien defendía un territorio familiar que estaba bajo el título de Merced Hilario Manquepan de aprox 933 hectáreas, parte de las cuales estaban siendo usurpadas por Roberto Antonio Iturra Kusel, quien en complicidad con Mauricio Briceño habían comenzado a parcelar.

Bajo estas circunstancias es que nuestro lamguen Eloy (el que iba desarmado) se acerca a conversar con Briceño (en la calle), para informarse sobre la parcelación y destrucción de la mapu, bajo este contexto Mauricio Briceño dispara a quema ropa con su arma de fuego al Lamguen Eloy provocando su muerte, que además estaba acompañado de su madre y su esposa.

Nuestro Lof estaba en los preparativos para celebrar un nuevo wiñoltripantü, es por ello que era de real importancia conocer lo que estaba sucediendo en el mapu, para la buena realización de nuestra ceremonia conforme a nuestro mapuche moguen.

Estamos con dolor y rabia, pena en nuestros piwke, pero con el lonko siempre en alto, no nos dejaremos amedrentar por el winka y yanakonas que comenzaron a dañar la imagen de nuestro Lamguen Eloy Manquepan yem, quién fue a conversar desarmado, con Briceño ya que éste no es habitante del sector, si no, solo corredor de propiedades.

Por su lucha y la de pu peñi pu lamguen.

AMULEPE TAIÑ WEICHAN

