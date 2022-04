Argelia pide en Nueva York una reunión urgente del Comité de El Quds para la Protección de los Palestinos y Marruecos se opone.



Durante las deliberaciones del Grupo Árabe de Representantes Permanentes ante la ONU en Nueva York, para emitir una declaración condenando las recientes violaciones de las fuerzas de ocupación israelíes en Al-Quds Al-Sharif, el embajador de Argelia, Nadir Larbaoui, afirmó que la situación actualmente reinante en Palestina, en particular en Al-Quds Al-Sharif, se ha vuelto insostenible y, en consecuencia, la dramática situación ya no es compatible con las expresiones de cortesía dirigidas al Comité Al-Quds presidido por el Rey de Marruecos, creado bajo los auspicios de la Organización de Cooperación Islámica, y que no se ha reunido en los últimos veinte años, solo en dos ocasiones, la última de las cuales data de 2014.



Por lo tanto, el Embajador de Argelia subrayó que era más apropiado invitar a este Comité a reunirse, sin demora, y asumir plenamente la responsabilidad que se le ha encomendado, a saber, la defensa de los lugares sagrados en Al-Quds al-Sharif.



Tras intensas consultas con la Presidencia del Grupo Árabe y la parte palestina, se redactó un texto de compromiso que reflejaba todas las propuestas y posiciones y se sometió a la aprobación del Grupo.



Sin embargo, como era de esperar y fiel a su modus operandi y a sus intentos teatrales de evadir su responsabilidad real con respecto a los lugares santos en Al-Quds Al-Sharif, la delegación marroquí se opuso al texto de compromiso, privando así al Grupo Árabe de hablar con una voz sobre los últimos acontecimientos y condenar la violencia de las fuerzas de ocupación israelíes contra fieles inocentes en Al-Aqsa Al Mubarek.



Es bastante legítimo preguntarse sobre las verdaderas motivaciones de Marruecos. ¿La mera invitación del Comité Al-Quds a reunirse en defensa de Al-Quds Al-Sharif justificaría estas reacciones irresponsables?



El único propósito al que serviría un comportamiento tan vergonzoso es, obviamente, evitar que el Grupo Árabe emita una declaración condenando las prácticas y violaciones israelíes en Palestina, lo que no disguste al ocupante israelí.





