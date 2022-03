América Latina y el Caribe manifiestan amplia solidaridad con el pueblo saharaui ante la vergonzosa traición del gobierno de España

Encabezados por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, representantes de Asociaciones y movimientos de solidaridad con el pueblo saharaui, dirigent@s políticos, sociales y populares, de derechos humanos, parlamentarios, académicos, intelectuales, partidos y movimientos políticos y creadores culturales de América Latina y el Caribe expresaron en una declaración conjunta internacional un contundente respaldo a la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación rechazando la traición del gobierno español de Pedro Sánchez Castejón contra el pueblo saharaui.

Declaración Internacional



Solidaridad Latinoamericana y Caribeña con la autodeterminación del pueblo saharaui



Los pueblos, las organizaciones sociales y el movimiento popular de América Latina y el Caribe queremos manifestar la mayor y más amplia solidaridad con el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática ante la vergonzosa traición del gobierno de España y su presidente Pedro Sánchez contra la legítima causa del pueblo saharaui por la autodeterminación y la plena soberanía de su territorio.



El gobierno español y el Partido Socialista Obrero de España (PSOE) al apoyar la pretendida «autonomía marroquí» en el Sáhara Occidental apuntala en la práctica la anexión colonialista e ilegal de Marruecos validando así la actual ocupación militar del territorio que históricamente pertenece al pueblo saharaui. Esta decisión es la manifestación de una posición deplorable que atenta contra el derecho internacional y la autodeterminación, pues válida también las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en los territorios ocupados perpetrados por las fuerzas militares y agentes del Estado de Marruecos.



En el actual conflicto bélico que enfrenta al ejército de ocupación marroquí con el Ejército popular saharaui, desencadenado por el rompimiento del cese al fuego por parte de Marruecos en noviembre de 2020, la nueva postura del gobierno de Pedro Sánchez es también en la práctica un apoyo a la monarquía alauita en su guerra contra la República Árabe Saharaui Democrática, que hace a España cómplice y aval para la violación de la integridad territorial del Sáhara Occidental.



Lo anterior revela el discurso hipócrita y la doble práctica de la diplomacia española. Como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, por un lado, condena la incursión militar de Rusia en Ucrania con el argumento de que se trata de una agresión que viola la integridad territorial de ese país y por otro, respalda la anexión y ocupación ilegal del Sahara Occidental a través de su apoyo a la propuesta de la pretendida autonomía marroquí sobre el territorio que pertenece al pueblo saharaui



La nueva postura del gobierno español no está fundada en una decisión soberana pues violenta el derecho y la legalidad internacional que no reconoce soberanía alguna de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, lo que constituye un serio y grave retroceso no sólo respecto de su anterior posición de apoyo al proceso de descolonización y de autodeterminación, renunciando explícitamente a la responsabilidad de España como ex potencia colonialista en el proceso de descolonización pendiente del Sahara Occidental, tal como ha sido establecido en la histórica Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU que consagra el derecho a la autodeterminación de los países y pueblos bajo el colonialismo así como en numerosas resoluciones posteriores de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Africana.



La carta del presidente español dirigida al monarca marroquí constituye una nueva capitulación frente al chantaje de esa monarquía y es el equivalente a la rechazada postura impulsada por el ex presidente de EEUU, Donald Trump quien en diciembre de 2020 a través de su twitter reconoció de manera unilateral, arbitraria y sin fundamento ninguno la aspiración marroquí de soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental como condición y moneda de cambio para la «normalización» de relaciones entre Israel y Marruecos.



El gobierno español vuelve a demostrar que es un actor secundario y subordinado a las grandes potencias occidentales. Este es otro hecho en el que, actuando como furgón de cola de Estados Unidos y Francia con el objetivo de obtener indulgencias, se subordina de manera vergonzosa a una monarquía que también actúa como portaviones de la política imperial en el Magreb y en toda África, jugando a la desunión y división del continente. Sabemos que la visión neocolonial del Estado y el gobierno español es expresión de oscuros intereses medievales monárquicos que no tiene cabida en el siglo XXI, que son rechazados por toda los hombres y mujeres libres y pensantes del planeta, en primer lugar, por el propio pueblo español.



En la lucha actual del pueblo saharaui por su autodeterminación, descolonización e independencia, reconocemos los mismos principios emancipadores que inspiraron a nuestros libertadores en su lucha por emancipar a nuestros pueblos de esta misma monarquía colonial. Los conocemos porque los padecimos durante tres siglos de avasallaje, saqueo de nuestras riquezas y genocidio contra nuestros pueblos que se alzaron bajo la inspiración y la conducción de los libertadores Simón Bolívar, José de San Martín, Micaela Bastidas, Manuelita Sáez, José Artigas, Antonio José de Sucre, Bernardo O’Higgins y tant@s otr@s.



Nuestra propia historia de luchas conjuntas por la descolonización hasta obtener la independencia nos ha enseñado que toda visión progresista de integración y diálogo debe estar basada en la plena autodeterminación y soberanía de los pueblos.





Hacemos un llamado a los pueblos de España y del mundo a solidarizar con la justa lucha del pueblo saharaui conducido por el Frente Polisario en su derecho inalienable a la autodeterminación e independencia.



22 de marzo 2022



Firman:



Argentina



Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz



Gustavo Di Marzio, Diputado (MC) Provincia Buenos Argentina



Martin Sereno, Diputado por el Bloque Tierra Techo y Trabajo, Misiones. Argentina



Oscar Rotundo, Analista político y editor del equipo de Periodismo Internacional Alternativo PIA Global, Argentina



Nora Cortiñas. Madre de Plaza de Mayo L.F, Argentina



Iris Avellaneda. Presidenta Liga Argentina por los Derechos Humanos.



Nora Podestá. Coord. Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui, Argentina



Paola Gallo y Andrea Vlahusic. Copresidentas



Fernando Esteche, Doctor en Comunicación Social (UNLP), Profesor titular de Relaciones Internacionales (FPyCS – UNLP), Argentina



Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los pueblos, Argentina



Soledad Astudillo. Copresidenta Asamblea Permanente por los DD.HH.



Atilio Borón. Sociólogo. Politólogo. Escritor



Stella Calloni. Escritora y Periodista



Jorge Drkos, Argentina



Fernando Cardozo, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, Argentina



Eduardo Barcesat. Abogado Constitucionalista.



Luz Marina Mateo. Abogada, docente y periodista.



Victor Kot. Secretario del Partido Comunista Argentina



Jorge Alberto Kreyness. Secretario de RR.II. Partido Comunista, Argentina



Alejandro Rusconi. Secretario RR.II Movimiento Evita, Argentina



Norberto «Champa» Galiotti, Coord. General Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba



Adolfo «Fito» Aguirre RR.II. CTA Autónoma, Argentina



Tilda Rabi Presidenta Federación de Entidades Argentino Palestina



Jorge Elbaum, Sociólogo, Dr. en Ciencias Económicas, periodista, Argentina



Rafel Araya Masry, periodista analista internacional, Argentina



Adriana Fernández. Presidenta Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de los crímenes del franquismo



Adrián Lomlomdjiam. Unión Cultural Armenia, Argentina

Carlos Aznárez, director del periódico Resumen Latinoamericano, Argentina

María Torrellas, documentalista, Argentina

Roberto Perdía, abogado, dirigente social, Argentina

Norman Briski, actor, dramaturgo, Argentina



Pascual Manganiello, Agro Jorge Di Pascuale, Argentina

Vicente Zito Lema, poeta y escritor, Argentina



Comisión por la Memoria Verdad y Justicia de San Martin, Argentina



Asociación sobrevivientes familiares y compañerxs de Campo de Mayo, Argentina



Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, Argentina



Asociación para la Unidad de Nuestra América.







Bolivia



Ximena Flores Castro, Red Ciudadana Bolivia con el Sahara



Jean Paul Guevara, Bolivia



Brasil



Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por La Paz (CEBRAPAZ)



Asociación de Solidaridad por la Autodeterminación del Pueblo Saharaui. ASAARAUI, Brasil



Valter Pomar, integrante del Directorio Nacional del Partido de los Trabajadores, Brasil



Socorro Gomes, ex-diputada federal de Brasil, Presidenta del Consejo Mundial de la Paz (World Peace Council)



Iniciativa Comunista, Brasil



Unidad Comunista Brasilera, Brasil



Chile



Asociación Chilena de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática.



Daniel Jadue, Alcalde Municipalidad de Recoleta, Chile



Aucan Huilcaman, Organización Mapuche/Consejo de Todas las Tierras



Esteban Silva Cuadra, presidente Asociación Chilena de Amistad con la RASD.



Juan Andrés Lagos, Coordinador de Relaciones Políticas. Partido Comunista de Chile



Claudia Iriarte Rivas, Doctora en Derecho. Académica de la Universidad de Chile



Jaime Mulet, Diputado, Presidente del Partido Federación Regionalista Verde Social FRVS



Nicola Hadwa, Comité Chileno de Solidaridad con Palestina



Celso Calfullan. Director de Werken Rojo.



Hugo Gutiérrez, Convencional Constituyente, Chile



Roberto Ávila, abogado de DDHH



Pablo Sepúlveda Allende, Fundación Latinoamericana, Dr. Salvador Allende



Patricio Guzmán, editor Werken Rojo



Presbítero Eugenio Pizarro Poblete, Chile.



María Cecilia Bartholin, Anti Mafia 2000, Chile



Heriberto lira Lemus, Chile



Alonso Salinas, vicepresidente Juventud Izquierda Cristiana. Directivo de la Asociación Chilena de Amistad con la RASD.



Alisson Nicole Belén Layseca, secretaria cultura. Patrimonio y memoria, Izquierda Cristiana



Julio Guarda Andrade, Representante de la Juventud en la DN de la Izquierda Cristiana



Andrea Carolina Silva, secretaria de Niñez y adolescencia, Izquierda Cristiana



Sergio Aguilo Melo, Directivo de la Asociación Chilena de Amistad con la RASD Chile



Karla Díaz Martínez, Venezuela, abogada, Redh



Pablo Jofré Leal, periodista



Hugo Guzmán, periodista, Chile



Cecilia Toro Zepeda, dirigenta Nacional frente Socialista Popular, Chile



Carlos Moya Ureta, Dr. en Psicopedagogía, Chile.



Ximena de la Barra, Chile (España)



Omar Andrade, Chile



Claudio Rojas, Anti Mafia 2000, Chile



Hugo Farias Moya, Profesionales por el Socialismo, Chile



Eduardo Artés Brichetti ex candidato a la presidencia de Chile, Partido Unión Patriótica UPA



Pedro Abarca Castro, Chile



Rafael Urrejola Dittborn , periodista



Rodrigo Loyola, Vice presidente Agrupación de ex Presos Políticos, Chile



Pedro Saldaño, Dirección Nacional Movimiento del Socialismo Allendista de Chile



Roxana Guajardo V, dirigenta sindical trabajadores hospitalarios, Chile



Gregorio Mondaca C, Edu-Comunicador WerkenRojo.cl;



Ricardo Klapp SC, Centro Cultural de DDHH Salvador Allende Puente Alto



Francisco Villa, Cantautor, Chile



Ignacio Muñoz Crispí, MPL, Chile



Hugo Veloso, Chile



Jorge Araya, Chile



Eduardo Ignacio Morales Fernández. Dirigente social del partido Comunista. Chile



Carlos Casanueva, profesor chileno en Caracas, Dirigente del Movimiento Continental Bolivariano MCB, Chile



Blanca Odette López Ormazábal. Presidenta Agrupación Cultural Tarapacá, Iquique, Chile.



Centro de Formación Memoria y Futuro, Chile



Izquierda Libertaria, Chile



Izquierda Cristiana, Chile



Partido Igualdad, Chile



Movimiento del Socialismo Allendista, Chile



Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria)PC (AP)



Pensamientos y Praxis por Chile.



Unión de chilenos y chilenas en el exterior.



Colombia



Gloria Flórez, senadora electa, Colombia



Piedad Córdoba, senadora electa Colombia



Marcelo Caruso Azcárate, Coordinadora Socialista de Colombia



Alejandro Toro diputado electo, Colombia



Luis Alberto Albán Urbano, firmante del Acuerdo de Paz, representante a la Cámara, Colombia



Costa Rica



Comisión Nacional de Enlace – Costa Rica



Jorge Coronado M, Coordinación General



Ecuador



Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS)



Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM)



Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia (CPAZ)



Juan Meriguet Martínez, Ex Subsecretario de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana



El Salvador



Nidia Díaz, militante FMLN negociadora y firmante de los acuerdos de Paz, El Salvador



Sigfrido Reyes. Ex presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Exiliado político en México



Partido FMLN, El Salvador



Guatemala



Pablo Monsanto, Guatemala



Partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG-MAIZ







Honduras



Erick Romero, Asociación Hondureña de Amistad con la RASD.



Gilberto Ríos Mungia, Secretario de Formación Marxista-OPLN, Partido Libre



Rodolfo Cortés Calderón. Honduras



México



Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe Saharaui A.C (AMARAS)



Comunidad Utopix



Amigos por un Sahara Libre, México



Citlalli Hernández Mora, Secretaria General de MORENA, México



Martha García Alvarado, Sec retaria de Mexicanos en el Exterior Y política Internacional , CEN de MORENA, México



Xadeni Méndez, Partido MORENA, México



Olga Leticia Chávez Rojas, C Diputada Federal, coordinadora Temática de Relaciones Exteriores del Grupo Parlamentario de MORENA, México.



Pedro Gellert, México



Mary Carmen Larralde Hurtado, Secretaria de Acción para la Mujer, STUNAM, México



Adrián Pedrozo Castillo, Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo, STUNAM, México



Migrantes Latinos de California, Presidente Arnulfo Díaz Cortés, México



Rafael Trejo Moreno. México



Héctor Cruz, coordinadora nacional patria nueva, México



Olinka Villamar Estrada, México



María Rosa Márquez Cabrera, México.



Juan Francisco Flores Rodríguez, México



Francisco Rosas, Morena, Estado de México.



Héctor Manuel Díaz García, México



Ileana Jiménez Naranjo, Comisión Ejecutiva Nacional Partido del Trabajo, México



Julio Gerardo Padilla Sánchez, Movimiento Nacional Por la esperanza, Tecámac, México



Movimiento Nacional por la Esperanza, México.



Movimiento Poblano por la 4T, México



Jóvenes por la emergencia ante la emergencia nacional. México.



Movimiento de Jóvenes Estudiantes por la 4T. México



Comité 68 Pro Libertades Democráticas y la Sección 22 CNTE-SNTE Oaxaca- México



Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco, México



Comité de Madres y Padres de los 43 Estudiantes Desaparecidos de Ayotzinapa.



Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, México



Iglesias por la Paz, México



Panamá



Gloria Esther Castillo, Presidenta de la Asociación Panameña Solidaria con la Causa Saharaui, APASOCASA



Paraguay



Ricardo Canesse, parlamentario del MERCOSUR, Frente Guasú



Perú



Aida García Naranjo Morales, Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Perú



Sigrid Bazán, Congresista de la República, Perú



Alex Antonio Paredes Gonzales, Congresista de la República, Perú



Margot Palacios Huamán, Congresista de la República, Perú



Waldemar José Cerrón Rojas, Congresista de la República, Perú



Lorenzo Ccapa Helachoqque, Cusco, dirigente Confederación Campesina del Perú



Alberto Quintanilla Chacón, excongresista, Perú



Ana Muñoz Rueda, Perú



Luis Ramírez Castillo, Sub Secretario General del Partido Socialista, Perú



Rosa Rodríguez Pérez



Víctor Cárdenas, Miembros de la Comisión Política del Partido Socialista



Hugo Cabieses Cubas, RRII del Partido Socialista del Perú



Gladys Fernández Chira, asesora parlamentaria, Perú



Andrés Luna Vargas, ex senador del Perú



Leonel Falcón Guerra, Vocero político y Secretario Nacional de Relaciones Internacionales. Partido Humanista Peruano, Perú



Daniel Téran Guevara, Pacasmayo, La Libertad, Partido Perú Libre



Julio Cespedes Olortegui, Consultor nacional de la CUNAC, Perú



Puerto Rico



Julio Muriente Pérez, Co Presidente Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico



Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico



República Dominicana



José René Olivo (Tito Olivo), Encargado de Asuntos Internacionales de la APD



Uruguay



Carlos Alejandro, Secretario de RRII de Compromiso Frenteamplista 711, Uruguay



Lucia Gutiérrez Cassoti, responsable de RRII de Izquierda en Marcha, FA, Uruguay



Rony Corbo, PCU, Frente Amplio Uruguay



Raúl Sendic, ex vicepresidente de la República Oriental del Uruguay



Felipe Carballo, diputado Frente Amplio, Uruguay



Andrés Stagnaro, cantautor, Uruguay



Medio: resistencia.or.uy



Claudio Iturra, Uruguay



Joselo Olascuaga,Uruguay



Lois Artigas; Uruguay



República Bolivariana de Venezuela



Fundación Sáhara Libre-Venezuela



Cátedra Libre África de la Universidad Bolivariana de Venezuela



PCOA Coordinación de la Plataforma de la Clase Obrera Antiimperialista



Escuela de Formación de Cuadros Xoan Noya



Instituto Simón Bolívar, Venezuela



Jorge Arreaza, República Bolivariana de Venezuela



Sergio Rodríguez Gelfenstein, escritor, profesor universitario. Venezuela



Carmen Bohórquez, Filosofa e historiadora, Veezuela



Manuel Pérez Iturbe. Director Revista Diplomática. Venezuela



Julio Chávez, Diputado a la Asamblea Nacional, Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en los Estados de Monagas y Delta Amacuro de Venezuela.



Ilenia Medina, Diputada a la Asamblea Nacional PPT, Venezuela



Fernando Bossi, Portal Alba, Venezuela



William Gudiño, Red Nacional de Comuneras y Comuneros, Coordinadora Popular de Caracas, Venezuela



Brigada Venezolana de Solidaridad con el Pueblo saharaui



Mairin Gil, Venezuela



ASOVESSA, Asociación Venezolana de Solidaridad con el Sáhara



José López, Subsecretario de Asuntos Internacionales de AD, Venezuela.



Movimiento Afrovenezolano Juan Ramon Lugo



Articulación Regional Afrodescendiente de Las Américas y el Caribe ARAAC, secretaria ejecutiva. Jesús Chucho García



Diógenes Diaz, Movimiento Afrovenezolano Juan Ramon Lugo



Jorge Oscar Guzmán



Coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO



Coordinador del Movimiento Comunal Nacional Federico Britton, MOCONA FB



Michel Mujica, Venezuela



Oscar Feo, profesor Universidad de Carabobo



Oliver Rivas, Venezuela



Fernando Rivero, Venezuela



Movimiento Somos Venezuela



Cominidad Utopix



Alex Mena UNEARTE Venezuela



Idelfonso Finol, Coordinador del Centro Antiimperialista Simón Bolívar, Venezuela.



Orlando Herrera N, Fotógrafo, Venezuela



Elmer Mancilla, Venezuela



Karina Rivas, Fundación Colectivo Radiofónico, Petare, Venezuela



Juana Ramona Rodriguez Moreno, Venezuela



Carolina Martínez, Caracas, Venezuela



Jesús Antonio Delgado Mendoza, Venezuela

Isaliv Matheus S., Psicóloga. Presidenta del Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta, Caracas, Venezuela



Cristina González Quintana, Periodista, Venezuela



Adhesiones Internacionalistas



Oficina de Información ALBA Granada Norte de África



Geraldina Colotti, periodista y escritora, Italia



Marco Consolo, Italia



Luis Fernández, Magister en Relaciones Internacionales, España



Patricia Rodríguez Araque, Msc RII, España







En los próximos días se sumará una segunda lista de adhesiones.

