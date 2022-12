Alemania: La policía lleva a cabo redadas y arrestos por conspiración armada de extrema derecha

16 de diciembre de 2022 Steve Hollasky, Dresden, SoL (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT en Alemania)

“Peligro reconocido, peligro evitado” fue el mensaje previsto de las imágenes de la televisión y los periódicos alemanes de la semana pasada. En lo que probablemente fue la operación antiterrorista más grande en la historia de la República Federal de Alemania, el 7 de diciembre, 3.000 oficiales registraron 150 propiedades, confiscaron armas y arrestaron a 25 personas. Hasta el momento, hay 54 sospechosos bajo investigación. La acusación: los extremistas de derecha estaban planeando un golpe de Estado. Pero quedan preguntas.

Es cierto que fue una reunión ilustre la que se llevó esposada. Entre ellos se encontraba Heinrich XIII Prince Reuss, un noble comerciante de bienes raíces cuya familia se vio gravemente afectada por la Revolución de noviembre de 1918, pero que desempeñó un papel importante en Turingia hasta la Segunda Guerra Mundial. También entre el partido había una jueza que se sentó en el Bundestag, el parlamento alemán, para la alternativa populista de extrema derecha para Alemania (AfD) durante cuatro años y solo este año retomó su puesto en el Tribunal Regional de Berlín. También había un soldado del Comando de Fuerzas Especiales (KSK) de las fuerzas armadas, y un ex policía, un ex oficial del ejército y pequeños empresarios… uno podría continuar la lista largamente.

La revista “Der Spiegel” dijo, casi asombrada, que se trataba de mucha gente de la alta sociedad. Como si fuera algo nuevo que muchos extremistas de derecha provengan de la alta pequeña burguesía.

Manojo peligroso

En la superficie, los terroristas de derecha tenían pocos puntos de contacto, al principio: Heinrich XIII estaba enojado por el hecho de que sus esfuerzos después de 1990 para recuperar las tierras de sus antepasados expropiadas por la antigua RDA estalinista de Alemania Oriental no fueron muy exitoso. Por eso se unió al movimiento Reichsbürger (‘Ciudadanos del Reich’) que no reconoce a la República Federal como legítima y, en cambio, considera al Imperio alemán (el ‘Segundo Reich’) formado en 1871 como el verdadero estado alemán. Por lo tanto, Heinrich XIII envió cartas a los aldeanos de Bad Lobeda diciéndoles que le pidieran documentos que los identificaran como alemanes «reales». Esto no es una especie de broma histórica, muchos Reichsbürger recuerdan con cariño un régimen imperial autoritario con derechos de voto limitados y que encarcelaba a socialistas y sindicalistas.

La jueza Brigitte Malsack-Winkemann pronunció discursos racistas para la AfD en el Bundestag. En términos generales, ella también tiene solo algunos puntos de contacto con Rüdiger von Pescatore. En ese momento, comandaba el Batallón de paracaidistas 251. Estaba estacionado en Calw, en Baden-Württemberg, y luego formó la base para la creación del Comando de Fuerzas Especiales (KSK), la principal unidad de fuerzas especiales del ejército alemán.

Junto con otros, se encontraron en la finca de Enrique XIII en Turingia. También había un soldado activo de la KSK, un ex oficial de policía y empresarios de clase media. Es difícil delinear exactamente qué tan grande es el círculo. Las autoridades han encontrado unas 120 declaraciones de confidencialidad, hasta el momento. Los que firmaron aceptaron ser amenazados de muerte si hablaban en público sobre el círculo en torno a Heinrich XIII. Según las autoridades investigadoras, el grupo creció rápidamente.

El plan

Mirando la ideología de los conspiradores, se corre el riesgo de pensar que el grupo es tonto o una mala broma. Parece ser una composición ecléctica de todas las teorías de conspiración posibles. Sin embargo, esto no los hace inofensivos. La teoría puede sustraerse a cualquier consideración racional; esa siempre ha sido la naturaleza de las teorías de la conspiración. Pero precisamente ahí radica un peligro: el antisemitismo de los nazis también fue una teoría de la conspiración y legitimó el asesinato masivo de millones de judíos. Tobia R., el terrorista de derecha que asesinó a nueve personas en Hanau, en febrero de 2020, y recientemente volvió a hacerse un nombre con un intento de tomar un rehén en su prisión, creía, al igual que el círculo de conspiradores en torno a Heinrich XIII. – en toda la locura en torno a QAnon.

Los planes del grupo eran de largo alcance. No solo iban a asaltar el Bundestag y arrestar a los políticos, sino que a través de sus contactos locales también querían establecer 280 “compañías de seguridad nacional” para eliminar a los opositores políticos. Para este propósito, los cuarteles de la Bundeswehr (el ejército alemán) estaban siendo espiados.

Probablemente el grupo disponía de enormes recursos económicos: hasta el momento se han descubierto 400.000 euros en efectivo o en monedas de oro y plata. Además, se dice que en las taquillas hay otros seis millones de euros en forma de lingotes de oro.

Intentos de apaciguamiento

La KSK está bien encaminada para implementar las reformas solicitadas, a pesar de este último incidente de extrema derecha en una larga lista de tales incidentes, explicó Eva Högl, Comisionada de las Fuerzas Armadas del Bundestag. Sin embargo, no proporcionó una explicación concluyente de por qué una fuerza que ha estado repetidamente en las noticias por incidentes de extrema derecha en el pasado ahora está en el camino correcto cuando se descubre un nuevo incidente de este tipo. La Policía Federal Criminal se apresuró a anunciar que la situación siempre se ha mantenido bajo control.

Cuando la prensa le preguntó si el distanciamiento de la AfD de los ‘Ciudadanos del Reich’ debería tomarse en serio, dado que un ex miembro de la AfD en el Bundestag pertenecía al círculo de Heinrich XIII, la líder federal del partido, Alice Weidel, explicó con aire de suficiencia que su partido era el solo uno que tenía ‘ciudadano del Reich’ en la lista de miembros de una organización que figuraba como incompatible con unirse a AfD. Esto no impidió que varios miembros de AfD se unieran a Heinrich XIII.

Weidel calificó el intento de golpe de Estado como un «golpe de caminante», en alusión a la edad generalmente avanzada de los involucrados. Esto difícilmente puede ocultar la cercanía obvia de partes de la AfD a los ‘Ciudadanos del Reich’.

La edad de este grupo dice solo una parte de lo peligroso que podría ser. El alcance de tal amenaza no está determinado únicamente por la supuesta vitalidad del liderazgo, que es como se veía a sí mismo el círculo alrededor de Enrique XIII, sino por la brutalidad y determinación de sus seguidores.

Si uno considera que incluso la Oficina para la Protección de la Constitución asume que hay 21,000 ‘Ciudadanos del Reich’ en Alemania y que un buen diez por ciento de ellos están dispuestos a usar la violencia, todavía hay mucho para nosotros. Particularmente porque la red en Querdenker*innen («pensador lateral»: el movimiento contra las restricciones de Covid 19 que, en muchos casos, se vinculó con las fuerzas de extrema derecha) y otras están abiertas a la extrema derecha.

Preguntas sin respuesta

Hace una semana, el grupo fue desmantelado. Las preguntas sin respuesta se han ido acumulando desde entonces: ¿Por qué parecía que no solo la prensa sabía sobre la redada policial que se avecinaba? Maximlian Eger, uno de los ex oficiales del ejército que ahora se hizo pasar por conspirador, también parece haber estado al tanto de la acción policial de antemano. Su vecino, por ejemplo, anunció que la había contactado el día anterior a sus vacaciones y le informó de un operativo policial. Por lo tanto, la cuestión de las lagunas en los órganos de investigación es adecuada.

La conducta de la KSK también es más que cuestionable. Supuestamente, el soldado activo en las filas de la unidad que se había unido al círculo en torno a Heinrich XIII había sido observado durante mucho tiempo. Pero no se tomó ninguna medida contra él durante mucho tiempo. No fue hasta las investigaciones contra el grupo de Heinrich XIII que las autoridades también tomaron medidas contra este soldado del KSK.

¿El grupo ya tenía un arsenal de armas de fuego? Si es así, ¿dónde estaban las fuentes? ¿A dónde fueron a parar las armas que von Pescatore apartó en la década de 1990? ¿Hasta qué punto los partidarios y ayudantes estaban al tanto de los planes? ¿En qué fuerzas pretendía confiar el grupo de Heinrich XIII para construir las 280 compañías de seguridad nacional?

El movimiento obrero

El escándalo que rodea al grupo terrorista de derecha ‘Clandestina Nacionalsocialista’ (NSU), apenas ha sido investigado por las autoridades, a pesar de todas las promesas. Muchos archivos estatales relacionados con la NSU han desaparecido o fueron destruidos rápidamente después de que arrestaron a un miembro de la NSU, lo que plantea dudas sobre lo que se ha ocultado.

Si esto va a cambiar, los sindicatos y la izquierda deben tomar la investigación en sus propias manos. Se conocen las regiones donde estos conspiradores estaban activos. Allí deberían reunirse comités de sindicatos, grupos antifascistas, organizaciones de inmigrantes y refugiados. Las autoridades investigadoras podrían verse obligadas a abrir sus archivos con la ayuda de grandes campañas de estos grupos. La información tendría que ser evaluada y discutida. Y el público debe enterarse de todo esto. Además, las formaciones como la KSK deben disolverse de inmediato.

También debe quedar claro: la Bundeswehr (así como la policía) atrae a muchos extremistas de derecha. Es peligroso darles aún más armas en forma de medidas de rearme, como los cien mil millones de euros en fondos especiales. El paquete de rearme de cien mil millones de euros debe detenerse y el dinero gastado en atención, vivienda, educación y transporte público.

Cuanto más se desliza el capitalismo hacia la crisis, más probable es que estos casos ocurran con mayor frecuencia. Un movimiento obrero fuerte es la mejor protección contra los golpes de la derecha. En 1920, cuando las unidades de la Reichswehr y Freikorp (las entonces fuerzas militares alemanas oficiales y no oficiales) en Berlín intentaron un golpe contra la joven República de Weimar, la gran mayoría de los líderes oficiales de la Reichswehr declararon su ‘neutralidad’, en otras palabras, dejaron que ocurriera el golpe. . Fue una huelga general de trabajadores que no solo hizo fracasar el golpe de estado en solo tres días, sino que también lanzó un nuevo intento de revolución socialista. Pero el entonces gobierno reformista liderado por los socialdemócratas, habiendo sobrevivido al golpe, actuó para derribar la revolución socialista con la ayuda de los militares, las mismas fuerzas que no querían hacer nada contra el anterior golpe de la derecha. Sin embargo, el ejemplo permanece: los trabajadores detuvieron a los golpistas de extrema derecha.

La lucha contra la extrema derecha de todos los matices significa que la lucha por la defensa de los derechos democráticos está ligada a la lucha contra el capitalismo, por una democracia socialista, en la que colectiva y democráticamente determinemos cómo utilizar la riqueza que generamos entre todos.

