Alemania: cambio de tendencia

15 de julio de 2023 Sascha Staničić, Organización Socialista Solidaridad (CIT Alemania)

Imagen: Bajo presión… el canciller alemán, Olaf Scholz

Un año y medio después del “punto de inflexión” proclamado por el canciller alemán Scholz, no pasa un día sin informes de disputas dentro de la coalición “semáforo” que gobierna Alemania, la populista de derecha AfD (Alternativa para Alemania) está experimentando un aumento en las encuestas de opinión, la economía alemana está sumida en una recesión llamada «técnica» y la polarización social y política en el país está progresando. Si bien la primera mitad de este año vio la mayor ola de «huelgas de advertencia» en décadas, en el contexto de una inflación persistentemente alta, y más de cien mil trabajadores se unieron a los sindicatos, este aumento en la lucha de clases no ha llevado a un cambio claro en debates públicos sobre cuestiones sociales y de clase. Esto también es responsabilidad del Partido de Izquierda, DIE LINKE, que continúa como una tragedia y se ha mostrado incapaz de recoger la pelota de la ola huelguística y utilizarla para llevar los problemas de clase al plano político.

Los desarrollos económicos, sociales y políticos en Alemania se están produciendo en el contexto de los procesos de crisis global. Académicos y comentaristas están llenos de creatividad para encontrar términos para estas crisis: policrisis, crisis múltiple, ‘permacrisis’… Como sea que lo llames, el sistema capitalista se encuentra ahora en un estado permanente de crisis que afecta a todas las áreas de la sociedad: la economía, la medio ambiente, la situación social de la población mundial, la salud de la humanidad, las instituciones políticas del sistema y, lamentablemente, también las fuerzas políticas de izquierda.

¿Qué significa esto en términos concretos en el cuarto país más rico del mundo? Incrementos de precios permanentemente altos, cuatro millones de trabajadores en empleos precarios, 2,9 millones de niños y jóvenes en riesgo o afectados por la pobreza, se ha duplicado el número de usuarios de alimentos donados en los bancos de alimentos (mientras que las donaciones se han reducido a la mitad), edificios escolares deteriorados, una cuarta parte de los alumnos de cuarto grado no saben leer ni escribir lo suficientemente bien, hay una gran escasez de maestros, educadores, enfermeras, consultorios médicos y mucho más. Da la sensación de que ningún tren llega a tiempo (si es que lo hacen), los problemas de salud mental están en su punto más alto, los fenómenos meteorológicos extremos van en aumento. La lista podría continuar…

Los problemas y la miseria de unos son el lujo de otros. Según Bertolt Brecht: “si yo no fuera pobre, tú no serías rico”.

La riqueza privada en la República Federal de Alemania ha seguido aumentando desde el comienzo de la pandemia, las ganancias corporativas han aumentado enormemente desde la pandemia.



Recesión e inflación

Karl Marx, en sus estudios sobre la economía capitalista, señaló que existe un ciclo recurrente de auge y crisis. Sin embargo, mientras que la tendencia en la fase inicial del capitalismo y (debido a una situación mundial especial) en las dos décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue ascendente (booms fuertes y más largos, crisis más pequeñas), esto ha cambiado. Desde la crisis económica mundial de principios de la década de 1970, las crisis se han profundizado y con la Gran Recesión de 2007/08, el mundo ha entrado en una nueva fase dramática en la que los procesos de crisis social y las contradicciones están llegando a un punto crítico enorme.

La pandemia agudizó una crisis económica que ya estaba en camino. En Alemania, la producción económica se derrumbó en un cinco por ciento en 2020. La guerra de Ucrania exacerbó la inflación que también se había desarrollado antes. El resultado es el peor de todos los mundos: alta inflación con estancamiento económico simultáneo o incluso disminución de la producción económica. Los remedios clásicos de la burguesía para un problema conducen al otro: las tasas de interés más altas para combatir la inflación son un programa recesivo. La política monetaria laxa hace subir la inflación. En consecuencia, los círculos capitalistas dominantes no están de acuerdo sobre cómo hacer frente a esta situación y, al mismo tiempo, la explotan descaradamente. Según los cálculos del Instituto Hans Böckler, un organismo de investigación sindical, las ganancias corporativas son un factor determinante de los precios y representan el cincuenta por ciento de la inflación. Sin embargo, a la clase obrera se le dice que se avecina una espiral de precios y salarios y que no deberían exigir salarios altos. En realidad, las ganancias corporativas están impulsando la inflación aún más de lo que ya es.

Un gran número de economistas esperan una recesión mundial este año. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que se sentirá como una recesión para muchos países, incluso si no lo es formalmente. En Alemania, la recesión actual, la disminución de la producción económica en los últimos dos trimestres, todavía no se siente como a lo que uno está acostumbrado en las crisis económicas, aunque ha habido un aumento del 48 por ciento en las insolvencias en comparación con 2022. Esto no es al menos por el hecho de que debido a la escasez de mano de obra cualificada, el desempleo no está aumentando, aunque esto no debe ocultar que todavía hay oficialmente 2,6 millones de parados. La escasez de trabajadores calificados ha aumentado en un 25 por ciento en el último año. No obstante, una crisis económica, especialmente si se convierte en una profunda recesión económica, también destruirá puestos de trabajo y provocará el cierre de empresas. Es solo que a quienes pierden sus trabajos les puede resultar más fácil encontrar un nuevo trabajo, aunque a menudo en peores condiciones. Pero incluso esta recesión, en combinación con las políticas pro-capitalistas de quienes están en el poder a nivel federal, estatal y local, tendrá consecuencias de largo alcance. Los recortes recientemente anunciados y ahora discutidos en el presupuesto nacional del próximo año son un presagio de esto.

No se puede predecir exactamente cómo se desarrollará la economía. Pero las señales apuntan a una crisis mundial en vista de la recesión en China, la recesión en la Eurozona, la alta deuda y la inflación. Esto significará que el “cambio económico” que pide Christian Lindner equivale a amenazar con un gran ataque a los derechos y logros de la clase trabajadora.

Huelgas y sindicatos

Esta clase obrera ha hecho una aparición impresionante en 2023 y ha desmentido a todos los que afirman que es una reliquia del pasado. Cientos de miles han participado en huelgas de advertencia en correos, servicios públicos, ferrocarriles, comercio minorista, confitería, servicios de entrega y otros. Las pérdidas de salarios reales en los últimos años, la alta inflación y el aumento de la confianza en sí mismos debido a la escasez de mano de obra llevaron a que se hicieran demandas relativamente altas y una voluntad de lucha muy grande. Más de 100.000 trabajadores se afiliaron a ver.di (sindicato público y de servicios). Quedó claro lo que los socialistas siempre han dicho: los sindicatos pueden ganar miembros cuando luchan. Esto demuestra que la tendencia de pérdida de afiliación y disminución de la cobertura de la negociación colectiva puede detenerse y revertirse.

De hecho, también ha habido cambios estructurales positivos en algunos sindicatos, en parte impulsados ​​por los trabajadores desde abajo, y en parte debido al hecho de que incluso partes de la burocracia sindical tienen que reconocer que tienen que involucrar más a sus miembros en las discusiones y decisiones. -haciendo si no quieren perderlos.

En Berlín, por ejemplo, se han dado pasos importantes hacia la democratización y la vinculación de diferentes lugares de trabajo a través de la experiencia del movimiento hospitalario. Hubo asambleas conjuntas de delegados de huelga de los hospitales, el departamento de saneamiento de Berlín, las obras hidráulicas y otras empresas y manifestaciones conjuntas de huelga. También en el sindicato ferroviario EVG ha habido más espacios de discusión y más participación, especialmente de activistas y funcionarios. Sin embargo, este no es un fenómeno uniforme y estos cambios son muy limitados. Por ejemplo, hay informes de Stuttgart de que hubo menos reuniones de huelga que en el pasado, lo que también está relacionado con los cambios de personal en la dirección local de ver.di.

Las huelgas de advertencia tuvieron una alta participación y por primera vez hubo una jornada de huelga conjunta de trabajadores federales, municipales y ferroviarios coordinada por ver.di y EVG. Esta huelga, calificada en los medios de comunicación como una “megahuelga”, marcó una nueva cualidad, que lamentablemente no fue aprovechada por las direcciones sindicales para organizar grandes manifestaciones conjuntas, en las que los trabajadores hubieran podido sentir realmente su enorme fuerza. Por primera vez, también hubo un día de huelga conjunta de ‘Fridays For Future’ y los trabajadores del transporte público, lo que marca un paso importante en ambos lados: una politización de la lucha por la negociación colectiva y un giro de partes del movimiento ambiental hacia La clase obrera y la cuestión social. Esto muestra lo que hubiera sido posible si la dirección sindical hubiera vinculado las diferentes luchas de negociación colectiva y las hubiera convertido en un movimiento sociopolítico para la redistribución de la riqueza, la protección del clima y también una mejor atención médica, equipamiento para las instituciones educativas, etc.

La ola de huelgas de advertencia despertó el entusiasmo y las grandes expectativas de muchos trabajadores, que luego se sintieron amargamente decepcionados. Una vez más, los acuerdos se negociaron sin utilizar los medios de una huelga indefinida, y una vez más la burocracia sindical utilizó métodos de arriba hacia abajo para lograr un acuerdo por sus malos compromisos.

En la oficina de correos, a pesar de una abrumadora mayoría a favor de la huelga en la boleta electoral, no se convocó ninguna huelga, pero se acordó un compromiso, contra cuyo contenido los líderes sindicales habían estado protestando solo unos días antes. Un resultado igualmente inadecuado se adoptó en el sector público, donde el impulso de la huelga se estancó por el arbitraje. En ambos casos, hubo una votación de los miembros o una consulta sobre los resultados, que logró las mayorías correspondientes, pero en el período previo a esto no se organizó una discusión amplia en la que se pudieran presentar los argumentos a favor y en contra del compromiso, sino que se el liderazgo hizo propaganda unilateral para el resultado de la negociación. Ya no había oportunidad para un debate abierto en las conferencias de zoom de los delegados del lugar de trabajo. Al momento de escribir, algo similar sucede en el sindicato ferroviario EVG, que suspendió la celebración de una boleta de huelga que ya había sido anunciada, y sin necesidad accedió a un procedimiento de arbitraje que incluye la prohibición de la huelga y ha roto la huelga. dinámica.

Esto demuestra que, a pesar de todos los avances positivos, los sindicatos siguen bajo el control de los aparatos burocráticos y se necesita con urgencia una renovación democrática. Para lograr tal renovación, los activistas deben trabajar en red y construir una corriente de lucha de clases organizada que pueda emprender la lucha para cambiar la situación de la mayoría en las juntas ejecutivas. Es un desarrollo positivo, y probablemente el más importante, que las nuevas iniciativas en esa dirección se hayan desarrollado dentro de ver.di.

Un primer ciclo de huelgas ha llegado a su fin y, aunque nominalmente más alto que en el pasado, no ha evitado pérdidas de salarios reales para la mayoría de los trabajadores ante la inflación. La responsabilidad de esto recae en los dirigentes sindicales que no estaban dispuestos a recurrir a los medios de una huelga indefinida.

Pero en otoño se abrirán las ruedas de negociación colectiva del sindicato de maquinistas GDL, los empleados públicos estatales y en 2024 se abrirá la rueda de negociación colectiva para el transporte de cercanías. Este último será de especial importancia, porque ver.di y partes del movimiento ecologista quieren liderar esta ronda de negociación colectiva como una lucha política por la protección del clima con la campaña conjunta “Conducimos juntos”.

En este contexto, la dirección del GDL (sindicato de maquinistas) ha anunciado la fundación de una cooperativa de servicios de personal llamada “Fairtrain” y ha pedido a sus miembros maquinistas de Deutsche Bahn (empresa ferroviaria estatal) que renuncien y se cambien a esta. agencia de trabajo temporal. En su confianza ilimitada en la economía de mercado, la dirección de GDL espera (también en el contexto de la escasez de personal) ganar tal poder de mercado con esta cooperativa que puedan imponer salarios y condiciones laborales a Deutsche Bahn. Esto puede ser teóricamente posible en este momento, pero en la práctica es difícil imaginar que un número suficiente de maquinistas cambiará sus trabajos permanentes por esta aventura. Sin embargo, sobre todo, la GDL se suprime como sindicato y reemplaza la lucha contra la competencia dentro de la clase obrera por la competencia en el mercado capitalista como empresa cooperativa proveedora de mano de obra. En un capitalismo en crisis, esto significa que tarde o temprano la crisis golpearía también al “Fairtrain”, aunque tuviera un comienzo exitoso. Los miembros de Fairtrain se enfrentarían entonces al dilema de recortar sus propios salarios y condiciones de trabajo, recortar puestos de trabajo o declararse en huelga contra ellos mismos. Además, en vista de la actitud escandalosa e insolidaria de la dirección de GDL hacia las huelgas de advertencia de EVG, es de temer que “Fairtrain” también pueda utilizar a sus empleados como rompehuelgas. Eso sería exactamente el camino equivocado. El camino correcto sería, como exige la “Bahnvernetzung” (Red de Ferrocarriles), una asociación de miembros críticos de EVG y GDL, superar la división entre los dos sindicatos en una lucha conjunta.

Gobierno de coalición ‘semáforo’ inestable

Las huelgas han expresado la enorme polarización que existe entre las clases sociales. También, aunque la dirección sindical quería evitarlo, aumentaron masivamente la presión sobre el gobierno del “semáforo” y contribuyeron, aunque no directamente visible, a la crisis de la coalición. La tragedia de la situación actual, sin embargo, es que la ola de huelgas de advertencia no se expresa directamente a nivel político porque los líderes sindicales no lo quieren y porque DIE LINKE se ha mostrado incapaz de montar una campaña de apoyo eficaz para las huelgas y desplazando el debate público hacia cuestiones sociales y de clase. En cambio, ha llevado su preocupación por sí mismo a los extremos. El resultado es que a nivel político, en forma de debates públicos y encuestas electorales, la CDU/CSU y especialmente la AfD se están beneficiando de la crisis de la coalición del semáforo.

Si hoy se celebraran elecciones nacionales, Scholz, Habeck y Lindner (los principales ministros de la coalición) serían destituidos por votación. Los Verdes ahora, después de que disminuyó su aumento temporal en las encuestas, podrían mantener su resultado de 2021, mientras que el SPD y el FDP perderían. Después de menos de dos años en el cargo, no queda nada de la tan anunciada “coalición progresista”. Los comentaristas hablan de una “coexistencia” en lugar de una “unión”. El FDP liberal, en particular, está asumiendo cada vez más el papel de una oposición fundamentalista-neoliberal dentro del gobierno y ha sido capaz de afirmarse en temas importantes.

El primer borrador de la llamada ley de calefacción ya era insuficiente en términos de política climática y habría repercutido los costos en la masa de la población. El borrador ahora aprobado por el gabinete es peor en muchos puntos. También se han realizado cambios en la ley climática, lo que no será menos importante para ayudar al Ministro de Transporte de FDP, Wissing, a implementar sus programas de construcción de carreteras. Sin embargo, sobre todo, el líder del FDP y ministro de Finanzas, Lindner, ha presentado un proyecto de presupuesto para 2024 que será el primer recorte presupuestario en años. Él y el canciller Scholz hablan de un retorno a la “normalidad presupuestaria”, es decir: cumplimiento del “freno de la deuda” constitucional, consolidación presupuestaria mediante recortes.

La falta de financiación de las inversiones públicas necesarias no queda clara por la suma de aproximadamente 14 000 millones de euros en recortes, sino por el solo hecho de que los ministerios individuales habían declarado necesidades muchas veces mayores. Pero en cambio, se están haciendo recortes, a excepción, entre otros, de los militares, que ya recibieron su fondo especial de rearme de 100.000 millones el año pasado. En el capitalismo, los tanques son más importantes que los niños y la educación. Y así, el subsidio infantil básico se reduce a dos mil millones míseros, se cancelan los fondos para Bafög (beneficio para estudiantes) y se recorta el subsidio parental (aunque solo sea para personas con mayores ingresos con un ingreso anual de 150,000 euros o más). Pero este recorte presupuestario muestra la dirección en la que deben ir las cosas. La CDU pide el fin de la jubilación a los 63 años (que de todos modos solo existe para los trabajadores que han trabajado 45 años de forma ininterrumpida) y un autoproclamado experto tras otro hace propuestas creativas para cubrir el déficit de los fondos de seguro de salud obligatorios: sacar al dentista visitas del catálogo de beneficios en conjunto e introducir copagos de hasta 1400 euros para visitas médicas. Y Karl Lauterbach (ministro nacional de salud) está implementando su reforma hospitalaria, que no conducirá a una menor orientación a las ganancias, sino al cierre de hospitales.

Todo esto muestra hacia dónde debe ir la dirección y esto se verá acelerado por las crisis económicas. Si la coalición del “semáforo” durará incluso hasta el final del período legislativo está abierto y si un gobierno liderado por la CDU/CSU también impulsaría esa dirección antiobrera.



AfD en alza

Si bien los temas sociales y económicos han tenido el impacto más negativo en la vida de las personas en el último año, y aunque ha habido huelgas masivas por aumentos salariales, esto no se expresa a nivel político en un fortalecimiento de las fuerzas de izquierda. A diferencia, por ejemplo, de Austria, donde tanto el Partido Comunista ha logrado importantes éxitos electorales como ha habido un notable giro a la izquierda en el Partido Socialdemócrata de Austria, con la elección de Andreas Babler como líder del partido. Allí esto ha desplazado mucho el debate público hacia temas de política social y de clase: hacia temas como el impuesto a la riqueza, reducción de jornada, etc., y también un debate sobre los pros y los contras del marxismo, porque Babler es atacado por los medios burgueses como un supuesto marxista. Esto es diferente en Alemania. Aquí, incluso el aspecto sociopolítico del acalorado debate ha sido ocupado por la derecha, porque CDU/CSU y AfD atacan populistamente la política climática del gobierno como antisocial y alimentan así el sentimiento justificado en gran parte de la clase trabajadora de que especialmente los Verdes quieren que la masa de la población pague por las medidas de protección del clima. E incluso aparte de eso, las fuerzas derechistas y conservadoras a veces consiguen ambientar otros temas, como el debate de género o la afluencia de refugiados. Esto equivale a una gran desviación de los problemas sociales reales y de quienes los causan.

Este es el contexto en el que la AfD se está disparando actualmente en las encuestas de opinión y ha podido ganar su primer consejo de distrito y escaños de alcalde elegidos directamente en el este de Alemania. Si hubiera habido un fuerte partido socialista de trabajadores en los últimos años que defendiera los intereses de clase de los asalariados y luchara por ellos, esto podría haberse evitado. Sin embargo, la AfD puede convertirse en la única beneficiaria del descontento y el descontento con los partidos establecidos. Puede basarse en sentimientos nacionalistas y antiinmigración que han sido alimentados durante muchos años por otros partidos y medios pro-capitalistas, y puede explotar el hecho de que muchas personas no ven la forma de luchar con éxito contra “los de arriba”. Pero solo el 32 por ciento de los votantes de AfD dicen que votan por el partido por convicción; un número creciente de votantes ni siquiera acude a las urnas y no acepta la oferta racista de la AfD (encuestas de hace unos años mostraban que los propios no votantes están por encima de la media en la izquierda). Y no hay que olvidar que 8,7 millones de personas, la mayoría de ellos de la clase trabajadora, no pueden votar en absoluto porque no tienen pasaporte alemán. Esto no es un claro. El éxito de la AfD es un gran peligro. Gran parte de su electorado comparte sus posiciones básicas nacionalistas y antiinmigrantes. Puede cambiar los estados de ánimo sociales, los debates y también la política predominante hacia la derecha si no se detiene. Pero sus éxitos electorales no son sólidos y el éxito de la AfD es reversible.

Sin embargo, esto no será con los medios de los partidos establecidos o incluso los protagonistas de LINKE. La elección del alcalde del distrito de AfD en Sonneberg ha demostrado que presentar candidatos unidos de todos los demás partidos contra AfD no lo detendrá. Esto confirma la narrativa de AfD de que es la única oposición social al establecimiento. El hecho de que en sí mismo provenga del establecimiento, y en gran medida de Alemania Occidental, solo debe mencionarse de pasada. Es fatal para DIE LINKE que se meta en la cama con los partidos pro-capitalistas establecidos a través de la participación del gobierno, acuerdos parlamentarios con la CDU en Turingia y apoyo a candidatos de la CDU como en Sonneberg. La conclusión es que esto debilita a DIE LINKE y fortalece a la AfD.

Sin embargo, los izquierdistas no deberían sacar conclusiones sobre el estado de ánimo y la conciencia dentro de la clase trabajadora solo a partir de estas encuestas. Los millones de miles que participaron en las huelgas tuvieron importantes experiencias de acción colectiva y solidaria que formaron su conciencia. Podemos suponer que bajo la superficie hay un estado de ánimo, al menos entre partes sustanciales de la clase, que no encuentra expresión en este momento. También hay indicios de que la actitud de rechazo hacia los refugiados hoy (todavía) tiene un carácter racista menos agresivo que en la década de 1990 y después de la alta inmigración de refugiados en 2015. En Greifswald, por ejemplo, los opositores a un contenedor de alojamiento para refugiados tuvieron que liderar su campaña en contra con el lema “Por un alojamiento humano”, entre otros. Sin embargo, el número de ataques racistas ha vuelto a aumentar en los últimos años y las tendencias hacia la división aumentarán si los sindicatos y las fuerzas de izquierda no contrarrestan esto con una alternativa militante que pueda unir a la clase trabajadora.

DIE LINKE

El hecho de que esta situación sea así no es responsabilidad menor de los diversos líderes de las diferentes corrientes de DIE LINKE (el partido de Izquierda), sino sobre todo de los principales miembros del partido en los grupos parlamentarios y cargos ministeriales y, por supuesto, de Sahra Wagenknecht y sus seguidores. La brecha entre su campamento y el resto del grupo ya no se puede reparar. La decisión unánime de la ejecutiva del partido, que le pedía que renunciara a su escaño en el Bundestag, parece haber roto finalmente el mantel, que ya estaba dañado por todos lados. En realidad, todo habla a favor de que Wagenknecht lance un nuevo partido para las elecciones europeas de 2024, especialmente el hecho de que dicho partido tendría un potencial de votantes considerable. Pero parece tener problemas para encontrar el personal necesario. E incluso entre algunos de sus seguidores, que provienen de la Izquierda Socialista, una corriente dentro de DIE LINKE, parece haber discusiones sobre hasta qué punto se puede apoyar políticamente a Wagenknecht en vista de su curso nacional-conservador y anti-inmigración. Si no es posible crear una estructura organizativa lo suficientemente fuerte, existiría el peligro de que tal partido – similar a lo que sucedió con el proyecto «Aufstehen» (una organización llamada «levántate» lanzada por Wagenknecht hace algunos años) – podría aterrizaje forzoso después de un vuelo inicial.

Si surge un partido de Wagenknecht, probablemente sería el fin parlamentario de DIE LINKE a nivel federal y en Alemania Occidental. En las encuestas de opinión para las elecciones estatales de Baviera y Hesse, que tienen lugar en otoño, el partido está lejos del cinco por ciento y saldría volando del parlamento estatal de Hesse. Pero lo peor es que gran parte de la izquierda de LINKE ha entrado en un bloque sin principios con partes de la derecha dentro de DIE LINKE en la lucha contra Wagenknecht y por la supervivencia política. En consecuencia, esto significa que se fortalecen aquellos en el partido que han hecho las paces con el capitalismo y cuentan con la participación del gobierno con el SPD y los Verdes. Los intentos de estos círculos de lanzar un nuevo programa del partido son evidencia de su confianza en sí mismos. Este desarrollo se reforzaría después de una escisión del campo de Wagenknecht. Las esperanzas de que después de tal ruptura pueda haber una mayor afluencia del movimiento ambientalista u otros movimientos sociales ciertamente tienen una base en los debates que se están llevando a cabo actualmente en partes del movimiento ambientalista. Sin embargo, no se puede suponer que esto signifique un cambio cualitativo para el partido. Esto probablemente solo pueda ocurrir si una ola más grande de luchas de clases hace que DIE LINKE sea reconocible como el único partido que está al lado de estas luchas. Esto no se puede descartar, pero también es muy poco probable a la luz de la experiencia de este año.

Tras los meses de huelgas de la primera mitad del año, ahora se presenta una situación algo más complicada para los izquierdistas. Es importante darse cuenta de que esto puede volver a cambiar rápidamente dada la enorme inestabilidad e insatisfacción con el gobierno. Sin embargo, esta situación también parece tener un efecto paralizante en algunos de la izquierda en este momento. Esto puede explicar por qué no ha habido grandes protestas contra la maniobra Air Defender o la reforma de la ley de asilo de la UE, por ejemplo. También hay un alto grado de preocupación por uno mismo no sólo en el Partido de Izquierda. Probablemente la organización activista de izquierda más grande después de DIE LINKE, la Izquierda Intervencionista (IL), está en crisis y ha tenido renuncias. El trasfondo aquí no es menos importante que las consecuencias de la orientación político-identitaria de tales organizaciones. Hace dos años, Deutsche Wohnen enteignen (Expropiación de Vivienda Alemana) impulsó con éxito un referéndum en Berlín para la expropiación de las grandes empresas inmobiliarias y ahora logró el inesperado éxito legal que incluso la comisión de expertos nombrada por el Senado de Berlín dio luz verde para expropiación. Sin embargo, la campaña ha perdido por completo la amplitud y el esplendor de sus primeros días, porque la IL y otras fuerzas orientadas hacia las políticas de identidad han prevalecido en ella, empujando a otras fuerzas a los márgenes o fuera de la campaña.

Todo esto y el desarrollo de DIE LINKE son una indicación de la importancia de no solo hacer avanzar la lucha de clases, sino también luchar por el análisis y los métodos socialistas dentro de la izquierda y el movimiento obrero y propagar la necesidad de formar un partido obrero socialista. y dar pasos en esta dirección cuando surja la oportunidad. Y sobre todo, hacer una oferta socialista seria a los muchos trabajadores y jóvenes que buscan una alternativa al capitalismo. Esto es lo que en Sol vemos como nuestra tarea más importante en este momento e invitamos a todos a unirse.

Sascha Staničić es portavoz nacional de la Organización Socialista Solidaridad (Sol) y editor responsable de “sozialismus heute”.

Notas:

AfD: Alternativa para Alemania, Partido político de extrema derecha (NDT)

