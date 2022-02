AHORA COMIENZA LA VERDADERA BATALLA DE COBRE

Por Jorge Lavandero

Se ha aprobado la primera de 3 iniciativas sobre la nacionalización del cobre del litio y del oro, junto al resto de los recursos naturales, las tres iniciativas son similares y ha juntado más de 53 mil firmas, fue un trabajo arduo, pero al fin exitoso, pero ahora comienza la verdadera batalla, salieron los carcamanes chilenos, que en otros países los llaman Yanaconas, son los que defienden intereses de los grupos económicos y grandes mineras, en contra de su patria.

Ya partieron, en colaboración de los medios de comunicación y de Televisión, tratando de denigrar a la convención y a los convencionales. Medios de comunicación que les pertenecen o los auspician o les prodigan con sus avisajes. Lo primero que tienes que saber es que en Chile, no hay libertad de prensa, solo aparecen artículos y entrevistas manipuladas por esos grupos económicos y que esos medios de comunicación se prestan para la tarea sucia de desinformar a todos los chilenos.

Sin embargo, no todo es malo, porque tendrán que explicar las razones por las cuales los chilenos no podemos explotar nuestros propios recursos naturales en especial el cobre, nuestra principal riqueza.

1). Nos dirán que Chile no tiene los recursos para explotarlo por sí mismo, pero la verdad es que ellos no traen capitales a Chile, solo traen créditos de sus filiales en paraísos tributarios y mediante la amortización acelerada, se los pagamos con nuestro cobre y es una herramienta que además utilizan para no pagar impuestos y declarar perdidas. Codelco hace lo mismo y obtiene créditos extranjeros, sin que el país deba proporcionarle los recursos necesarios.

2). Con sus medios de prensa y entrevistas a estos Yanaconas, nos dirán que no tenemos la capacidad técnica para explotar nuestro cobre, pero Codelco lo hace, a tal punto que el costo por tonelada es la mitad que el de las multinacionales extranjeras.

3). Nos dirán que no tenemos el personal técnico para explotar nuestro cobre, pero todos los trabajadores, empleados, profesionales especializados, gerentes son todos chilenos, los únicos extranjeros están sentados en un sillón fuera de Chile y lo hemos hecho mejor que ellos. Cuando se nacionalizó el cobre por Salvador Allende, votado por la unanimidad del Congreso Nacional, dijeron que no seriamos capaces y no solo fuimos capaces con Codelco, si no aumentamos significativamente la producción de cobre y refinado en Chile.

4). Entonces porque no explican las verdaderas razones para que el cobre siga en manos de las mineras extranjeras a) La primera de todas es que cada año sacan como promedio US.35 mil millones de dólares y que no tributan, más del 4%, los US. 35 mil millones de dólares son recursos suficientes para que en Chile se pueda cumplir con todas las urgentes demandas de los ciudadanos, expresadas en el estallido social, educación, salud, previsión y viviendas sociales.

b). La otra razón importante es que a nuestro cobre y Litio se le dé un valor agregado en Chile, se le funda y refine en el país y se industrialice en el país, lo que significaría empleo muy bien pagado para más de 20000 trabajadores, entre directo e indirecto, pero además tan importante como lo anterior, es que evitaríamos que salgan de contrabando, los valiosos subproductos como el oro, la plata, molibdeno, óxidos de silicio, bismuto, cadmio, cobalto etc. Y más grave aún, es que también se lleven subrepticiamente nuestras considerables tierras raras en los concentrados de cobre que alcanzan a más de un 61% de los embarques de cobre chilenos, concentrados que no tienen valor en las bolsas metaleras, si no es en enriquecimiento para quienes lo funden y refina en el extranjero. Esta es la verdadera razón del porqué nuestro cobre no se refina en Chile, como lo hace Codelco.

Miren Uds. Como ha salido el vicepresidente de la Sonami, el presidente del Consejo minero y todos los ganapanes chilenos, que estas grandes Mineras extranjeras los arriendan para que defiendan sus intereses, a costa de todos los chilenos. Ahora tú estás informado con los argumentos necesarios, para soportar la importante batalla que ahora recién comienza.

