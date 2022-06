A construir un movimiento sindical clasista en la minería

El Trabajp n°535

Este miércoles 22 de junio de 2022 los(as) trabajadores(as) de Codelco representados por la Federación de Trabajadores del Cobre y sus 27 Sindicatos Bases iniciaron un Paro Nacional indefinido para revertir la decisión del gobierno de Boric y el directorio de Codelco respecto al cierre de la Fundición Ventanas y lograr las inversiones para que el cobre chileno siga fundiéndose y refinándose en Chile, a través de potenciar las fundiciones del Estado, con pleno respeto y cuidado al medio ambiente y las comunidades.

Dicha postura dada a conocer en declaración pública por parte de la dirigencia de la FTC, concitó el interés de amplios sectores de la clase trabajadora y la ciudadanía en general, más aún cuando la FTC sostenía que el cierre de la Fundición una vez más deja de manifiesto que el presidente del Directorio, la administración superior de Codelco y el propio gobierno nunca han pretendido asumir los urgentes desafíos de la mayor productora de cobre del mundo con la participación activa de las y los trabajadores y, además, sostenían que el Presidente del Directorio de Codelco Máximo Pacheco y el Gobierno tienen una desconexión absoluta con el desarrollo estratégico de la empresa que pertenece a todos los chilenos(as), y

expresan en su declaración:

“Hoy lo dejan en evidencia al propiciar el término de las fundiciones del Estado y la privatización encubierta de la Corporación, por la vía de negarle las inversiones que requieren para seguir contribuyendo al progreso de Chile. A Pacheco y Boric parece no importarles que el cobre chileno debe fundirse y refinarse en Chile”. Y terminan por sostener: “Con la misma fuerza y convicción que defendemos Codelco como una empresa 100% estatal e impedir el cierre de Fundición Ventanas, le advertimos al Presidente del Directorio y al Gobierno, que si nos tocan a un trabajador o a una trabajadora

por expresar nuestro legítimo descontento a través de las herramientas del movimiento sindical, esta movilización que iniciamos, se radicalizará”.

Y afirman: ¡POR CHILE, CODELCO SE DEFIENDE!



Por todo lo anteriormente expuesto, grande fue la sorpresa a nivel principalmente de los trabajadores del cobre, cuando los dirigentes nacionales de la FTC, sin consultar a sus bases, llamaron a terminar el Paro Nacional indefinido no habiendo transcurrido ni 33 horas de su inicio. Sus argumentos dados es que entre los puntos acordados, el más relevante es la formación de una mesa de trabajo en la División Ventanas, la que estaría integrada tanto por los dirigentes sindicales como por los representantes de Codelco.

La instancia, que contará con el respaldo de la FTC, abordará los escenarios del cese progresivo de la Fundación Ventanas y, por tanto, el objetivo del Paro Nacional convocado por dicha Federación (impedir el cierre de la Fundación) quedó en nada, se diluyó absolutamente. ¿Cómo se le puede llamar a esta conducta totalmente inconsecuente de los máximos dirigentes nacionales de la FTC? Claramente no hay otra que la de: traidores, rastreros, corruptos y manipuladores. Teniendo la desfachatez Amador Pantoja, presidente de la FTC de expresar “a pesar de no haber logrado en un 100% los compromisos, de verdad estamos satisfechos porque lo que nos garantizan es un proceso con Ventanas”.

En conclusión, los trabajadores de Codelco especialmente y muy en particular los y las trabajadoras contratistas, deben urgentemente exigir la renuncia de tan nefastos dirigentes en los diversos niveles e instancias sindicales, recurriendo a las asambleas generales donde deben dar cuenta de sus acciones antisindicales y en desmedro de los intereses de los y las trabajadoras.

¡A reconstruir los sindicatos, las federaciones y confederaciones clasistas!

¡Fuera las castas sindicales anti obreras!

