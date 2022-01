¡Con unidad de las y los trabajadores!

¡A luchar contra la precariedad laboral!

Comienza el año y con ello se acerca una nueva conmemoración del asesinato del compañero Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical de Azeta, empresa contratista de Chilectra. Se cumple un año más de impunidad frente a su caída maquillada con una supuesta bala loca. Se cumple un año más de la muerte de un luchador social en la mal llamada democracia que sólo se ha dedicado a defender los intereses de la patronal por sobre los derechos de la clase trabajadora.

En esta conmemoración venimos a instalar una vez más nuestras demandas por las que venimos luchando por décadas. Buscamos acabar con la precariedad laboral en todas sus formas, no queremos subcontrato, tampoco trabajo honorario. Denunciamos el crecimiento del trabajo informal y la cesantía como parte de las graves consecuencias de la actual crisis económica la que ha sido utilizada por las y los ricos para la implementación de leyes antiobreras. Seguimos luchando por un salario acorde al costo de la vida, por la reducción de la jornada laboral, por el pago de locomoción y colación, por pensiones dignas y por derechos sociales garantizados y libres de lucro como salud, educación, vivienda y el derecho a un medioambiente libre de saqueo y extractivismo.

Asimismo, impulsamos las demandas de la mujer trabajadora como la protección a la maternidad, la eliminación de toda discriminación de género en nuestros trabajos y el fin al acoso laboral y sexual.

A 9 años del asesinato de Juan Pablo Jiménez, hacemos el llamado a la unidad de la clase trabajadora, a impulsar un sindicalismo de clase y combativo y a acabar con las prácticas que nos dividen como el caudillismo y burocratismo, tal como lo demostró el compañero con su ejemplo. Frente a esto proponemos unidad, democracia sindical, protagonismo de las bases y lucha.

Como trabajadoras y trabajadores organizados, sabemos que los diferentes gobiernos defienden los intereses de la patronal, y que nuestros intereses como clase no caben en sus instituciones ni parlamentos, sabemos que la constituyente no vendrá a resolver nuestras principales demandas y que la tarea inmediata y permanente sigue siendo levantar más sindicatos, fortalecer la organización y luchar por nuestros derechos codo a codo con nuestra clase. En ese camino no podemos ni debemos olvidar a nuestros presos, presas y caídos por luchar, queremos libres a las y los presos políticos, tampoco olvidamos a quienes han sido reprimidos y ejecutados por la causa del pueblo. Por último, consideramos fundamental no sólo propagar la organización sindical, sino también unificar al sindicalismo desde una perspectiva clasista y articular al conjunto del pueblo sobre la base del pliego de demandas impulsado en el alzamiento popular, para converger en una Huelga General que ponga por delante las demandas más sentidas y nos permita seguir luchando de forma conjunta por lo que es justo. Tenemos confianza en la fuerza que se anida en la organización sindical y popular, tenemos la convicción que en ella se gestarán las herramientas necesarias para avanzar en la construcción del poder que necesitamos para acabar con toda precariedad y liberarnos de las cadenas de la explotación y la opresión.

¡A Avanzar a la Huelga General

!Coordinación por Juan Pablo Jiménez

Adhieren:-Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas (AIT)-Federación Nacional de Peonetas de Coca Cola (FENASIPEC)-Federación de Sindicatos de la Ingeniería (FESIN)-Sindicato Colegio José Antonio Lecaros (CJAL)-Sindicato de Técnicos y Profesionales (SITECPRO)-Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras-Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda-Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios de la Universidad de Chile (SITRAHUCH)-Sindicato de Trabajadores de Insumos y Equipos Médicos (ISM)-Asociación Regional de Trabajadores de Sename Bio Bio (ARTRASE)-Pablo Román, secretario nacional Asociación Nacional del Registro Civil (ANERCICH)-Eduardo Vidal, dirigente Sindicato N°2 de DHL-Sindicato Obrero Clasista – SOC-FENATS Hospital Intercultural Kallvullanka de Cañete-Sindicato Nacional N°2 de Aramark-Asociación de Profesores Municipales de Talcahuano-Sindicato de Trabajadores CGE Servicios

