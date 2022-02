50º aniversario del Domingo Sangriento de Derry: la lucha por la justicia continúa

Militant Left – CIT Irlanda 30 de enero de 2022

Niall Mulholland y Ciaran McKenna

Imagen: Mural del Domingo Sangriento, Bogside, Derry (Suzanne Mischyshyn/Licencia Creative Commons.)

Ha pasado medio siglo desde que el 30 de enero de 1972 el ejército británico disparó a 28 manifestantes pacíficos por los derechos civiles en la ciudad de Derry, Irlanda del Norte. Trece personas inocentes fueron asesinadas en lo que pronto se conoció como «Domingo Sangriento». Otra víctima murió más tarde. Siete de las víctimas eran adolescentes.

El Domingo Sangriento no marcó el inicio del conflicto en Irlanda del Norte; los pogromos sectarios, los toques de queda, los bombardeos, los ataques con armas de fuego y los disturbios se habían desarrollado rápidamente durante los años anteriores. Ya se habían producido atrocidades con múltiples víctimas, como la matanza por parte del IRA de cinco trabajadores en Brougher Mountain, en febrero de 1971, con una bomba que se creía destinada al ejército británico, y la matanza por parte del ejército británico de once civiles en Ballymurphy, en agosto de 1971. Pero el Domingo Sangriento es, sin duda, un momento crucial. Se considera, con razón, un factor importante en la prolongación de los años de conflicto en el Norte, que a menudo se denominan eufemísticamente los «Problemas».

Aunque el gobierno británico de David Cameron ofreció en 2010 una «disculpa» por los crímenes del Estado británico el 30 de enero de 1972, las demandas de justicia de los familiares de las víctimas siguen sin respuesta, 50 años después. Ningún comandante militar, y mucho menos los miembros del gabinete británico, han tenido que rendir cuentas por estos asesinatos.

30 de enero de 1972

Se estima que entre 10.000 y 15.000 personas asistieron a la marcha del 30 de enero de 1972. La marcha debía comenzar en la zona de Creggan de Derry, ir al Bogside y terminar en la plaza Guildhall en el centro de la ciudad. Pero la marcha fue brutalmente detenida cuando los soldados empezaron a disparar a los manifestantes en el Bogside. Los manifestantes pedían derechos civiles y democráticos, puestos de trabajo y mejores viviendas. También estaban indignados por la política estatal de «internamiento sin juicio» de cientos de personas. Desde los campos de internamiento se informaba de la tortura sistemática de los internos a manos de los soldados.

Además de atraer el apoyo masivo de los católicos del Norte, el movimiento por los derechos civiles, que surgió en 1968, atrajo inicialmente a capas de trabajadores y jóvenes protestantes que se sintieron atraídos por las ideas socialistas que propugnaban algunos sectores del movimiento por los derechos civiles. Pero los fanáticos sectarios, como el demagogo unionista Ian Paisley, los principales partidos nacionalistas y unionistas y la clase política británica e irlandesa intentaron sembrar divisiones para desbaratar cualquier movimiento intercomunitario que pudiera unir a la clase trabajadora.

Lo que se necesitaba era un movimiento socialista de masas unido de trabajadores católicos y protestantes para superar las divisiones sectarias que se habían fomentado. Esto era totalmente posible en un momento de escalada de la lucha de clases a nivel internacional. El movimiento por los derechos civiles de Irlanda del Norte se vio enormemente influenciado por la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, el movimiento contra la guerra de Vietnam y los acontecimientos revolucionarios de mayo en Francia en 1968.

Las protestas y marchas por los derechos civiles se enfrentaron a una feroz opresión estatal por parte de la Royal Ulster Constabulary y de los famosos «B Specials», a las órdenes del gobierno dominado por los unionistas en Stormont. Esto no hizo más que aumentar el apoyo al movimiento de derechos civiles, que se radicalizó. Los residentes de la zona obrera católica de Bogside, en la ciudad de Derry, proclamaron «Free Derry» y las fuerzas del Estado se mantuvieron a raya gracias a las barricadas levantadas por la comunidad. Este despliegue de elementos de autogobierno de la clase obrera en un entorno urbano, en el que se discutían y debatían libremente las ideas sobre el camino a seguir, incluidas las socialistas y trotskistas, fue un anatema para el gobierno unionista y el estado capitalista británico y el gobierno irlandés del sur.

El poderoso movimiento obrero y sindical estaba en condiciones de aprovechar esta movilización de masas y de unir a la clase obrera contra los jefes naranjas y verdes. Pero las cúpulas del movimiento no lograron dar el paso y las fuerzas del marxismo fueron demasiado débiles para influir decisivamente en los acontecimientos. Si la campaña por los derechos civiles hubiera desarrollado un programa socialista intercomunitario que se vinculara con el poderoso movimiento obrero y sindical, los acontecimientos podrían haber tomado un rumbo diferente. Se perdió la oportunidad y la situación en todo el Norte comenzó a descender a un conflicto sectario. El gobierno de Westminster envió tropas británicas a las calles de Derry y Belfast en agosto de 1969, cuando la «Batalla del Bogside» vio a la gente levantarse contra un intento de invasión de su comunidad por parte de las fuerzas armadas del Estado. El Militant, precursor del Militant Left (CIT Irlanda), se opuso al envío de las tropas, advirtiendo que serían utilizadas inevitablemente contra la población católica y la clase obrera en general.

En ese momento, las pequeñas fuerzas de Militant en el norte de Irlanda participaban en las luchas de masas por los derechos civiles en Derry y eran activas en las Juventudes Socialistas de Derry. El primer número del Militant Irish Monthly se publicó en enero de 1972. El periódico señalaba que a los trabajadores y a los jóvenes, tanto protestantes como católicos, les interesaba construir un movimiento obrero unido con políticas socialistas. El periódico se vendió en el Bogside y en otros lugares de la ciudad de Derry y en Belfast en los días previos al Domingo Sangriento.

«Derry: esto fue un asesinato»

Antes de que saliera el segundo número del Militant en mayo de 1972, su periódico hermano Militant, producido por simpatizantes del Militant en Gran Bretaña, no dejaba lugar a dudas sobre lo que había ocurrido el domingo 30 de enero: «Derry – esto fue un asesinato», decía el titular de la portada (número 90 del Militant, 4 de febrero de 1972).

El Militant publicó informes de testigos oculares del terror del 30 de enero. Brian Docherty, un simpatizante del Militant, escribió: «Estaba en Chamberlain Street cuando los Paras atacaron. La multitud se retiró presa del pánico y yo corrí hacia el patio de atrás de los pisos de Rossville, pero me detuve cuando vi que nos habían flanqueado los soldados, que habían tomado posiciones en la esquina de los pisos… De repente me di cuenta de que eran disparos. Me escondí detrás de un muro. Levanté la vista y vi a un paracaidista que disparó su fusil e hirió a un joven que estaba a sólo 3 metros de mí. Alguien me gritó: «Mira, le han herido», y nos apresuramos a llevarlo al otro lado del bloque y lo llevaron al hospital. El hombre estaba desarmado y fue abatido por un soldado británico mientras corría para ponerse a cubierto».

Paul Jones, otro simpatizante del Militant, escribió: «William McKinney, de 27 años, fue muerto a tiros por las tropas. Cuando la señora Collins fue a ayudarle, un paracaidista le dijo que le dejara en paz. Cuando insistió, la golpearon en la cabeza con un rifle. Más tarde, cuando pudo llegar hasta el niño, junto con los «Caballeros de Malta» y el compañero de McKinney, éste estaba muerto. La Sra. Collins dice que no vio ni oyó ni las bombas de clavos ni los disparos antes de que los Paras abrieran… James Rea, dicen los residentes de los dúplex situados frente a los pisos de Rossville, se refugiaba para protegerse, ya herido en el brazo, cuando los paracaidistas se le acercaron. ‘No disparen. No tengo un arma», gritó. Los paracaidistas le exigieron entonces que se rindiera, lo que hizo, y luego lo mataron a tiros».

Militant afirmó que la responsabilidad de la masacre de Derry «no sólo recae en los paracaidistas, que son candidatos a desempeñar el papel de guardia pretoriana del imperialismo británico, sino en el gobierno tory, el capital financiero que los respalda y el sistema que representan. El terrible derramamiento de sangre en Irlanda del Norte es el legado de siglos de dominación de las clases dominantes británicas. Su dominio ha sido tradicionalmente de sangre y hierro. Esta masacre es sólo la última de un capítulo de horrores en lo que respecta al pueblo irlandés».

En aquel momento, la adopción de esta clara postura no era universalmente popular. El simpatizante de los militantes, Peter Taaffe, que visitó Derry varias veces a finales de los años 60 y 70, para reunirse y debatir con los socialistas, escribió que «en 1972 se produjo una escalada masiva del conflicto en Irlanda del Norte. En aquella época, no era nada fácil ni «popular», ni en Irlanda del Norte ni en Gran Bretaña, señalar los hechos de la situación en Irlanda del Norte, incluso a los trabajadores más avanzados. El domingo 30 de enero, en plena huelga de los mineros [en Gran Bretaña], 13 manifestantes desarmados fueron abatidos en Derry. Nuestro titular fue: ‘Derry – esto fue un asesinato’. Decíamos que ese día «pasaría a la historia como el Domingo Sangriento del Norte de Irlanda». Esta edición salió cuando se produjo una concentración de mineros en huelga en Trafalgar Square. Muchos mineros reaccionaron -y no nada positivamente- a los brutales hechos expuestos en las páginas del Militant. «(De The Rise of Militant)

Peter Taaffe estuvo en «Free Derry» por invitación de los socialistas locales sólo una semana antes del Domingo Sangriento. «Entonces todavía era posible encontrar, al menos en Derry, un apoyo entusiasta a las ideas de una alternativa de clase no sectaria». Pero tras la masacre en las calles de Derry, el periódico Militant informó: «Los jóvenes católicos indignados se han volcado hacia el IRA Provisional y Oficial… Ahora habrá una nueva afluencia de jóvenes católicos al IRA… la rabia de la población católica es totalmente comprensible. Tienen ganas de devolver el golpe, con las armas, a los responsables de esta masacre.

«Pero proponer una nueva campaña de terror y represalias no es una forma de vengar a los muertos y sólo reproducirá los sangrientos sucesos de Derry a mayor escala más adelante…. Una campaña de asesinatos individuales de soldados británicos sólo puede proporcionar una excusa para una mayor represión. Además, sólo puede reforzar la hostilidad del soldado ordinario hacia la población católica».

El Militant se opuso al callejón sin salida de la campaña del IRA y dejó claro que «sólo se puede hacer pagar a la clase dominante por estos acontecimientos si se elabora una estrategia para un ataque unido de la clase obrera contra todo el sistema capitalista».

Un goteo de nuevos reclutas se había unido al IRA, pero la feroz represión del ejército británico lo convirtió en un torrente. La pobreza, la discriminación y la represión estatal, incluido el internamiento sin juicio, y sobre todo el Domingo Sangriento, empujaron a los jóvenes católicos hacia el IRA.

Un informe del Militant señalaba: «Una cosa es absolutamente cierta; el ejército británico… ha soldado prácticamente a toda la población católica contra ellos con sus métodos». Pero la edición de febrero de 1972 del Militant advertía: «No hay forma de lograr la retirada de las tropas británicas y de la dominación imperialista británica si no es sobre una base de clase».

Tras los sucesos del Domingo Sangriento, toda Irlanda se vio convulsionada por protestas, huelgas y disturbios. Hasta 50.000 personas protestaron en Newry una semana después de la masacre, y en el sur de Irlanda estalló una huelga general. Decenas de miles de personas se manifestaron en Cork y 15.000 protestaron en Londres. Muchos trabajadores del sur culparon al gobierno derechista irlandés por no hacer nada para proteger a los católicos del norte.

La rabia contra el gobierno británico culminó con una marcha masiva de unos 100.000 manifestantes contra la embajada británica en Dublín. El gobierno irlandés y la policía se vieron obligados a retroceder impotentes mientras la multitud incendiaba la embajada.

Debido a que no hubo liderazgo de las cúpulas de las organizaciones obreras, ni en el Sur ni en el Norte, este movimiento inevitablemente se calmó o, en parte, fue arrastrado al callejón sin salida de las campañas paramilitares. Pero los sucesos del Domingo Sangriento profundizaron aún más el marasmo en el que se encontraba el imperialismo británico respecto a Irlanda del Norte.

Las secuelas y la lucha por la justicia

A las pocas semanas de la masacre de Derry, el gobierno de Westminster, enfrentado al oprobio de todo el mundo, sustituyó el parlamento unionista de Stormont por un gobierno directo desde Westminster. Pero esto no sirvió para aplacar a los católicos de la clase trabajadora. La campaña de represión del Estado británico actuó como sargento de reclutamiento para el IRA. La lucha masiva por los derechos civiles había terminado de hecho: los violentos «Problemas» irían a cuentagotas, pero se prolongarían durante tres décadas.

Inmediatamente después del Domingo Sangriento, se estableció una investigación sobre los hechos, el Tribunal Widgery defendió al Estado, insistiendo falsamente en que algunos de los fusilados habían estado «disparando armas o manejando bombas».

En un artículo de abril de 1972 titulado «Derry murders condoned – The Widgery whitewash», Peter Hadden, uno de los principales partidarios de Militant en el Norte, arremetió contra las conclusiones del Tribunal: «La publicación del informe Widgery ha dado al pueblo de Irlanda del Norte otra muestra de la «imparcialidad» de la justicia británica. Ignorando silenciosamente las declaraciones de la gente del Bogside, de numerosos periodistas y la gran cantidad de pruebas médicas que las corroboran, Widgery ha atribuido la responsabilidad de las 13 muertes del Domingo Sangriento al IRA por haber disparado primero, y a la Asociación de Derechos Civiles por haber organizado la marcha.

En general, las conclusiones del tribunal se basan en el cúmulo de mentiras presentadas por el ejército como pruebas. Los argumentos de Widgery para aceptar la afirmación del ejército de que les dispararon primero, en contra de una montaña de pruebas de lo contrario, son simplemente que «no había razón para suponer que los soldados hubieran abierto fuego».

En realidad, la cúpula del ejército británico se estaba preparando para una violenta represión en las semanas previas al Domingo Sangriento. A finales de 1971, el general Harry Tuzo, comandante del ejército en Irlanda del Norte, dijo al gobierno conservador de Ted Heath que tenían que decidir «entre aceptar que Creggan y Bogside eran zonas a las que el ejército no podía ir o montar una gran operación que implicaría, en algún momento, disparar a civiles desarmados».

El artículo de Peter Hadden concluía con el argumento del Militant de que «sólo la retirada inmediata de todas las tropas, la disolución de la RUC [Real Policía del Ulster] y del UDR [Regimiento de Defensa del Ulster], y su sustitución por una fuerza de defensa basada en las organizaciones de la clase trabajadora, pueden aportar alguna solución». El llamamiento al fin de la tiranía militar y a la creación de una fuerza de defensa sindical, vinculada a un programa socialista general, es la única respuesta que merece la pena para el movimiento obrero. (Militant, nº 102, 28 de abril de 1972).

El informe Widgery no se archivó hasta 1998, cuando el gobierno británico, presionado para llegar a una solución negociada del conflicto, aceptó otra investigación. La investigación Saville, que escuchó las pruebas durante cinco años y tardó otros cinco antes de emitir un informe, no tuvo más remedio que exculpar a los muertos del 30 de enero de cualquier papel en el uso de armas o bombas en el Domingo Sangriento. Para muchos familiares, esto supuso un alivio y algo de justicia después de años en los que sus seres queridos habían sido calumniados por el establishment y los medios de comunicación de derechas.

Pero Lord Saville concluyó que los soldados no se propusieron disparar a los manifestantes. Sólo fueron culpables de «perder su autocontrol y disparar ellos mismos, olvidando o ignorando sus instrucciones y entrenamiento». En efecto, esto exoneró a los altos mandos del ejército y al gobierno británico que tenía una política de aterrorizar a la población e intentar aplastar el movimiento de masas.

Michael Jackson era el segundo al mando en Derry el Domingo Sangriento. Escribió informes falsos sobre lo que hicieron los soldados el 30 de enero de 1972, que fueron utilizados por los medios de comunicación y los políticos británicos para justificar los disparos. En 2003, Jackson prestó declaración ante la investigación Saville y dijo que sus informes falsos fueron probablemente «instigados en Londres». En un reciente programa de la BBC sobre el Domingo Sangriento, el veterano periodista Peter Taylor, que estuvo sobre el terreno en Derry durante la semana de la masacre, se ve a Jackson defendiendo su papel y el de los «paras». Para «Sir» Jackson no hubo juicio por su papel en las matanzas, sino que fue promovido por el establishment y se convirtió en jefe del ejército británico.

El primer ministro conservador de 1972, Ted Heath, se presentó ante la investigación Saville y también afirmó tener dificultades para recordar su papel en los acontecimientos. Sin embargo, consta que en una reunión del gabinete, a principios de enero de 1972, Heath declaró: «Una operación militar para restablecer la ley y el orden sería una operación de gran envergadura que implicaría necesariamente numerosas bajas civiles.»

El gobierno tory se opone ferozmente a cualquier enjuiciamiento o investigación genuina de las atrocidades de la «guerra sucia», incluido el papel asesino de sus agentes que operaban en organizaciones paramilitares tanto lealistas como republicanas. Sólo un soldado que estuvo sobre el terreno en Derry el 30 de enero de 1972, el «Soldado F», se enfrentó a un procesamiento tardío por dos cargos de asesinato por las muertes de William McKinney y James Wray y cinco cargos de intento de asesinato. Pero la Fiscalía retiró los cargos en julio de 2021.

En 2019, el ministro del gabinete tory Gavin Williamson soltó el porqué de los sucesivos gobiernos: «No se trata sólo de Irlanda del Norte, sino de Irak y Afganistán, de los conflictos anteriores y del futuro», dijo.

La clase dirigente y el terror de Estado

El Domingo Sangriento no es una aberración del dominio de la clase capitalista. La clase dominante está muy preparada para volver a recurrir a tales extremos de terror estatal masivo si considera que es para sus intereses cruciales. Esta es una característica de las clases dominantes en todas partes cuando encuentran sus intereses esenciales amenazados, como se ha visto recientemente en la sangrienta represión contra los manifestantes en Kazajstán y por la brutal represión en curso de los generales gobernantes de Myanmar.

La Izquierda Militante apoya la lucha de los familiares de los muertos del Domingo Sangriento por una justicia plena y también la campaña por la justicia de otros familiares de los que murieron en los 30 años de conflicto. Como han demostrado el notorio encubrimiento de Widgery y la investigación de Saville, no se puede confiar en que el Estado se investigue a sí mismo; sólo una investigación verdaderamente independiente en la que participen los familiares, los sindicatos antisectarios y las comunidades de la clase trabajadora en general puede averiguar todos los hechos.

Por supuesto, muchas cosas han cambiado considerablemente en Irlanda del Norte desde el Domingo Sangriento. El gobierno de Stormont, dominado por los unionistas, hace tiempo que desapareció y los católicos ya no son discriminados sistemáticamente por el Estado. Esto es en gran parte el resultado de la implacable oposición de los católicos de clase trabajadora durante décadas, que ya no estaban dispuestos a ser ciudadanos de segunda clase. Pero el sistema que crea la discriminación de la pobreza y la opresión para toda la clase trabajadora sigue existiendo.

La única manera de garantizar el fin de la represión estatal y de las masacres estatales, como la del Domingo Sangriento, es eliminar el sistema de beneficios y el dominio de la élite capitalista que recurrirá a medidas tan brutales para proteger su enorme riqueza, sus privilegios y su dominio, y luchar por una sociedad socialista. En el norte de Irlanda, esto significa construir un movimiento obrero intercomunitario unido de protestantes y católicos que pueda continuar la lucha en el espíritu de los valientes jóvenes de izquierda y los activistas de los derechos civiles en Derry y en otros lugares, que frente a la despiadada represión estatal de una de las mayores potencias militares del mundo lucharon por la igualdad para todos, por empleos y hogares para todos, y para eliminar este sistema de explotación, pobreza, división sectaria y opresión.

