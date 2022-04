2 de abril 2022 Puente Alto primera marcha contra las Alzas para Vivir mejor

por Gregorio Mondaca Crestto,

plataforma local Puente Alto Renace, msa //@werkenRojo.cl

2 de abril 2022 #puentealto #territorioenlucha mujeres, trabajador@s, estudiantes y poblador@s realizamos la primera marcha de ABRIL contra las Alzas para Vivir mejor*

Desde la estación de metro Elisa Correa PUENTE ALTO, decenas de personas se reunieron, este SABADO 2 DE ABRIL 2022, haciéndose parte de unas de las primeras manifestaciones por una Vida Digna, contra el alza de los costos de la vida.

Dado que hace meses las familias de las comunas periféricas han estado sintiendo como la crisis económica hace más difícil llegar a fin de mes.

DEMANDANDO que la crisis no la pague el pueblo trabajador, en el marco de la profundización de la carestía de la vida a manos de la especulación y abuso impune de los superricos que lucran con la vida de las mayorías;

Roxana Guajardo, enfermera y dirigenta de los profesionales del Hospital Sótero del Río “Hoy nos reunimos no solamente por las alzas, sino también por la falta de políticas públicas que vayan para mejorar las condiciones de vida de la familias trabajadoras, los gobiernos tienen la posibilidad de otorgar más beneficios a la población que más lo necesita ..hasta el momento vemos que los gestos son más que nada hacia el gran empresariado, y el costo de la pandemia como el que se nos viene este año lo volverán a asumir los trabajadores.”

En concreto demandamos que el Boris GOBIERNE POR DECRETO o la derecha se lo seguirá pasando por la raja; si su intención es lograr cambios para vivir mejor debe actuar apoyándose en el pueblo, si no ERA, nuevamente más de lo mismo.

BORIS en lo inmediato y de modo urgente rebaja el IVA para combustible, servicios y alimentos al 9%;

“Estamos indignados; subió el pan, el aceite, los combustibles y no podemos quedaron de brazos cruzados, ni por las alzas ni ante la exigencia de justicia por los caídos como Cristian Valdebenito, luchador social asesinado por carabineros por exigir lo mismo que hacemos hoy; mejores condiciones de vida para los más pobres y los trabajadores».

Llamamos a la movilización y organización sindical y popular para lograr aumentar en un 50 % pensiones y salarios existentes, solo así recuperaremos poder adquisitivo.

¡Solo la lucha da lo que los oligarcas, su Estado y los burócratas niegan!

Mientras todo sube, los salarios caen en picada, entendemos que estamos en una crisis económica desatada por los especuladores, no estamos de acuerdo en que la tengamos que pagar los que menos tenemos o nada tenemos.

Este fin de mes de marzo 2022 fueron despedidos 30 trabajadores de la papelera acá en Puente Alto, cuyos salarios bordean el millón de pesos, además casualmente otra vez la CMPC se invento un incendio.

La CMPC, es una INDUSTRIA de la cual son dueños la familia Matte y es la matriz de su MONOPOLIO, ellos dejaron a 30 vecinos de la comuna, junto con sus familias, sin trabajo, sin un salario y prestaciones las cuales son la base de la economía familiar, y más aún en plena crisis, eso es cargarle la crisis a los trabajadores, a los que llaman de clase media.

Llamamos al GOBIERNO a facilitar ahora el 5° retiro para quien tenga fondos, congelar deuda hipotecaria, eliminar el tag.

LOS CAMBIOS PARA VIVIR MEJOR, SE DEBEN LOGRAR AHORA

ABARATANDO, SIMPLIFICANDO, DIGNIFICANDO Y FACILITANDO LA VIDA DE LAS FAMILIAS TRABAJADORAS, de nosotros desde adentro, desde abajo, depende retomar la iniciativa creativa, eficaz y eficiente, en el movimiento real de la vida y la lucha, NO EN LAS REDES SOCIALES.

Hoy Lunes los Obreros de la Construcción en una faena en la comuna de Independencia lo entiende claro en su lucha ..simplemente para COBRAR SALARIOS, y las cuotas previsionales adeudadas por el EMPLEADOR, a lo menos desde hace dos meses.

PARA DESALAMBRAR, PARA DESMALEZARBORIS HAZLA CORTA GOBIERNA POR DECRETO!!ESE ES EL MANDATO; SINO PA..QUÉ

La militancia popular y sindical de base clasista nos hacemos las preguntas, buscamos respuestas, y elaboramos soluciones y como desarrollarlas, comprender los qué y los cómo, los para qué, por qué, cuándo, dónde y con quiénes,…..desde abajo, desde la raíz y en movimiento, con perspectiva de futuro, combativa y asertivamente compartiendo, animando, emprendiendo, rebinando, educando, comunicando el que hacer….útil y concreto.

SUMANDO PUEBLO SOBERANO que se construye en un contexto, aquí y ahora donde primero se adquieren los derechos civiles, luego los políticos y finalmente los sociales, y en ello estamos quienes somos y hacemos PUEBLO SOBERANO.

«.. Que fácil es protestar por la bomba que cayó a mil kilómetros del ropero y del refrigerador..» nos ha cantado Silvio Rodrigues.

Pese a que tenemos en la memoria y el corazón a los palestinos, saharawuis, yemenies, y a los resistentes de las repúblicas del donbass.

Vecina, vecino, compañeros LLEGO EL MOMENTO, ÚNETE AL BAILE: rebaja el IVA para combustible, servicios y alimentos al 9% ;

LOS MISERABLES buscan ..trucos ..atajos .. culpables .. disculpas ..peros .. excusas .. por que nada pueden hacer; Mientras buscan acomodarse todo les parece .. difícil ..complicado .. enredoso .. es paja “compañeros”, NO ES LA FORMA, y evaden DISCERNIR y TOMAR DECISIONES para vivir mejor, vivir bien!!

*Desde adentro y desde abajo a Sumar Pueblo Soberano y no ser sumados por la ignorancia, el miedo, y el odio que contamina la OLIGARQUIA*

*A Sumar Pueblo Soberano; Nuestra fuerza la Unidad: Nuestra meta la Victoria**SER PUEBLO HACER PUEBLO Y ESTAR CON EL PUEBLO**ÁLZATE CHILE!!* *#PuenteAltoTerritorioEnLucha*

