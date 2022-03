11 DE MARZO CAMBIO DE GOBIERNO

¿Qué cambiará el 11 de marzo?

A menos de dos semanas del cambio de mando, debemos recordar que el actual gobierno prácticamente dejo de existir a fines de diciembre, luego de que el presidente se fue de vacaciones y el canciller renuncio después de asumir un cargo internacional de tercer orden mientras era el titular de la cartera de relaciones exteriores, Chile quedo comandado por un ejército de sub secretarios tras el abandono del gobierno por parte de Sebastián Piñera y la mayoría de sus ministros.

El gobierno saliente solo defendió los privilegios de una elite que solo se preocupa de sus intereses particulares en desmedro del país y eso es lo que la mayoría de la población espera que cambie con el próximo gobierno.

El futuro gobierno afina sus movimientos para asumir su mandato que desde ya se avizora complejo con un claro viraje hacia el “centro” con la incorporación al gabinete de personajes de la ex concertación. El nombramiento de neoliberales en ministerios claves como Hacienda, Educación y Cancillería pone en duda las esperanzas de cambios profundos en favor del pueblo trabajador.

Así las cosas, las ilusiones que alberga un sector importante de la población se podrían ver prontamente frustradas ante la imposibilidad de Gabriel Boric de cumplir con su programa, por un lado, por la composición del congreso y por otro lado por la dirección que ha ido tomando la coalición privilegiando acuerdos con sectores más “moderados”.

Así las cosas, no queda muy claro cuáles podrían ser los cambios que realizara el nuevo gobierno, todos los caminos conducen a Roma se decía en la antigüedad, hoy día esperamos que no todos los caminos nos conduzcan a la reedición de la ex Concertación Nueva Mayoría, a la política de los acuerdos para fortalecer la “institucionalidad”, que no es otra cosa que el estado de abusos mercantiles y mantener el statu quo con algunos cambios menores.

Será necesario reorganizar el movimiento, volver a levantar con fuerza la organización territorial, de pobladores, trabajadoras y trabajadores para exigir los cambios prometidos y para mantener los pocos beneficios que aún nos quedan.

Por un sistema único de salud universal.

Por viviendas dignas para la clase trabajadora.

Por un sistema de previsión social, solidario y de reparto.

Por la libertad de todos los presos políticos del 18 de octubre y los mapuches.

Únete a Socialismo Revolucionario y lucha con nosotros por una sociedad socialista, solidaria y profundamente democrática y ecológica.

Hugo Rodríguez.

