¿Y si los coches autónomos generaran más empleo neto?

En Silicon Valley parecen tener claro que el coche autónomo no debe preocuparnos ni lo más mínimo, ni siquiera por la pérdida de puestos de tabajo que algunos vaticinan que puede acarrear. El inversor Marc Andreessen se cuenta entre las mentes optimistas respecto al futuro de este sector naciente, e hizo un alarde de su optimismo al respecto el martes pasado, en el marco de la conferencia anual de Recode que se celebra cada año en el sur de California. El reputado inversor y emprendedor no sólo afirma que este tema no debe preocuparnos, sino que, es más: el coche autónomo traerá millones de puestos de trabajo de nueva creación.

A pesar de todo el revuelo que se está levantando sobre este tema en los círculos económicos y tecnológicos mundiales, lo cierto es que, en Silicon Valley, la voz de Andreessen no es un voz tecnófila más. Este inversor cuenta con un amplio y reconocido medallero “techie”, fruto del cual le ha sobrevenido su fama y reconocimiento a nivel mundial. Hoy abordaremos el análisis de estas declaraciones, y se las pondremos en contexto: así podrán juzgar por sí mismos esta intrigante cuestión socioeconómica, tan esencial para el futuro de todos

Las declaraciones de Marc Andreessen “en crudo”

Desde los albores de internet, Andreessen ha sido un reconocido emprendedor en diversas y cruciales iniciativas. Hoy por hoy incluye también entre sus méritos el ser miembro del consejo de dirección de Facebook, eBay, y Hewlett Packard Enterprise entre otros. Además, el emprendedor de origen estadounidense nacido en Iowa, cuenta en su favor con el hecho de ser una de las voces más reconocidas de Silicon Valley. Andreessen es un habitual en las conferencias, presentaciones, y eventos del más alto nivel del coloquialmente conocido como “The Valley”: la meca mundial de la tecnología. Sin dudarlo ni un momento, este emprendedor afirma sin tapujos que “la crisis laboral que ahora mismo afronta USA es que no tiene suficientes trabajadores”, como pueden leer en este artículo.

Andreessen pone como ejemplo que también, cuando llegaron los automóviles, los ciudadanos estaban muy preocupados de que el nuevo invento sobre cuatro ruedas pudiese acabar provocando desempleo en masa, al sacar de la ecuación laboral al mundo del caballo y todo lo que le rodeaba como medio de tranporte al uso. Pero, como habrán leído en el enlace anterior, Andreessen afirma que, sin embargo, el automóvil trajo millones de nuevos puestos de trabajo en manufactura y mantenimiento. Además de eso, el automóvil sirvió de catalizador para que emergieran otras industrias como por ejemplo la construcción de carreteras y autopistas, poder ir al cine u otras actividades de ocio, etc. El inversor americano predice que los coches autónomos tendrán exactamente el mismo efecto.

Andreessen afirma que el crecimiento de la productividad en la economía estadounidense está en mínimos. Se muestra plenamente convencido de que el motivo por el que los estadounidenses están hasta deprimidos tiene relación con este indicador, y con el hecho de que sus conciudadanos no pueden seguir imaginando el futuro que tienen por delante. Su receta para romper esta espiral negativa es que necesitamos una mayor dosis de cambio: no pensar en menos, sino en más.

¿Por qué sólo estamos parcialmente de acuerdo con Andreessen?

Empezaremos analizando el tema de la productividad que comentaba Andreessen, que resulta bastante interesante. Lo cierto es que, desde estas líneas, nadie niega que los coches autónomos traerán trabajo: indudablemente traerán trabajo (y mucho), y posiblemente en aspectos que nunca podríamos ni imaginar a día de hoy. El matiz está ni más ni menos en la cantidad de trabajo que traerán, y en especial en si será más o menos que el actual. Este extremo es algo que incluso el propio Andreessen desconoce totalmente, al igual que cualquier otro mortal. Sobre estos temas siempre les he dicho que no sirve da nada comparar con cambios tecnológicos anteriores, puesto que el nivel de disrupción y cambio que se nos viene encima no tiene comparación posible en la Historia de la Humanidad. Sus efectos pues, serán impredecibles.

Desde estas líneas, lo que siempre decimos es que no podemos abandonarnos en manos de un optimismo naif que roza la irresponsabilidad, y cuyo principal argumento es remontarse a situaciones del pasado cuyos condicionantes no tienen nada que ver con los actuales. Es nuestro deber dar forma al futuro antes de que los riesgos potenciales se puedan transformar en realidades (casi) incorregibles. Debemos tener un plan de contingencia para ese hipotético caso de que, efectivamente, los robots y la inteligencia artificial puedan provocar una contracción brutal del factor trabajo necesario en el sistema.

Como los habituales de este medio saben, no se trata ya sólo el coche autónomo: con la robotización y la Inteligencia Artificial se van a eliminar en un plazo no demasiado largo millones de puestos de trabajo en todos los sectores productivos, y está por ver si nuestra socioeconomía será capaz de encajar semejante transformación (o llamémoslo por su nombre: revolución). Pero sobre todo está por ver si podremos absorber esos puestos de trabajo, para re-crearlos en el sector de la tecnología, que parece el único con garantía de pujanza (híbrida con el resto, eso sí) en el futuro. El desafío no es poco, puesto que la velocidad de crucero que ha alcanzado el progreso tecnológico es exponencial, lo cual apenas nos deja margen de tiempo, ni para reconvertir formativamente a los trabajadores en activo, ni para formar nuevos especialistas con unos sistemas educativos que tardan años en poner sus frutos en el mercado laboral.

Hablar de “Sociedad Tecnológica” está desafasado: lo que viene es la “Sociedad Técnica”

Es cierto que la opinión subjetiva de este autor es que preveo una escasez de factor trabajo en el futuro como consecuencia de la robotización la Inteligencia Artificial. Pero el tema del post de hoy no es incidir en un asunto sobre el que ya les he escrito largo y tendido, simplemente quería ponerles en contexto las opiniones expresadas por alguien de la talla e influencia de Andreessen. Además, también quería analizarles en esta ocasión que, con inventos como la robotización y la Inteligencia Artificial, el foco es otro: de lo que estamos hablando es de la sociedad, no ya tecnológica, sino de la sociedad técnica. Ya les he comentado en otras ocasiones que los analfabetos del futuro serán personas sin apenas capacidades ni conocimientos técnicos. Nuestra sociedad y todo lo que le rodea sólo tiene por delante un futuro prácticamente de unos y ceros (con todo lo que ello implica): todo lo demás girará en torno a la transformación digital de nuestras vidas y trabajos.

No cometan el error de ver esta transformación como una mera elección; es mucho más que eso: es un inevitable destino (que sea incierto o no depende del hoy y de nosotros). En la situación actual, ya les decía que ni el sistema educativo ni la fomación para la reconversión de trabajadores van a ser capaces de producir tantos perfiles técnicos en el poco tiempo que se van a requerir (al menos con la cualificación que sería deseable). Por ello, es muy probable que el mercado de perfiles técnicos especializados y con capacidad de transformación se tensione de forma importante. Y como les comentábamos en el post de “Industry 4.0 o cómo las nuevas tecnologías están poniendo patas arriba el sector industrial“, sólo las empresas que primero sepan atraer al mejor talento, y luego retenerlo, serán las líderes de un futuro en el que la tranformación digital va a suponer el factor más decisivo de ventaja competitiva (y casi desde el día 0).

Por eso: sí, es cierto que el coche autónomo y todas las otras tecnologías que están emergiendo van a crear millones de puestos de trabajo, pero la pregunta es: ¿Serán suficientes para que el sector tecnológico absorba todos los trabajadores excedentes del resto de sectores, y cree tantos puestos de trabajo al mismo ritmo que se van a destruir? El hecho de que siempre en el pasado todo avance tecnológico haya traído más trabajo para todos no significa que esta vez vaya a ocurrir de la misma manera (ni de forma poco traumática): los cambios que se avecinan son tan disruptivos que es muy inocente tratar de preverlos basándose en experiencias pasadas. Es exactamente la misma lógica por la que los más senior de los mercados siempre afiman que en bolsa rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. En socioeconomía réditos y evoluciones pasadas no aseguran réditos y evoluciones futuras (tampoco en lo laboral). Eso por no hablar de la banalidad y la condescendencia con las que ciertas personas asumen incluso el escenario de que estos cambios puedan ser “traumáticos”, rozando en algunos casos lo pusilánime: como si una depresión generalizada, que puede acabar trayendo una guerra mundial y millones de muertos, pudiese ser asumido simple y llanamente como “un progreso traumático”.

No se me atemoricen, pero indudablemente nos adentramos en el terreno de lo desconocido. Por ello, cuanto mejor preparados nos coja el futuro, mucho mejor (sin que realmete suponga ninguna garantía inquebrantable). Con el reto potencial que asoma por el horizonte, nunca en otro momento de la Historia mejor que ahora y en este tema: el futuro nos debe encontrar trabajando (y mucho). Por último, contra-argumentando a Andreessen y su “no menos progreso, sino más”, debemos recordarles que desde esas líneas no hemos propuesto jamás menos progreso; es más, también proponemos siempre más y más progreso, entre otras cosas porque es imparable. Pero lo cierto es que no deberíamos limitarnos simplemente a un ramplón “más progreso”, y deberíamos añadir el calificativo clave de “más y -buen- progreso”.

Sinceramente, en las propuestas e ideas de numerosos economistas y tecno-gurús, echamos mucho en falta la voluntad de querer moldear ese progreso, y de dar forma al mundo del futuro en el que queremos habitar, más allá de actitudes ingenuas como lanzarnos en brazos del optimismo tecnológico más desaforado. Nadie tiene la bola de cristal por mucho que viva en Silicon Valley o sea un reconocido emprendedor. De hecho, por aquellos lares las cunetas están llenas de cadáveres de startups que nunca progresaron: los tecno-gurús también se equivocan, y yo añadiría que incluso como los que más. Por ello, abandonar nuestro destino en base a las corazonadas y especulaciones de cualquier persona (sea quien sea), no parece lo más racional. Debemos empezar a trabajar desde ya para anticiparnos a los posibles problemas que este progreso tecnológico exponencial pueda traer: no hacerlo supone una flagrante inconsciencia. Hay que dar forma al futuro, porque el progreso tecnológico no es bueno per sé: como muestra de ello, ahí tienen a la bomba atómica.