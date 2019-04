XXIII Seminario Internacional organizado por PT de México Respalda la autodeterminación e independencia Saharaui.

Resolución aprobada por el XXIII Seminario Internacional del Partido del Trabajo de México Aprobada unánimemente:

RESOLUCIÓN EN APOYO A LA REPÚBLICA SAHARAUI

• Recordando que todas las Organizaciones Internacionales reconocen el derecho del Pueblo Saharaui a la autodeterminación e independencia.

• Sabiendo que el Estado Saharaui es reconocido por más de 83 países y es miembro de pleno derecho de la Unión Africana.

• Teniendo en cuenta las resoluciones de las Naciones Unidas y la Unión Africana sobre Sahara Occidental y sus esfuerzos conjuntos en resolver el conflicto del Sáhara Occidental, basándose en el ejercicio del pueblo saharaui, a su derecho inalienable a la autodeterminación.

• Teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, dictada el 21 de febrero de diciembre de 2016, que reconoció el estado separado y distinto otorgado al territorio del Sáhara Occidental en virtud del principio de libre determinación.

• Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE emitida el 27 de febrero de 2018, que confirma que, cualquier acuerdo de pesca, agricultura o aviación, entre Marruecos y la Unión Europea no puede aplicarse a las aguas del Sáhara Occidental.

Los Partidos y Movimientos Políticos participantes en el XXIII Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, organizado por el Partido del Trabajo de México, realizado los días 4,5 y 6 de abril, en la ciudad de México,

1. Reafirman su apoyo a los esfuerzos desplegado por el Secretario General de las Naciones Unidas y su Enviado Personal para el Sáhara Occidental, ex presidente Horst Köhler con miras a lograr la aplicación de una solución que proporciona la autodeterminación del Pueblo del Sáhara Occidental. Exigimos a Marruecos en los próximos diálogos acordados en Ginebra con los representantes del Frente Polisario no seguir bloqueando la realización del Referéndum de Autodeterminación para el pueblo Saharaui.

2. Solicitan el pleno respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, e instar al Consejo de Seguridad a que incluya un mecanismo de monitoreo de Derechos Humanos dentro del mandato de la MINURSO.

3. Exige la liberación de todos los presos políticos saharauis.

4. Hace un llamamiento a todos los pueblos y países que luchan contra el colonialismo y el neocolonialismo por la autodeterminación de los pueblos y defensores del Derecho Internacional, que no han reconocido el Estado Saharaui, lo lleven a cabo lo más pronto posible.

Me gusta: Me gusta Cargando...