Wall Street sufre su mayor caída en 6 semanas por aranceles a China

Reuters.- Las acciones en Wall Street cayeron con fuerza este jueves por temores sobre el impacto en la economía mundial del anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles a importaciones de productos chicos valorados en hasta 60,000 millones de dólares.

Los tres principales índices de la bolsa de Nueva York registraron su mayor baja porcentual diaria en seis semanas.

Trump firmó un memorando presidencial que se centrará en las importaciones chinas sólo después de un período de consulta. Pekín tendrá espacio para responder, reduciendo el riesgo de represalias inmediatas de China.

Pero después de que las acciones rebotaron levemente desde unos mínimos anteriores, la presión vendedora se reanudó al acercarse el fin de la sesión, en medio de la inquietud de los inversores sobre el alcance de los aranceles estadounidenses y su impacto en el comercio mundial.

“En este momento hay un elevado sentimiento negativo”, dijo John Carey, gerente de cartera de Amundi Pioneer Asset Management en Boston.

Las acciones de las grandes firmas industriales se desplomaron. Las del fabricante de aviones Boeing Co perdieron 5.2%, las de Caterpillar Inc cayeron 5.7% y 3M Co retrocedió 4.7%.

Los tres se encontraron entre los mayores lastres del promedio industrial Dow Jones. El sector industrial del S&P bajó 3.28%.

El Dow Jones cayó 724.42 puntos, o 2.93%, a 23,957.89 puntos, mientras que el S&P 500 perdió 68.24 puntos, o 2.52%, a 2.643.69 unidades. En tanto, el Nasdaq Composite retrocedió 178.61 puntos, o 2.43%, a 7,166.68 puntos.

Las pérdidas marcaron la mayor caída porcentual diaria para cada uno de los índices de Wall Street desde el 8 de febrero, cuando el Dow y el S&P confirmaron una corrección en el mercado desde unos máximos alcanzados el 26 de enero.