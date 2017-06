Mirar a Venezuela, más allá de la polarización

Por la presente, como académicos, intelectuales y activistas sociales queremos manifestar nuestra profunda preocupación frente a la incontrolada situación de violencia política y social que atraviesa Venezuela, la cual se ha traducido ya en más de cincuenta muertos, centenares de heridos y detenidos, puestos a disposición de tribunales militares.

No dudamos de que la situación de violencia en la que está sumida Venezuela tiene orígenes complejos y compartidos, en el marco de una polarización política cada vez más virulenta y de un escenario de desintegración del tejido social. Así, el conflicto venezolano tiene diferentes rostros.

Por un lado, existe un gobierno cada vez más deslegitimado, con marcados rasgos autoritarios. Esta dinámica arrancó con el desconocimiento por parte del ejecutivo de otras ramas del poder (la Asamblea Legislativa) donde la oposición hoy cuenta con la mayoría, luego del triunfo en las elecciones de diciembre de 2015. Esta se fue potenciando exponencialmente con el posterior bloqueo y postergación del referéndum revocatorio -una herramienta democratizadora introducida por la propia constitución chavista-, la postergación de las elecciones a gobernador el pasado año, hasta llegar el fallido autogolpe del ejecutivo. A esto se ha sumado la reciente convocatoria a una Asamblea Constituyente en forma claramente inconstitucional, que está lejos de resolver la crisis; antes bien la alimenta y recrudece, en la medida en que trasluce el intento de consolidar un régimen totalitario, en el marco de una enorme crisis social y económica (carencia de alimentos, medicamentos, entre otros).

Dicho esto, no creemos, como afirman ciertos sectores de la izquierda latinoamericana, que hoy se trate de salir a defender a “un gobierno popular anti-imperialista”. Este apoyo incondicional de ciertos activistas e intelectuales no sólo revela una ceguera ideológica sino que es perjudicial, pues contribuye lamentablemente a la consolidación de un régimen autoritario. La identificación del cambio, aún de la crítica al capitalismo, no puede provenir de la mano de proyectos antidemocráticos, los cuales pueden terminar por justificar una intervención externa, “en nombre de la democracia”. Desde nuestra óptica, la defensa en contra de toda injerencia extranjera debe basarse en más democracia, no en más autoritarismo.

Por otro lado, como intelectuales de izquierda, tampoco desconocemos la realidad geopolítica regional y global. Queda claro que existen sectores extremistas de la oposición (la cual es muy amplia y heterogénea), que también buscan una salida violenta. Para éstos se trata de exterminar, de una vez por todas, el imaginario popular asociado a ideas tan peligrosas como la organización popular, la democracia participativa, la transformación profunda de la sociedad en favor del mundo subalterno. Estos grupos más extremos de la derecha han contado, por lo menos desde el golpe de Estado del año 2002, con apoyo político y financiero del Departamento de Estado norteamericano.

Como ciudadanos de América Latina y otros países, sostenemos un compromiso doble. Por un lado, un compromiso con la democracia, esto es, con una democracia participativa, lo cual implica elecciones periódicas, ciudadanos en las calles y ampliación de arenas públicas para la toma colectiva y comunitaria de las decisiones; así como con una democracia igualitaria, lo cual conlleva la ampliación de la frontera de derechos, en pos de una sociedad más justa. Por otro lado, tenemos un compromiso con los derechos humanos, el cual coloca la base mínima e innegociable del respeto mutuo, que impide la tortura, la muerte del oponente, la resolución de nuestros conflictos a través de la violencia.

En esa línea, creemos que el principal responsable de la situación en Venezuela –en tanto garante de los derechos fundamentales- es el Estado, en manos de las actuales autoridades gubernamentales. Pero, como ya hemos dicho, es fundamental colocarse por encima de esta polarización, y buscar las vías de otro diálogo político y social, que dé lugar a aquellos sectores que hoy quieren salir de dicho empate catastrófico y colocarse por encima de toda salida violenta.

En razón de ello, nos manifestamos solidarios con el reciente llamamiento a un dialogo democrático y plural, que incluya las diferentes voces, no exclusivamente aquellos sectores polarizados del campo del gobierno y la oposición, que ha sido realizado por sectores autoconvocados de Venezuela, entre ellos, dirigentes políticos, académicos, activistas sociales y organizaciones sociales y políticas de alcance nacional, ex ministros de Chávez y ex dirigentes de sectores de la oposición, activistas de derechos humanos, comunitarios, sindicales y políticos (ver https://www.aporrea.org/actualidad/n308976.html.)

Convocamos a la urgente conformación de un Comité Internacional por la paz en Venezuela, a fin de detener esta escalada de violencia institucional y callejera. Apostamos, desde la izquierda, a que otro diálogo es posible en Venezuela, más allá de la polarización y de la violencia.

Las salidas a tales crisis siempre son largas y complejas, pero requieren más democracia, nunca menos. Y este proceso solo podrá concretarse por la vía del respecto de los derechos humanos, así como de la autodeterminación del pueblo venezolano.

Firmantes América Latina

Maristella Svampa, Roberto Gargarella,Beatriz Sarlo

Alberto Acosta, economista, ex presidente de la Asamblea Constituyente, Ecuador.

Maristella Svampa, socióloga y escritora, investigadora del Conicet, Argentina.

Roberto Gargarella, Abogado Constitucionalista, Investigador del Conicet, Argentina.

Carlos Altamirano, Historiador, ensayista, Profesor de la UNQUI, Argentina.

José Nun, Abogado y politólogo, Presidente Fundación de Altos Estudios Sociales, Argentina

Chico Whitaker, Brasil, co-fundador del Forum Social Mundial, Premio Nobel Alternativo de 2006

Raúl Prada, Coordidador de Pluriversidad Oikologías) miembro de Comuna, Bolivia.

Raphael Hoetmer, Holanda/Peru

Enrique Viale, Abogado Ambientalista, Argentina.

Beatriz Sarlo, Ensayista, escritora, Argentina

Carlos Walter Porto-Gonçalves – Brasil

Miguel Alonso Arconada García, Ingeniero Geólogo. Universidad de los Andes. Venezuela

Catherine Walsh, Universidad Andina, Ecuador.

Pablo Alabarces, Sociólogo, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Horacio Machado Aráoz, Investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina

Massimo Modonesi, Historiador, UNAM, México

Adrian Gorelik, Arquitecto, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

Roland Denis, investigador-comunicador, Venezuela

Arturo Escobar,profesor de antropologia, Universidad de carolina del norte,Chapel Hill, USA.

Luis Adrián Galindo Castro, antropólogo y doctor en ciencias sociales, Venezuela

Alex Ricardo Caldera Ortega, Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus León de la Universidad de Guanajuato, Mexico

Rafael Rojas, Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, México

María Eugenia Borsani, Universidad Nacional del Comahue, Directora del CEAPEDI, Argentina.

Daniel Chávez, Antropólogo (Uruguay), Instituto Transnacional (Amsterdam)

Elizabeth Peredo Beltran – Psicóloga social, investigadora y activista, Bolivia

Horacio Tarcus, historiador,CeDInCI / UNSAM / CONICET, Argentina.

Javier Antonio Vivas Santana, Ontólogo, Profesor universitario, Venezuela

Patricia Zangaro, Dramaturga, Argentina

Ruben Lo Vuolo, Economista, CIEPP, Argentina

Zulma Palermo, docente universitaria, Argentina

Paulino Nuñez, Venezuela

Alejandro Bendaña, historiador y politólogo, Nicaragua

Armando Chaguaceda (profesor-investigador, universidad de Guanajuato, México)

Lea Guido L, socióloga, exministra de salud de Nicaragua,

José Miguel Onaindia, abogado, gestor cultural, Uruguay-Argentina

Julio Aguirre, Politólogo, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Patricia Pintos, Geógrafa, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Osvaldo Acervo, Politólogo, Argentina.

Marcelo Plana, Ingeniero, Argentina

Carlos Penelas, escritor (Argentina)

Alexis Mercado Suárez, Profesor Centro de Estudios del Desarrollo. Universidad Central de Venezuela

Pablo Ospina Peralta, Universidad Andina, Ecuador

Miriam Lang, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador

Carlos Zorrilla, activista, Intag, Ecuador

Fernando Vega Cuesta. Asambleísta constituyente en Montecristo, Ecuador

Juan Cuvi, Ex Dirigente de Alfaro Vive Carajo, Ecuador

Darío Lagos, Psiquiatra, Eatip, Argentina

Ana Sarchioni, Politologa, Argentina.

Jorge Jabkowsky, Médico, Colectivo Andrés Carrasco, Argentina

Vera Carnovale (CeDInCI/UNSAM-CONICET), Argentina

María Suárez Luque, Escuela de Educación, Universidad Central de Venezuela

Danilo Quijano, ensayista, Peru

Otávio Velho, antropólogo, Brasil

Beatriz García, Docente, Venezuela

Erika Arteaga Cruz, salubrista, activista por el derecho a la salud, doctorando Universidad Andina Simón Bolïvar- sede Ecuador.

Carolina Ortíz Fernandez, UNMSM, Lima, Perú.

Jurgen Schuldt, Profesor Emérito, Universidad del Pacífico, Lima, Perú

Hugo Noboa Cruz, médico y activista de DDHH, Ecuador

Virginia Vargas Valente– Sociologa, feminista, Centro Flora Tristan, Programa Democracia y Trasnformacion Global, Peru

Tatiana Roa Avendaño, Censat-Agua Viva, Colombia

Enrique Leff, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad nacional autónoma de México

Hugo Enrique Mendez Urdaneta, comunicador social, Venezuela

David Roca Basadre, Periodista ambiental, Perú

Raquel Gutiérrez Aguilar, Profesora-investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Universidad Autónoma de Puebla, México

Johanna Cilano (Universidad Iberoamericana, Mexico)

Dario Manuel Gómez Suarez profesor de historia, docente de la uptaeb, Venezuela.

Aldo Valarezo Sánchez, abogado, comunicador social y escritor ecuatoriano.

Emilio Ochoa Moreno, Profesor universitario, Guayaquil, Ecuador.

Rogério Haesbaert – geógrafo, Universidade Federal Fluminense, Brasil

Diego Saavedra Celestino, Lima, Perú

Alberto Chirif, Antropólogo. Iquitos-Perú

Maria Pilar Garcia-Guadilla, Feminista, pacifista y activista ambiental, Venezuela

Pablo Quintero (Venezolano, profesor e investigador, Universidade Federal da Integração Latinoamericana, Brasil)

Roberto Espinoza LLanos, Red Descolonialidad del Poder y Saber, Sociólogo, Perú

Mirta Alejandra Antonelli, Docente Investigadora, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Luis Daniel Vazquez Valencia, Flacso, México

Pablo Paño Yáñez. Antropólogo, PhD. Docente e investigador de la Universidad de Cuenca. Ecuador.

Jean Meyer Division de Historia Centro de Investigacion y Docencia Economica (Mexico)

Marcelo Colussi, psicólogo, Guatemala

Juan Luis Sosa. Abogado UCV, Doctorado en curso, activista social y político, Venezuela

Alejandro Almaraz, abogado, docente de la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia.

Fernando García, Antropólogo, Profesor investigador flacso Ecuador

Francisco Muñoz Jaramillo, Universidad Andina, Quito, Ecuador,

Boris Marañón, Universidad Nacional Autónoma de México

Diana Dowek, artista, Argentina

Catalina Toro Pérez, Dpto de Ciencias Politicas, Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Hernando Sáenz Acosta, Docente Facultad de Sociología Universidad Santo Tomás Bogotá, Colombia

Vladimir Aguilar Castro, Profesor Universidad de Los Andes, Venezuela

Mónica López Baltodano, Abogada DDHH, Nicaragua

Helton Adverse, UFMG – Brésil.

Roberto Ochandio, Geografo, Argentina

Oscar Campanini Gonzales, Sociólogo, Bolivia

Beatriz Urías Horcasitas, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México

Benjamín Gajardo, Universidad Andrés Bello, profesor de derecho (Chile).

Mario Alejandro Pérez Rincón, Profesor Universidad del Valle – Instituto CINARA, Colombia

Javier Gómez, Economista, CEDLA, Bolivia

Alfredo Gaviria Guedes, Ing. Forestal, Lima, Perú.

Sebastián Pereyra, sociólogo, investigador Conicet, Argentina.

Jose Ribas Vieira Professor Titular ufrj direito e Professor Associado Pos Graduação Puc-rio, Brasil

Lena Lavinas, Economista, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Leopoldo Múnera Ruiz, Politólogo. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Colombia

José Maurício Domingues, IESP-UERJ, Brasil

Pilar lizarraga A, Inv JAINA, TARIJA- BOLIVIA.

Billy Navarrete, documentalista y defensor de Derechos Humanos, Guayaquil – Ecuador

Armando Fernandez, Fundacion Antonio Nuñez Jimenez (Cuba)

Fundación DIVERSO ECUADOR, organización para la promoción y defensa de los Derechos Humanos del Colectivo LGBTI del Ecuador

Luis Tapia, Filósofo, Ensayista, CIDES, Bolivia

Europa y Estados Unidos

Boaventura de Sousa Santos, Centros de Estudios Sociales, Coimbra, Portugal

Pierre Salama, professeur émérite université de Paris, latinoamericanista, Francia.

Gilles Bataillon, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Francia

François Dubet, Sociologo, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Francia.

Bernard Duterme, Director del CETRI – Centro tricontinental, Bélgica

Maxime Combes, economista y miembro de Attac Francia

Walter Mignolo, Duke University, Estados Unidos

Ulrich Brand, Profesor de Política Internacional, Universidad de Viena, Austria

Julie Skurski, Profesora de Antropología, CUNY Centro Graduado, Nueva York, EUA

Jörg Flecker, University of Vienna, Austria

Rainer Bartel, Associate Professor, Department of Economics, Johannes Kepler, Universit Linz, Austria

Samuel Farber, Profesor Emérito de Ciencias Políticas, Brooklyn College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), Estados Unidos

Aram Ziai, Heisenberg-Professorship Development and Postcolonial Studies, Faculty of Social Sciences, University of Kassel, Alemania

Peter Herrmann, Corvinus University, Institute of World Economy, Budapest, Hungría

Sergio Coronado, diputado frances. Distrito: franceses del exterior (America latina y Caribe)

José Arconada Rodríguez, Intérprete Bruselas, Bélgica

Peter Fleissner, Univ.Prof.i.R.Dr.techn.Dipl.Ing, Vienna University of Technology, Austria

Isidor Wallimann, Ph.D.Visiting Research Professor, Maxwell School, Syracuse University, Syracuse, Estados Unidos

Alban Knecht, Universität Linz, Austria

Christian Haddad, Austrian Institute for International Affairs, Vienna, Austria

Paula Vasquez Lezama, CNRS, Francia

Christoph Scherrer, Department of Social Sciences, Universität Kassel, Alemania

Pepe Mejía, periodista y activista social. Madrid-España

Isabella Radhuber, politóloga, Universidad Autónoma de Barcelona

Anxo barreiro ingeniero civil, Galicia. España

Hans_Ulrich Bünger, científico social, Alemania

Thomas Sauer, Professor für Volkswirtschaftslehre of Economics

Ernst Abbe Hochschule / University of Applied Sciences, jena, Alemania

H.Peter Degischer, em.Univ.Prof.Transformat, Viena, Austria

Joachim Hirsch, University of Frankfurt, Alemania

Nick Hildyard, The Corner House, Reino Unido

Larry Lohmann, The Corner House, Reino Unido

Sarah Sexton, The Corner House, Reino Unido

Peter Koelle Dahle, Guayaquil, Ecuador

Yanina Welp, Center for Democracy Studies, Universidad de Zur

David Schieferdecker, Research Fellow at the University of Mannheim, Alemania.

Adi Golbach, Berlin, Alemania

Trevor Evans, Emeritus Professor of Economics, Berlin School of Economics and Law, Berlin, Alemania.

Manuel Rodriguez, Universidad de Frankfurt, Alemania

Gerd Steffens University of Kassel/Alemania

Hermann Klosius, Grupo de Información sobre América Latina (IGLA), Viena, Austria

Marianne Scheinost-Reimann, Vienna, Austria

Gilles Riviére, antropologo, Francia

Alicia Fernández Gómez – Enseñante, España

Joachim Elz-Fianda, Alemania

Klaus Meschkat, Sociologo, Leibniz Universität Hannover, Alemania

