Venezuela: la contrarrevolución se intensifica

El 27 de junio, un policía, simpatizante de la autodenominada Mesa de Unidad Democrática (MUD), que agrupa a la oposición de derecha y de extrema derecha de Venezuela, impactó a la población del centro de Caracas al disparar desde un helicóptero contra El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior. Algunos días antes, partidarios de la MUD organizaron un ataque contra la base militar de La Carlota (este de Caracas) con granadas caseras y cócteles-molotovs.

De este acto terrorista, resultó la muerte de un joven atacante de 19 años, que está siendo utilizado para agitar aún más los ánimos de las bases contrarrevolucionarias e intensificar la campaña exigiendo sanciones e intervención por parte de los organismos imperialistas, como ONU, OEA y otros .

La estrategia golpista de la derecha venezolana

Los medios burgueses, la derecha y gran parte de los dirigentes de la socialdemocracia internacional presentan esta ofensiva armada de la reacción contrarrevolucionaria como respuestas de jóvenes indignados que luchan por la “democracia”. Sin embargo, lo que ocurrió en Altamira (Caracas) y Barquisimeto (Estado de Lara), donde partidarios de la MUD, armados y encapuchados, lincharon e intentaron quemar vivos a tres jóvenes por el simple hecho de declararse chavistas muestra de lo que realmente estamos hablando. Se trata de bandas fascistas cuya actuación integra una estrategia cuidadosamente organizada. El objetivo es el mismo buscado desde hace más de un año: generar una situación de crisis en la cumbre del Estado para empujar un sector de la alta oficialidad militar (que hasta el momento -al menos públicamente- ha mostrado su apoyo a Maduro) para derrocar al gobierno .

El 12 de junio, el líder fascista Leopoldo López insistía para que los militares dieran un golpe de estado. El gobierno del PP y los medios de comunicación españoles presentan a Lopez como un “demócrata” y un “preso político”, pero en realidad fue juzgado y encarcelado por organizar en 2014 una campaña de violencia similar a la actual (aunque menos En el tiempo) que causó 43 muertes.

Paradójicamente, dirigentes de Ahora Madrid, como Manuela Carmena o Rita Maestre, en vez de explicar quién es Leopoldo López, aceptan concederle el estatus de “preso político” y votan con el PP y Ciudadanos las resoluciones exigiendo su liberación. Estos dirigentes de la izquierda deben corregirlo con urgencia. Independientemente de cuáles sean sus intenciones, la campaña presentando a Leopoldo López como un mártir sólo busca disimular con el envoltorio atractivo de la “lucha por las libertades” los planes en marcha para organizar un golpe de estado en Venezuela. Un golpe que ahogaría al país en sangre masacrando a miles de activistas de izquierda.

Paralelamente al llamado de López, la Asamblea Nacional (AN), controlada por la MUD, decidió el 20 de junio desconocer al Presidente Nicolás Maduro invocando el artículo 350 de la Constitución. Este artículo trata del derecho de los ciudadanos a rebelarse si el gobierno viola los derechos humanos y la propia Constitución.

No hay duda de que estamos ante una estrategia del terror que apunta a derribar al gobierno de Maduro. Desde el 30 de marzo, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidió asumir varias funciones de la AN (decisión posteriormente rectificada por Nicolás Maduro) la contrarrevolución mantuvo a sus partidarios en la calle, combinando movilizaciones de masas con acciones violentas que causaron cerca de cien Muertos.

En las últimas semanas, frente a las dificultades para incorporar más sectores de la población a sus manifestaciones, la estrategia de la derecha contrarrevolucionaria se concentró en intensificar las acciones armadas (buscando cuantos más muertos mejor) y llamar a los “tranvíos”, interrupciones de tránsito por varias Con las que pretenden paralizar la actividad económica, algo que, hasta ahora, las paradas convocadas no lograron realizar.

Divisiones en la cumbre del Estado

Por primera vez, desde 2002, los contrarrevolucionarios lograron abrir una brecha dentro de la cúpula del Estado. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que rechazó la decisión del TSJ del 30 de marzo, declaró recientemente que Venezuela “se ha convertido en un Estado policial”. Además, responsabilizó al gobierno por la actual violencia (calificando la actuación de la actuación “Terrorismo de Estado”) y lo desafió abiertamente al entrar con un recurso para anular la convocatoria de elecciones a la Asamblea Constituyente del 30 de julio. De este modo, Ortega se une a las declaraciones de dirigentes de la MUD afirmando que la convocatoria de una Constituyente representa un auto-golpe del gobierno y una ruptura del orden constitucional. En la práctica, esta posición de la Fiscalía General del Estado significa llamar al ejército ya la población a la desobediencia civil.

Los dirigentes del MUD y un sector del imperialismo comprendieron la importancia de la brecha que se abrió en el aparato de Estado y convirtieron a Ortega Diaz (que hasta hace poco era una de las figuras del chavismo más odiada por ellos) en heroína nacional. Intentan ampliar la brecha y, en torno a la procuradora general, cristalizar una oposición institucional al gobierno que sirva de ante-sala al deseado golpe militar desde hace mucho tiempo. En el momento, Ortega Díaz recibió el apoyo del ex secretario del Consejo de Defensa de la Nación (CODENA) y ex jefe de la Casa Militar, el ex comandante del Ejército Alexis López, así como del ex ministro del Interior del gobierno del propio, Maduro (y ex militar también) Miguel Rodríguez Torres. Rodríguez Torres ya viene enfrentando al gobierno desde hace meses.

Por ahora son figuras procedentes de la cúpula del Estado, pero en este momento desvinculadas de ella. Sin embargo, la situación es tan crítica que es muy probable que haya más sectores dentro de la alta oficialidad, ocupando posiciones decisivas en este momento, que tengan opiniones semejantes y estén esperando el momento adecuado para actuar.

El deterioro de la situación económica y de las medidas del gobierno

Este momento ya puede estar llegando. La crisis política se combina con una crisis económica que no desaparece; Al contrario, se vuelve cada vez más insoportable para los estratos más pobres de la población. Recientemente, el gobierno aceptó un nuevo aumento de precios. El kilo de arroz, para citar uno de los productos más utilizados, pasó a costar 12.000 bolívares. Este importe equivale al salario de una semana para un trabajador de una empresa media del sector alimenticio como Super S (Edo. Anzoategui).

En los últimos días, volvieron a ocurrir saqueos en áreas populares. En Maracay (ciudad industrial de la tradición chavista) estos incidentes involucraron a un número considerable de personas. En Caracas, la Guardia Nacional Bolivariana fue desplazada a algunas regiones de la zona oeste de la capital y no sólo a áreas residenciales de clase media o alta dominada por la derecha, como de costumbre cuando ocurren acciones violentas. Es cierto que no se trata todavía (todavía) reductos tradicionales del chavismo, pues es un área predominante de clase media baja como El Paraíso y otra que tiene capas inferiores de la clase media con sectores populares como La Vega; Sin embargo, es una advertencia clara de que las cosas están evolucionando.

Reconociendo la gravedad de la situación, Nicolás Maduro, en su discurso del 27 de junio, antes de que el helicóptero de ataque en el Ministerio del Interior, dijo: “Yo digo al mundo, escuchar a él, y aspirar al mundo a escuchar, después de los 90 Los días de violencia, de destrucción y de muerte, si Venezuela estuviera sumida en el caos y en la violencia, y se destruyera la revolución bolivariana, nosotros íbamos a combatir, nunca nos rendiríamos, y lo que no pudiéramos con los votos, haríamos con las armas Liberaríamos nuestra patria con las armas “.

Pero sólo hay un modo de evitar la derrota de la revolución bolivariana. La economía y el Estado deben ser controlados de hecho por los trabajadores y no por los capitalistas y los burócratas, como ocurre actualmente. La solución es que la clase obrera, al frente de las capas oprimidas de Venezuela, toman todo el poder político y económico, realicen medidas socialistas enérgicas, nacionalizando los bancos, la tierra y las principales empresas, y coloquen todo bajo su control democrático para planificar y Utilizar los recursos de la economía sobre la base de las necesidades sociales.

De esta manera, con un Estado basado en la democracia obrera y en los órganos reales de poder de los trabajadores, elegidos y revocables democráticamente, se podría luchar inmediatamente y de forma eficaz contra la inflación, el desabastecimiento, la corrupción burocrática y el sabotaje capitalista. Debemos derribar una vez por todas el capitalismo, expropiar a la burguesía y acabar con la quinta columna burocrática.

La Asamblea Constituyente. Giro a la izquierda o a la derecha?

Pero el gobierno bolivariano está haciendo lo opuesto. La convocatoria de la Asamblea Constituyente fue vista por un sector de la base chavista como una oportunidad de girar a la izquierda, giro hace tiempo reivindicado, y enfrentar esta grave situación con medidas revolucionarias. Organizaciones que apoyan desde el principio el proceso revolucionario como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y otros propusieron luchar por una Constituyente Revolucionaria que aplicara medidas socialistas.

Miles de luchadores obreros y populares veían en la Constituyente la oportunidad de sustituir a muchos de los actuales dirigentes, que se burocratizaron y favorecen, con sus políticas, la osadía de la contrarrevolución. Pero la burocracia estatal y el aparato del PSUV utilizaron su poder de tal manera que la inmensa mayoría de los candidatos son los mismos diputados, ministros y dirigentes, los cuales son responsabilizados por la actual situación por sectores cada vez más amplios de las masas. La táctica del gobierno para responder a la ofensiva de la derecha sigue siendo buscar una alianza con un sector de la burguesía e incluso del imperialismo.

O, además, adoptar medidas que dejen a los oficiales de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (FANB) contentos o, como mínimo, menos insatisfechos que el resto de la población: más promociones y más rápidas, concesiones económicas especiales, etc. Mientras la gran mayoría de medidas progresivas que en su tiempo Chávez adoptó y que sirvió para reducir la pobreza y reforzar el apoyo a la revolución, están siendo minadas y eliminadas. Ciertamente, uno de los problemas que la MUD tuvo, hasta el momento, es que no consiguieron que sus convocatorias para paralizaciones y huelgas generales tuvieran el resultado deseado.

Una razón es que, a pesar de la crisis económica y del descontento que existe entre los trabajadores, ningún sector decisivo de la clase obrera las siguió. Pero, además, otro factor mucho más sorprendente es que Fedecámaras y Conindustria, las mismas organizaciones empresariales que, en 2002, organizaron la huelga patronal (e incluso llegaron a pagar trabajadores de muchas empresas, mientras mantenían las fábricas cerradas) no apostaron hasta Ahora de manera clara y decidida en esas paralizaciones, o no fueron capaces de garantizar que sus miembros los acompañaran.

Los reformistas están convencidos de que éste es el resultado de su estrategia de hacer concesiones a los empresarios y aceptar algunas de sus exigencias. Pero lo que están logrando con esta política es desmoralizar a los trabajadores y al pueblo, que ve cómo, mientras ellos sufren el desabastecimiento, los empresarios llenan los bolsillos especulando y viven como reyes.

Mientras el pueblo sufre el desabastecimiento, los capitalistas continúan acumulando riqueza y poder

Hace un año, el empresario vasco Agustín Otxotorena, simpatizante de la revolución bolivariana, denunció en el diario chavista “Correo del Orinoco” que era mentira que en Venezuela falta todo. Una minoría de la población compuesta por empresarios, especuladores y oligarcas tener todo lo que quiere: “Si tienes dinero, no es el whisky de 18 años, exquisito ron venezolano, champán francés, vodka ruso o sueco, chocolates belgas, sabrosas carnes, langosta, ropa de diseño , Restaurantes exclusivos, discotecas espectaculares, playas con yates, clubes de golf, de equitación, tenis, fútbol, ​​es todo un país dentro de otro país donde no hay pobres; Las mujeres y los niños son rubias, van a escuelas exclusivas, universidades exclusivas, y se divierten en la Isla Tortuga o en el Archipiélago de Los Roques, donde los únicos negros o pobres son los camareros, Los sirvientes o los guardias de seguridad. El universo de (Lilian) Tintori (esposa de Leopoldo López) y de sus monaguillos no es de escasez ciertamente “.

Lo increíble es que estas denuncias fueron saludadas por ministros y dirigentes del PSUV, pero, lejos de hacer cualquier cosa al respecto, mantuvieron e intensificaron la política de hacer concesiones a un sector de la burguesía a cambio de supuestamente no apoyar abiertamente los planes de Desestabilización del MUD. En realidad, lo que está ocurriendo es que mientras los agentes directos de la MUD consiguen la fuerza suficiente para forzar un cambio de gobierno, ese sector de la burguesía financiera e industrial está aprovechando los dólares y concesiones ofrecidos por el gobierno para hacer grandes negocios.

Paralelamente, continúa contribuyendo al desgaste del gobierno. Hay un sector capitalista (también del imperialismo) que teme que el intento de derribar prematuramente a Maduro provoque una reacción de las masas que, aunque tengan muchas críticas con las políticas implementadas por el gobierno, siguen defendiendo la revolución. También no tienen urgencia de tomar el poder, pues el gobierno bolivariano les está haciendo concesiones y ha abandonado muchas de las políticas aplicadas por Chávez.

Además, dado las medidas de ajuste contra los trabajadores que un gobierno del MUD debería tomar (aunque en el primer momento pudiera contar con “ayuda” internacional para estabilizarse) podrían encontrar una respuesta social mayor que si estas mismas medidas siguen siendo implementadas Por el PSUV. Esto también les permite desgastar al gobierno y desmoralizar a las masas identificando las filas, aumentos de precios y desabastecimiento con socialismo y revolución.

¿Cuánto tiempo puede continuar esta situación? Hasta que el agravamiento de la crisis económica, la erosión del apoyo al gobierno y, vinculado a ello, la correlación de fuerzas en la dirección del ejército y del Estado, los aconseja a unirse de forma más decidida en la ofensiva final que la MUD está lanzando. Sin embargo, ese momento, como dijimos anteriormente, podría estar llegando. La situación es extremadamente volátil y está cambiando día a día. Un nuevo incidente, más muertos, un choque abierto dentro del propio aparato de Estado puede precipitar todo y hacer que la situación salga del control.

Por una revolución dentro de la revolución que acabe con el capitalismo y con la burocracia

Una cosa está clara: si ese momento llega, esos mismos empresarios que hoy los reformistas dicen que están dispuestos a llegar a acuerdos para aumentar la producción y que se reúnen con ellos y llaman a la paz y al acuerdo nacional, serán los primeros en exigir medidas Salvajes contra la clase obrera y pedir al MUD para acabar con todo lo que huele a la revolución. Sólo hay una manera para evitar este desenlace: que los jóvenes, trabajadores, campesinos y soldados revolucionarios nos organizamos de forma independiente en nuestros lugares de trabajo, barrios y cuarteles, y nos reagrupamos bajo una bandera clara, con un programa que unifique todas las reivindicaciones Obreras y populares. Debemos hacer una revolución dentro de la revolución para acabar de una vez por todas con el poder de los capitalistas y burócratas y poner la dirección de la economía y del Estado en manos de la clase obrera y del pueblo pobre. Sólo el pueblo salva al pueblo.