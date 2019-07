Venezuela – Foro de Sao Paulo se reúne en Caracas

Los compañeros Esteban Silva de la dirección del Socialismo Allendista – MDP del FA de Chile, y Jorge Galvéz de AND Noticias representan al Allendismo en el Encuentro en Caracas.

PROGRAMACIÓN COMPLEMENTARIA “FORO SAO PAULO”

Jueves 25 de julio:

10:00 am – Apertura de la muestra de los logros de la revolución en el Teatro Teresa Carreño por parte de Miembros del Grupo de Trabajo y Miembros del Comité Organizador de Venezuela, acompañados por delegados y público general.

1. Recorrido por los stands de muestra de los logros de la revolución.

2. Cruce por Eje del Buen Vivir y Apertura de la Carpa Temática.

3. Recorrido desde la Plaza Los Museo hasta el Alba por la ruta del sector afrovenezolano y cultural, ubicado al lado de Unearte.

11:30 am – Debate Abierto: El poder de los trabajadores en lucha antiimperialista. Lugar: Carpa Temática, Plaza Los Museos.

02:00 pm – Conversatorio en el Sector de la Mujer, Plaza Vicente Emilio Sojo, Teatro Teresa Carreño.

02:00 pm – Conversatorio en el Sector Indígena, Pasarela Alba – Teatro Teresa Carreño.

02:00 pm – Foro: “El Bloqueo: Un crimen de lesa humanidad contra Venezuela”. Ponentes: William Castillo (viceministro de comunicación internacional). Lucrecia Hernández (SURES). Luis Navas (Red Ciega) y Anahí Arismendi (Frente Bicentenario de mujeres 200). Lugar: Carpa Temática, Plaza Los Museos.

02:00 pm – Traslado de una delegación del Foro de Sao Paulo hacia el Poliedro de Caracas para la exposición penitenciaria.

02:00 pm – Conversatorio sobre los logros de la revolución, en el Área de Foros ubicado en el Teatro Teresa Carreño.

04:30 pm – Foro: “Memoria de la guerra contra Venezuela”. Ponentes: Diego Sequera y William Serafino (Misión Verdad / Venezuela) y Max Blumental y Anya Parampil (The Grayzone / EEUU). Lugar: Carpa Temática, Plaza Los Museos.

08:00 pm – Canto de bienvenida a los delegados del Foro de Sao Paulo en la Carpa Temática, Plaza Los Museos.

Viernes 26 de julio

08:00 am – Homenaje a los 66 años de la “Rebelión de julio”, Asalto al Cuartel Moncada, en la entrada del Hotel el Alba.

09:00 am a 12 m – Ciclo de conferencias de Sectores Sociales del Congreso Bolivariano de los Pueblos en los siguientes puntos:

09:00 am – Conversatorio en el Sector de la Mujer, Teatro Teresa Carreño, con la participación de invitados especiales del Foro de Sao Paulo.

9:00 am – Foro: “Experiencias: Venciendo el bloqueo desde el poder popular”. Ponentes: Juan Carlos Rodríguez (Movimiento de Pobladores). María Rosa Jiménez (Somos Venezuela) Molly Aguirre (La Araña Feminista). Robert Longa (Alexis Vive). Lugar: Carpa Temática, Plaza Los Museos.

10:00 am – Conferencia sobre las misiones del sector salud, en Zona de Foro del Teatro Teresa Carreño.

10:00 am – Conversatorio en el Sector Indígena, Pasarela Alba – Teatro Teresa Carreño.

11:00 am – Proyección del documental de Carlos Azpúrua: “Batalla del Puente Tienditas”. Lugar: Carpa Temática, Paseo Los Museos.

11:30 pm – Bicicletada “Lula libre”, desde la Plaza Diego Ibarra hasta el Teresa Carreño (Espacio del Sector Juventud).

02:00 pm – Conversatorio del sector Vivienda en el Área de Foro ubicado en el Teatro Teresa Carreño.

02:00 pm – Foro: “Derechos sociales, civiles y políticos en Europa”. Ponentes: Arkaitz Rodríguez (País Vasco) y Eduardo Rothe (Venezuela). Lugar: Carpa Temática, Plaza Los Museos.

03:00 pm – Foro: “El dólar paralelo en Venezuela ¿Causa o efecto de una política económica?, por Andrés Giussepe, Juan Carlos Valdes e Ingerson Freites. Lugar: Carpa Temática, Plaza Los Museos.

04:00 – Documental: Ágora Violenta. Barbarie en la civilización (Violencia opositora en Venezuela). Por Liliane Blaser.

07:00 pm – El pueblo celebra con canción y canto en solidaridad con la rebeldía cubana.

Sábado 27 de julio

11:00 – Documental “Argentina, la guerra del Lafware”, de Leandro Carvalho. Lugar: Carpa Temática, Plaza Los Museos.

03:00 pm – Conversatorio del Sector Agricultura Urbana en el Área de Foro ubicado en el Teatro Teresa Carreño.

06:00 pm – Concierto la hora de la Salsa y el mensaje de solidaridad.

Domingo 28 de julio

09:00 am – Conferencia sobre la milicia en Venezuela por el Mayor/General Leal Tellerias. Lugar: Carpa Temática, Plaza Los Museos.

10:30 am – Conferencia sobre la construcción de vivienda como estrategia para consolidar la revolución. Lugar: Carpa Temática, Plaza Los Museos.

07:00 pm – Canto a la paz y de unidad de los pueblos.

