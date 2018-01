UNA REFLEXION PARA INICIAR EL 2018

Desde hace un tiempo a esta parte vengo reflexionando en que ocupamos nuestro tiempo, principalmente en lo que nos ofrece el mercado del consumo, con especial énfasis en lo tecnológico, donde nos han hecho creer que nuestro espacio de relaciones humanas es muy amplio, y que este ha traspasado las fronteras donde tenemos cientos de amigos, los cuales por supuesto, en algunos casos no te cobran dinero para comunicarte con ellos, pero si debe tener el dinero suficiente que te permita tener internet, caso contrario se acabó la comunicación y se acabó el amigo (a).

Lamentablemente está nueva tecnología que nos ha entregado este mercado neoliberal, tiene a un pueblo y porque no decir al mundo idiotizado , subyugado a estos sistemas, como es el caso de la comunicación por Redes Sociales, y espero no equivocarme tiene a cerca del 85 % de la población, no solo de Chile, me atrevería a decir del mundo, mirando al suelo todo el día preocupado de contestar apresuradamente los mensajes que le llegan, y que a veces son puras tonteras y estupideces, mientras los más habilidoso, pasan enfrente de nuestras narices, vulnerando nuestros derechos de personas y trabajadores, permitiéndoles aumentar sus siderales ganancias, incentivando a un pueblo al uso de este juguete, que más tiene de circo que de pan.

¿Me pregunto desde cuándo se ha hecho legal, el uso del Whatsapp , para ganar nuestro sustento diario?, ya que se ha incorporado sutilmente como herramienta de trabajos en forma ilegal, sin que este estipulado en los contratos individuales o colectivo de las personas que desempeñan en las distintas empresas, industrias, etc., de nuestro país, más aún cuando esta herramienta electrónica, está siendo utilizada, para él envió de órdenes de trabajo muchas veces fuera de las jornadas laborales, transgrediendo el Código del Trabajo, respecto a la jornada laboral y aún más, cuando los aparatos celulares no son de las empresas a las cuales pertenecen, son de propiedad de los propios trabajadores, muchos de ellos obsecuentes con estás práctica, sin darse cuenta que le están violentando su privacidad y sus tiempos libres. ¿Qué dicen las organizaciones gremiales y sindicales al respecto?, no he escuchado pronunciamiento al respecto.

No obstante lo anterior,, tema que creo se debe legislar al respecto, estimo que es hora que las personas entiendan que el mejor canal de comunicación, es la de interacción entre dos ó más personas frente a frente con quienes deseamos compartir, donde efectivamente nos percatemos que esa persona, tiene expresión de sus sentimientos y que efectivamente existe una convivencia, que le da un efectivo valor de la misión que tenemos en esta tierra.

A los jóvenes, los invito a preguntarles a sus padres y abuelos: ¿Cuáles eran los diferentes tipos de convivencia en sus familias y su entorno?

En lo personal, me recuerdo cuando al lado de un brasero, jugábamos, conversábamos y/o compartíamos con nuestros padres, unas tardes de invierno interminables al calor de un mate o un té podíamos “ arreglar el mundo ” con nuestra imaginación.

Hoy estamos juntos en la mesa o en la casa, sin embargo, esta unidad se traduce en una incomunicación, donde nadie se habla porque están todos al unísono capturados por sus equipos “ inteligentes ”. mirando el suelo y desaprovechando mirar al cielo, donde está la divinidad, el sol y la luna, ejes fundamentales de la existencias humana.

Finalmente hago un llamado a que despierten, levanten la cabeza y no desaprovechen el regalo de vivir e interactuar en esta tierra.

Nelson Aquiles Soto Aguilera

Ex Consejero Nacional

Federación de Trabajadores del Cobre

Los Andes, martes 02 enero 2018

