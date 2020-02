Gamba.cl

Subir los sueldos, reducir la jornada laboral, anular la Ley Pesca, fortalecer el Sernac: Los proyectos que no se pueden aprobar por culpa de la Constitución de Pinochet

Seamo claros: TODOS los cambios estructurales que se necesitan hacer en Chile para mejorar la calidad de vida del pueblo, no se pueden hacer por culpa de la ilegal Constitución de Pinochet creada en Dictadura. La mejor evidencia de esto son los VIENTE proyectos que frenó la Derecha por ser “inconstitucionales”. A continuación algunos ejemplos:

Aumento del salario mínimo

Durante esta jornada de miércoles fue aprobada una indicación del proyecto de ley de Ingreso Mínimo Garantizado, a través de la cual se fija en $550 mil brutos el ingreso mínimo Además de aumentar el monto, uno de los puntos claves de la indicación es que propone que las empresas cuyo tope de ventas anual sea de 75 mil UF no deberán pagar el costo de este aumento en los sueldos, ya que este será pagado por el Estado a través de subsidios. El resto de los empleadores, aquellos cuyas ventas anuales superen las 75 mil UF, deberán correr por su cuenta con la diferencia.

La decisión fue lamentada desde el oficialismo, desde donde el propio ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, calificó de “irresponsable” la indicación. “Cuando la admisibilidad de un proyecto pasa a ser como un juego. No solo me preocupa decir que es inadmisible (…) sino que me parece irresponsable que esa decisión se tome porque se tiene una mayoría dentro del Congreso”, afirmó Sichel, en relación a los pasos futuros que deberá seguir la indicación.