Son amenazas tanto los virus como los grandes intereses

Los medios dominantes informan sobre contagios, fallecimientos y medidas de gobiernos. En paralelo se refieren a la economía y en particular a la preocupación del poder por el empleo de millones de trabajadores.

Una preocupación por la enfermedad, salud mental por el encierro, subsistencia.

El discurso del sistema democrático y sus valores.

Después de la Primera Guerra Mundial que arrasó con muertes, destrucción y pobreza… al poco tiempo los grandes poderes hicieron la Segunda Guerra Mundial que fue peor.

Occidente ha deshecho la vida y sus condiciones diarias en Siria, Libia, Yemen, Venezuela, Irán…

Los magnates indios se enriquecen en medio de la vida miserable de mil millones de compatriotas.

La eliminación de vidas en los bosques y los océanos no se detiene.

– La invasión de extractores ilegales de oro o madera amenaza a los pueblos originarios de la Amazonia. El director del órgano público de vigilancia ambiental de Brasil acaba de ser despedido justo después de que realizase una expedición para expulsar a los invasores clandestinos del corazón de la selva. RT

Efectivamente se han tomado medidas para prevenir el aumento de contagios. Pero no deben ser entendidas solo como el cuidado desinteresado de los compatriotas. Ellos no son así.

¿Qué sucede a su negocio cuando mueren o enferman personas que forman parte de su mercado?

Se desordena la cadena de ganancias si deudores no pagan a los bancos, millones dejan de comprar autos, casas, bienes no esenciales.

Pierden el control y hay que evitarlo incluso con acciones solidarias.

No solo ese frente. También deciden avanzar en la derrota del mayor competidor y la conquista de sus recursos.

– “Estoy enfadado, porque deberían habérnoslo dicho. Nos lo deberían haber contado antes (…) La gente sabía que estaba sucediendo y no querían hablar de eso. No sé por qué, pero vamos a llegar al fondo”, reclamó Trump. Hispantv

– El presidente de Francia, Emmanuel Macron: no todo fue transparente en la manera en que China manejó la epidemia del coronavirus. Una de las principales diferencias que destacó entre ambas naciones es la transparencia del Gobierno y la libertad de los medios de comunicación en Francia. «Dadas estas diferencias, las decisiones tomadas y lo que China es hoy, lo cual respeto, no seamos tan ingenuos como para decir que ha sido mucho mejor manejando esto. No lo sabemos. Claramente, han sucedido cosas que desconocemos», aseguró Macron. Sputnik

– El secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, ha señalado que China tendrá que responder «preguntas difíciles» sobre cómo apareció el brote de coronavirus y si podría haberse prevenido. Hispantv

– El senador demócrata estadounidense Lindsey Graham, acusó a China de ser responsable de la crisis sanitaria que se vive en EE.UU. y aseguró que los partidos republicano y demócrata, en respuesta, impondrán en breve un severo castigo al país asiático. “Es el Gobierno chino y la manera en la que se comporta lo que ha conducido a esta pandemia. Quiero que nuestra respuesta a esto sea tan aplastante que China cambie su conducta”. El senador Ted Cruz acusa a China de ocultar datos sobre la COVID-19 y anuncia que ha pedido al Congreso sancionar a gobernantes chinos. Hispantv

– El Canal 12 de la televisión israelí dio a conocer el jueves un informe secreto en el que reveló que el Gobierno de Estados Unidos había avisado en noviembre de 2019 a los estados miembros de la OTAN y el régimen de Israel sobre el peligro del brote de una enfermedad desconocida en la ciudad de Wuhan en China. La advertencia también llegó a otros funcionarios israelíes. Hispantv

– Wuhan ha revisado al alza el número de muertes confirmadas por covid-19, que pasan de 2.579 a 3.869. Dijo que dicha revisión forma parte de un proceso de verificación estadística y que ese tipo de revisiones es una práctica internacional común. Estados Unidos también ha tenido un aumento en la cifra de muertes por covid-19 tras una reevaluación de los datos. Esta semana, en Nueva York se agregaron 3.778 muertes al balance general que no habían sido tomados en cuenta, incluyendo aquellos que probablemente fallecieron por el coronavirus en función de los síntomas e historial médico. RT

– El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo (exdirector de la CIA), predijo que «muchos, muchos países» reconsiderarán las alianzas de telecomunicaciones con Huawei de China después de Covid-19. «Y cuando Huawei llame para venderles equipos y hardware, tendrán un prisma diferente a través del cual ver esa decisión». RT

– Varios mástiles de transmisión 5G han sido incendiados recientemente en diferentes ciudades de los Países Bajos. Antes en todo el Reino Unido al menos 20 torres de telefonía móvil fueran incendiadas o destrozadas por personas que también creen que existe una conexión entre la tecnología 5G y el coronavirus. RT

– La Casa Blanca lanzó un ataque contra el medio patrocinado por el gobierno la Voz de América (VOA). Declaró que promueve las propagandas del gobierno chino después de que VOA calificó el encerramiento de Wuhan como un “modelo” exitoso para controlar la pandemia de coronavirus que fue copiado por gran parte del mundo y luego tuiteó un vídeo del festejo de los chinos con un gran espectáculo de luces el final de más de dos meses de cuarentena en la ciudad de Wuhan. Hispantv

– Trump, dijo este viernes “China acaba de anunciar una duplicación en el número de sus muertes por el Enemigo Invisible. ¡Es mucho mayor que eso y mucho mayor que el de Estados Unidos, no está siquiera cerca!”. biobiochile.cl

Los empresarios globales que disponen también de fuerzas militares a través de sus gobiernos activan esa vía para compensar con expansión y unipolaridad la crisis originada en la pandemia.

– El republicano que lidera el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de EEUU, Mac Thornberry, presentó un proyecto de ley con miras a crear un fondo de 6.000 millones de dólares para reforzar el potencial disuasorio contra China. Sputnik

– La Cancillería china cataloga como “mentira” las acusaciones de EE.UU. de que Pekín supuestamente realizó ensayos nucleares de manera secreta el año pasado. “Las acusaciones de EE.UU. contra China son pura ficción, es una mentira que ni siquiera merece una refutación”. Moscú asegura que acusaciones de Washington de incumplir compromisos sobre no proliferación nuclear contra Rusia son “desinformación y lavado de cerebro”. Hispantv

Las medidas políticas anunciadas para frenar el contagio del virus como en otras ocasiones se desvían en beneficio de poderes fácticos.

– El fundador y director ejecutivo de la compañía de inversiones Social Capital, Chamath Palihapitiya, afirmó que la Reserva Federal de EE.UU. debe abstenerse de la financiación a multimillonarios y fondos de cobertura en el país y dejar que sean «eliminados» en medio de la pandemia. Indicó que el apoyo financiero a la mayor parte de los estadounidenses es más importante en este momento. RT

– El Banco de Inglaterra les dice a los prestamistas que ‘sigan adelante’ con los préstamos comerciales Covid-19. El gobernador del Banco Andrew Bailey dice que «los medios de vida están en juego», ya que las cifras muestran que solo £ 1,1 mil millones se prestaron a pequeñas empresas. The Guardian

– La verdadera caja negra: las recompras de acciones de American Airlines son una estafa para enriquecer a los ejecutivos, y los rescates de Covid-19 alimentarán más de ellos. Mitchell Feierstein, RT

La enfermedad de la población no es el objetivo único a lograr de todos.

– El optimismo sobre un posible tratamiento para Covid-19 dio una inyección en el brazo a los mercados bursátiles de todo el mundo, en medio de las afirmaciones de que un medicamento llamado remdesivir ha estimulado la recuperación rápida en 113 pacientes. The Guardian

– Amazon ha sido descrito como un «claro ganador» de la crisis del coronavirus, el precio de sus acciones aumentó en más de un tercio en un mes, sus clientes gastaron casi $ 11,000 por segundo en sus productos y servicios, y su propietario, Jeff Bezos , reforzando su posición como la persona más rica del mundo con una fortuna de $ 138 mil millones. The Guardian

Si se quiere de verdad lo mejor para la humanidad debe analizarse el sistema actual y sus consecuencias, dar canales a la reflexión de posibles formas nuevas globales. Eso no lo hacen sus medios. El propósito es inculcar como la única civilización posible la que gobiernan los magnates.

El remedio y consejo repetido es entonces aislarse, esperar medicinas y vacunas, de tener trabajo consumir, pagar deudas. ¡Háganlo porque ustedes nos interesan!

¿Por qué debería afectar a un banquero la muerte de ancianos que no trabajan, compran, ni deben?

POR UNA CIVILIZACIÓN SOSTENIBLE SOLIDARIA

Mientras no haya movimientos y partidos civilizatorios todos ellos, como las masas ciudadanas, son conservadores

